200 миллионов евро в год. Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории?

Пока его опережает Мбаппе.

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду разорвали контракт. После резонансного и обличительного интервью португальца Пирсу Моргану мосты между клубом и звездой были сожжены, так что эта новость никого не удивила. Впервые в карьере Роналду стал свободным агентом, но даже за два месяца до 38-го дня рождения остается востребованным на рынке.

Сейчас Криштиану сосредоточен на чемпионате мира, но у него уже появились первые предложения. Самое крупное — из Саудовской Аравии. Как сообщает Marca, Роналду близок к заключению контракта с аравийским клубом «Аль-Наср». Соглашение рассчитано на два с половиной года, но самое интересное — сумма контракта. Источник утверждает, что Криштиану будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год, включая зарплату и рекламные контракты.

Деньги — баснословные. Более того, рекордные в истории футбола. Такое предложение не сможет повторить никто ни в Европе, ни даже в США, куда тоже активно сватают Роналду. По стоимости контракта конкурент у «Аль-Насра» может быть только один — действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Новость похожа на правду, потому что летом на Роналду уже выходили с Ближнего Востока. В том же недавнем интервью Морган спросил:

— Я слышал о том, что вы получали гигантское предложение из Саудовской Аравии — 350 миллионов евро за два сезона. Это правда?

— Да, это правда.

— И вы его отклонили?

— В тот момент отклонил.

Криштиану Роналду. Фото Reuters Фото Reuters

В упомянутые 350 миллионов евро входило все: и комиссионные агентам, и компенсация «МЮ», и подписной бонус, поэтому нельзя утверждать, что за полгода Роналду сильно подешевел и теперь ему предлагают всего 200 миллионов. На самом деле поменялось немногое: летом аравийцы предлагали Криштиану зарплату в 500 миллионов за два года, а сейчас он столько же получит за два с половиной.

Роналду много лет подряд оставался самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Журнал Forbes фиксировал его лидерство с 2014 по 2017 год — его средняя годовая зарплата в «Реале» составляла около 60 миллионов долларов. После перехода в «Ювентус» месячный заработок Роналду немного увеличился, однако он стал вторым в мире после Месси. В прошлом году Forbes снова назвал Криштиану лучшим по годовым доходам — 125 миллионов долларов (70 миллионов — только зарплата в «МЮ»).

После того как «Юнайтед» не пробился в Лигу чемпионов, жалованье Роналду и остальных футболистов клуба было урезано на 25%. Сентябрьский рейтинг Forbes подчеркивал падение Криштиану на третье место с зарплатой в 53 миллиона долларов. Самым высокооплачиваемым футболистом мира после подписания нового контракта с «ПСЖ» стал Кильян Мбаппе — 128 миллионов долларов (110 миллионов — зарплата).

Скорее всего, если Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром», то обойдет Мбаппе. Точнее сказать сложно из-за нюансов контрактов, бонусов и различного налогообложения. Но цифры точно будут сопоставимыми, и для Криштиану эта зарплата станет самой высокой в карьере.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Трансфер неизбежно поднимет интерес к футболу в Саудовской Аравии, так что мотивация потенциального работодателя ясна. Но зачем это Роналду со спортивной точки зрения? «Аль-Наср» — даже не сильнейший в стране, сейчас клуб из Эр-Рияда занимает второе место в лиге. За него, правда, играют известные в Европе футболисты — колумбиец Давид Оспина, камерунец Венсан Абубакар, бразилец Луиз Густаво. Но разве это уровень?

Очевидно, что переезд в Саудовскую Аравию — признание конца серьезной европейской карьеры для Роналду и тихая безбедная пенсия. Если он подпишет и отработает контракт полностью, то наверняка сразу же завершит карьеру — к моменту окончания соглашения Криштиану уже будет 40.