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Сегодня, 15:45

200 миллионов евро в год. Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории?

Гоша Чернов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
1/3
Telegram Дзен
Пока его опережает Мбаппе.

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду разорвали контракт. После резонансного и обличительного интервью португальца Пирсу Моргану мосты между клубом и звездой были сожжены, так что эта новость никого не удивила. Впервые в карьере Роналду стал свободным агентом, но даже за два месяца до 38-го дня рождения остается востребованным на рынке.

Сейчас Криштиану сосредоточен на чемпионате мира, но у него уже появились первые предложения. Самое крупное — из Саудовской Аравии. Как сообщает Marca, Роналду близок к заключению контракта с аравийским клубом «Аль-Наср». Соглашение рассчитано на два с половиной года, но самое интересное — сумма контракта. Источник утверждает, что Криштиану будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год, включая зарплату и рекламные контракты.

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Деньги — баснословные. Более того, рекордные в истории футбола. Такое предложение не сможет повторить никто ни в Европе, ни даже в США, куда тоже активно сватают Роналду. По стоимости контракта конкурент у «Аль-Насра» может быть только один — действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

Новость похожа на правду, потому что летом на Роналду уже выходили с Ближнего Востока. В том же недавнем интервью Морган спросил:

— Я слышал о том, что вы получали гигантское предложение из Саудовской Аравии — 350 миллионов евро за два сезона. Это правда?

— Да, это правда.

— И вы его отклонили?

— В тот момент отклонил.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Фото Reuters

В упомянутые 350 миллионов евро входило все: и комиссионные агентам, и компенсация «МЮ», и подписной бонус, поэтому нельзя утверждать, что за полгода Роналду сильно подешевел и теперь ему предлагают всего 200 миллионов. На самом деле поменялось немногое: летом аравийцы предлагали Криштиану зарплату в 500 миллионов за два года, а сейчас он столько же получит за два с половиной.

Роналду много лет подряд оставался самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Журнал Forbes фиксировал его лидерство с 2014 по 2017 год — его средняя годовая зарплата в «Реале» составляла около 60 миллионов долларов. После перехода в «Ювентус» месячный заработок Роналду немного увеличился, однако он стал вторым в мире после Месси. В прошлом году Forbes снова назвал Криштиану лучшим по годовым доходам — 125 миллионов долларов (70 миллионов — только зарплата в «МЮ»).

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После того как «Юнайтед» не пробился в Лигу чемпионов, жалованье Роналду и остальных футболистов клуба было урезано на 25%. Сентябрьский рейтинг Forbes подчеркивал падение Криштиану на третье место с зарплатой в 53 миллиона долларов. Самым высокооплачиваемым футболистом мира после подписания нового контракта с «ПСЖ» стал Кильян Мбаппе — 128 миллионов долларов (110 миллионов — зарплата).

Скорее всего, если Роналду подпишет контракт с «Аль-Насром», то обойдет Мбаппе. Точнее сказать сложно из-за нюансов контрактов, бонусов и различного налогообложения. Но цифры точно будут сопоставимыми, и для Криштиану эта зарплата станет самой высокой в карьере.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Трансфер неизбежно поднимет интерес к футболу в Саудовской Аравии, так что мотивация потенциального работодателя ясна. Но зачем это Роналду со спортивной точки зрения? «Аль-Наср» — даже не сильнейший в стране, сейчас клуб из Эр-Рияда занимает второе место в лиге. За него, правда, играют известные в Европе футболисты — колумбиец Давид Оспина, камерунец Венсан Абубакар, бразилец Луиз Густаво. Но разве это уровень?

Очевидно, что переезд в Саудовскую Аравию — признание конца серьезной европейской карьеры для Роналду и тихая безбедная пенсия. Если он подпишет и отработает контракт полностью, то наверняка сразу же завершит карьеру — к моменту окончания соглашения Криштиану уже будет 40.

Криштиану Роналду
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
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Матчи группы
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Катар
Эквадор
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19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
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Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
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24.11
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Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
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28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
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Уругвай
Корея
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24.11
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Португалия
Гана
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28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
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Корея
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2F
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05.12
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1G
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1F
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06.12
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1/4 финала
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09.12
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П 53
П 54
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П 50
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10.12
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П 55
П 56
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10.12
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П 51
П 52
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Нидерланды
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США
03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/8 финала 06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
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01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.70 X 5.00 П2 1.41
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.50 X 4.60 П2 1.53
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 9.00 X 4.50 П2 1.44
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.10 X 4.30 П2 1.68
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.80 X 4.50 П2 1.68
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 11.0 X 6.00 П2 1.30
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
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П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
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