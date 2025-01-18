Де Брейне, Левандовски, Каземиро и еще 33 игрока, с которыми топ-клубам нужно расстаться в 2025-м

Они уже не соответствуют гигантским зарплатам.

В этом году мы не узнаем составы европейских грандов — «СЭ» изучил зарплатные ведомости и составил список футболистов, с которыми топ-клубам придется попрощаться. Они слишком много получают, но уже давно не прогрессируют.

«Челси»: Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг, Кристофер Нкунку

«Челси» не помешало бы как следует почистить состав и разгрузить не только зарплатную ведомость, но и переполненную раздевалку. Тем не менее есть три игрока, продажа которых в 2025 году должна стоять в приоритете.

Чилуэлл, по словам Марески, пашет на тренировках, но не вписывается в его концепцию игры. Бен проиграл конкуренцию Кукурелье и Вейге, сыграл всего тайм в Кубке лиги, при этом являясь вторым по зарплате в команде. 6,8 миллиона евро (здесь и далее — по данным Capology) — явный перебор. Так что расставание неизбежно, если в ближайшее время главный тренер не покинет клуб (что очень маловероятно).

Стерлинга пока отдали в аренду, но в «Арсенале» он, мягко говоря, не сверкает. Вряд ли 30-летний Рахим еще пригодится синим, его покупка у «Ман Сити» была ошибкой. Отбить затраченные средства не получится точно, так что летом «Челси» предстоит как следует поработать, чтобы избавиться от ненужного игрока с гигантской зарплатой. Хотя тут стоит посмотреть, чем закончится допинговый скандал с его конкурентом по позиции Михаилом Мудриком.

Нкунку — тоже из серии провальных трансферов. При такой форме Коула Палмера и прогрессе Николаса Джексона места в основе французу нет. А держать его в другом статусе при четвертой зарплате в клубе — решение максимально непрактичное. Не просто так пишут, что Криса могут включить сделку по трансферу Матиса Теля из «Баварии».

Александр Зинченко. Фото AFP

«Арсенал»: Киран Тирни, Александр Зинченко

После трансфера Риккардо Калафьори и прогресса 18-летнего Майлза Льюис-Скелли у «Арсенала» явный перебор на позицию левого защитника. А ведь есть еще Такехиро Томиясу, способный сыграть на обоих флангах обороны. На таком фоне становится нецелесообразным содержать в команде двух опытных и высокооплачиваемых ЛЗ.

Зинченко первое время после прихода из «Ман Сити» был одним из лидеров, но в этом сезоне окончательно проиграл конкуренцию — у него чуть больше 330 сыгранных минут. При этом украинец входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды, получая ежегодно по 5 миллионов евро чистыми. Так что, вероятно, Александр покинет Лондон уже этой зимой, тем более у него есть вариант с дортмундской «Боруссией».

У Тирни ситуация еще более печальная — при Артете он не играет совсем. В прошлом сезоне уехал в аренду в «Реал Сосьедад», а сейчас, судя по всему, отправится в «Селтик».

Джек Грилиш. Фото Reuters

«Манчестер Сити»: Кевин Де Брейне, Джек Грилиш, Кайл Уокер

В «Сити» назревает перестройка, так что скоро многие ветераны могут уйти. Де Брейне — икона клуба и, пожалуй, лучший футболист в его истории. Но, похоже, время бельгийца на «Этихаде» заканчивается. Он все еще готов решать исходы матчей за счет своей гениальности, но летом Кевину исполнится 34, а травмы уже который сезон мешают появляться на поле так же стабильно, как раньше. Возможно, КДБ еще пригодится Гвардиоле, но вопрос, оценит ли руководство его потенциальный вклад в рекордную зарплату в АПЛ — 13,5 миллиона евро.

Под вопросом и перспективы Джека Грилиша, который ни разу не забил в 2024 году. Джек явно не оправдывает ожиданий — он не результативен, получает больше 10 миллионов евро в год и скоро отпразднует 30-летие. Вряд ли получится продать вингера за адекватные деньги, но возможна и аренда. Вопрос тот же, что и с Де Брейне: готовы ли в клубе мириться с несоответствием зарплаты и вклада футболиста в результаты команды.

Что касается Уокера, то, судя по всему, скоро с ним досрочно расторгнут контракт. Кайл резко сдал в скорости и не успевает за эпизодами. Рывки и выносливость были его козырями на протяжении всей карьеры, но никто не вечен, и похоже на то, что англичанин скоро отправится в Италию.

Кристиан Эриксен. Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед»: Каземиро, Антони, Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф

Рубену Амориму еще долго предстоит разгребать хаос в «МЮ» — а кому просто давался переход на новую формацию после другого главного тренера посреди сезона? Португалец старается собрать свою версию «Юнайтед», но в этом процессе определенно есть ряд лишних деталей.

Каземиро резко сдал еще по ходу прошлого сезона и, вероятно, скоро отправится в Саудовскую Аравию. Та же история с Антони, только у него еще есть шанс зацепиться за вариант в Европе, и скорее речь будет идти об аренде.

Эриксен и Линделеф — ветераны запаса, которые получают огромные деньги. Понятно, что в случае ухода всех этих футболистов придется искать замены для ротации, но думается, что в «Манчестере» смогут найти варианты под разгруженный на 50 миллионов евро зарплатный фонд — столько тратится в год на вышеперечисленную четверку с учетом налогов.

Сесар Аспиликуэта. Фото Global Look Press

«Атлетико»: Сесар Аспиликуэта

У «Атлетико» весьма сбалансированный бюджет. Диего Симеоне использует тактику качественного дублирования футболистов по позициям, и пока этот ход работает. Но есть как минимум один игрок, с которым расстанутся если не зимой, то летом. У 34-летнего Аспиликуэты скоро закончится контракт, и вряд ли он будет продлен. Баск все реже появляется на поле, хотя по зарплате (3,8 миллиона евро в год) входит в топ-6.

Кстати, вероятно, та же участь ждет нашего старого знакомого Акселя Витселя. Он играет почаще, но вряд ли останется на следующий сезон.

«Реал»: Дани Себальос, Давид Алаба, Хесус Вальехо

Да, в нашем списке сразу два защитника, несмотря на ужасный недокомплект «Реала» в обороне. Давид Алаба оправился после травмы «крестов», но вопрос, сможет ли вернуться на прежний уровень. Австрийцу летом стукнет 33, у него второй оклад после Мбаппе (10,8 миллиона евро), и на эти деньги можно найти вариант помоложе и понадежнее. Вальехо же откровенно не тянет даже роль резервиста, потому наверняка уйдет летом по истечении контракта.

Себальос с учетом перевода Тшуамени в центр обороны играет чуть чаще, но для решения серьезных задач не годится. По слухам, «Реал» уже давно подыскивает ему новый клуб. Преграда — зарплата в 5 миллионов евро, которую кто-то другой вряд ли повторит. А самого Дани, судя по всему, устраивает нынешний расклад.

Френки де Йонг. Фото Reuters

«Барселона»: Френки де Йонг, Ансу Фати, Роберт Левандовски, Клеман Лангле

Каталонцы недавно вернулись к правилу 1:1 (теперь вправе тратить столько же, сколько зарабатывают), но это не значит, что можно не обращать внимания на оптимизацию зарплатного фонда. В составе есть целый ряд высокооплачиваемых футболистов, которые уже не соответствуют таким деньгам.

Самый наглядный пример — Ансу Фати. Юноша рано ворвался во взрослый футбол, но сломался после череды травм и, похоже, полностью разочаровал Ханси Флика, который перестал включать его даже в заявки на матчи. Проблема в том, что Фати получает 6,7 миллиона евро в год (третья зарплата в команде) и не спешит покидать такую уютную кормушку. Успехом будет хотя бы сдача его в аренду с частичным покрытием оклада.

Де Йонг после травмы борется за место в старте, но с учетом прогресса Марка Касадо и возвращения Гави его нахождение в раздевалке не так уж необходимо. К тому же в следующем сезоне будет доступен молодой талант Марк Берналь, так что Френки при огромной «личке» (9,1 миллиона евро) станет скорее обузой для клуба.

Лангле пристраивают уже который год, но пока удается лишь сдавать его по арендам. Вероятно, летом получится договориться о продаже в «Атлетико», цвета которого французский защитник сейчас защищает.

С Левандовски ситуация самая спорная. С одной стороны, он один из лучших бомбардиров Европы 2024 года, главный центрфорвард команды. С другой — Роберту уже 36, он получает космические 16 миллионов евро в год, к тому же выступает нестабильно. Возможно, «Барса» решится на трансфер более молодого нападающего летом, и тогда держать на скамейке такой дорогостоящий актив станет бессмысленно.

Кингсли Коман. Фото Global Look Press

«Бавария»: Кингсли Коман, Серж Гнабри

Вообще «Баварию» ожидает интересный год. Летом истекают контракты Нойера, Мюллера, Киммиха, Сане, Дайера и Дэвиса, и ни по одному из них пока нет точной информации. Вместе с тем вряд ли Венсан Компани доволен формой Комана и Гнабри — двух вингеров, входящих в топ-5 по зарплатам, но в этом сезоне оформивших всего 7+6 на двоих.

Вряд ли мюнхенцы отпустят обоих сразу (особенно если уйдет Сане), но очень похоже на то, что команду ждет большая перестройка. В любом случае пока Кингсли и Серж не оправдывают деньги, которые получают, и находятся на явном спаде. Хотя у обоих еще есть шанс доказать свою состоятельность на топ-уровне.

«Боруссия» Д: Никлас Зюле, Себастьян Аллер

Зюле взялся за ум, сбросил десяток лишних кило и вернул себя в приличную для футболиста форму. Но Никласу 29, и в последнее время его ко всему прочему замучили травмы. По контракту осталось еще 1,5 года, в основе прописались Джан и Шлоттербек, так что если «Боруссия» собирается хоть что-то получить за своего самого высокооплачиваемого игрока (5,3 миллиона евро), то самое время для продажи.

То же самое касается и Аллера. 30-летний ивуариец провалился даже в «Леганесе», так что надежд на обретение былой формы почти нет. Учитывая оклад в 4,5 миллиона евро, приоритет «Боруссии» — избавиться от такого актива как можно скорее.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

«Наполи»: Виктор Осимхен

Ситуация с Осимхеном простая — Виктор не хочет играть за «Наполи», а в команде уже нашли ему замену в лице Ромелу Лукаку. Очевидно, форвард не вернется в Неаполь после аренды в «Галатасарае».

Теперь весь вопрос лишь в том, с какой выгодой и кому его удастся продать.

«Интер»: Марко Арнаутович, Хоакин Корреа

У «Интера» крепкий и сбалансированный в плане финансов (пусть и весьма возрастной) состав, которому нужны разве что точечные корректировки. Пока с уверенностью можно сказать, что уход двух возрастных форвардов — Арнаутовича и Корреа — на команде вряд ли скажется.

Анхель мучается от травм. Марко попросту не тянет уровень конкуренции. Оба получают по 3,5 миллиона в год чистыми, так что очевидно, что клуб абсолютно не заинтересован в продолжении сотрудничества. Летом нападающие станут свободными агентами, но, вероятно, покинут нерадзурри раньше — уже этой зимой.

Душан Влахович. Фото AFP

«Ювентус»: Дуглас Луиз, Аркадиуш Милик, Артур, Душан Влахович

«Юве» попал в занятную коллизию — летом вывалили более 50 миллионов евро за Дугласа Луиза, который, оказывается, совсем не нужен Тиагу Мотте. Бразилец не проходит в состав, и уже ходят слухи, что клуб пытается его куда-то пристроить.

Карьеру Милика в Турине поломали травмы, и наверняка в скором времени его отправят куда-то в Турцию. А с Артуром вообще комичная ситуация — человек здоров, имеет вторую в команде зарплату после Влаховича (5 миллионов евро), но не сыграл в этом сезоне ни минуты. По слухам, скоро может отправиться в очередную аренду — в «Бетис».

С Влаховичем ситуация самая сложная: у серба огромная зарплата, при этом он не спешит продлевать истекающий через полтора года контракт. Более того, уже ходят слухи о возможном трансфере в «Арсенал». Судя по всему, сам Душан настроен покинуть Турин, но вопрос, найдут ли ему качественную замену.

«Милан»: Тэмми Абрахам, Лука Йович

Россонери, как и «Интеру», не помешает разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с двумя неэффективными форвардами. Скорее всего, так оно и произойдет, учитывая, что летом у обоих закончатся контракты. И если Абрахам имеет хоть какие-то шансы задержаться на «Сан-Сиро», то у Йовича с нулем голов в сезоне иного выхода, как уйти, просто нет. Скорее всего, это будет его последний топ-клуб в карьере. А ведь когда-то переходил в «Реал» за 63 миллиона евро!

Милан Шкриньяр. Фото Global Look Press

«ПСЖ»: Милан Шкриньяр, Рандаль Коло Муани, Преснель Кимпембе

В Париже в последнее десятилетие денег с избытком, но совсем уж сходить с ума тут не собираются. Наглядный пример — спокойное расставание с Месси и Неймаром. Сейчас на «Парк де Пренс» эпоха Луиса Энрике, следовательно — выполняются его капризы и состав подбирается под его видение. Все вышеперечисленные футболисты в тики-таку испанца не вписываются.

Шкриньяр и Кимпембе — медленные и плохо пасующие защитники, Коло Муани — слишком прямолинейный форвард, не тянущий роль «ложной девятки». Учитывая, что получают все, мягко говоря, немало (Шкриньяр и вовсе «рубит» 9 миллионов в год), продажа хоть за какие-то деньги будет самым логичным шагом.