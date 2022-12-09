«Реал» заплатит за 16-летнего бразильца 70 миллионов. Эндрик заменит Бензема, а Роналдо предлагал вызвать его на ЧМ-2022

Сегодня, 15:00
Бразильский футбол удивителен в плане производства уникальных талантов. Но, кажется, со времен Неймара ни о ком не говорили с таким восторгом, как о 16-летнем нападающем «Палмейраса» Эндрике. Его голы — после изумительных сольных проходов или ударом через себя с линии штрафной — давно стали в интернете хитами. Скептики, конечно, пытались указать, что это только молодежный футбол, однако им было сложно убедить остальных, так как на турнирах U-20 Эндрик был лучшим в 15 лет! Тем более речь о выступлениях на Копинье, которая считается смотром главных талантов страны и где юного форварда признали лучшим игроком.
Уже тогда интерес к Эндрику приписывали ряду топ-клубов, а некоторые контакты даже вышли в публичное пространство. Вот, например, комментарий главного тренера «Барселоны» Хави, который заявил: «Я разговаривал с его отцом и с ним. Я рассказал о проекте, который есть в «Барселоне». Нам нужен талант, и Эндрик — это талант. У него есть голы, дриблинг и умение менять ситуацию».
Впрочем, сине-гранатовые так и не дошли до официального продолжения в силу ограниченных финансовых возможностей. Зато «ПСЖ» первым установил планку, предложив за бразильца 45 миллионов евро. А представители «Челси», по слухам, даже организовали поездку отца Эндрика в Лондон. Однако в какой-то момент синие то ли вышли из игры, то ли продолжили ее без утечек информации.
В свою очередь из Парижа пришло официальное предложение сразу на двух футболистов «Палмейраса». По информации одного из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, французы готовы были заплатить 58 миллионов за Эндрика и еще 35 — за родившегося в 2007 году Эстевао, который по своему таланту мало в чем уступает старшему товарищу. Однако бразильский клуб отказал по всем пунктам, и стало понятно, что фаворитом гонки становится «Реал».
Окончательно закрыть сделку планируют до конца года, однако это точно не произойдет в ближайшие дни, так как ряд представителей бразильской стороны находятся на ЧМ-2022 в Катаре. Но уже понятно, что «Королевский клуб» полностью удовлетворит запросы «Палмейраса» и заплатит зелено-белым 60 миллионов евро. Причем с учетом особенностей испанского налогообложения и оплаты транзакций общая сумма сделки может вырасти до 72 миллионов. Выплатить их нужно не сразу, а несколькими траншами до лета 2024 года.
Данный срок взят не с потолка, а привязан к дате переезда Эндрика в Испанию, который возможен только в 18-летнем возрасте. Так что у форварда будет целых полтора года, чтобы воплотить в жизнь часть своих планов о первых трофеях в «Палмейрасе» и завоевании Кубка Либертадорес. В новом розыгрыше этого турнира выигравшая два из трех предыдущих титулов команда точно будет в статусе фаворита. И это, а также работа с португальским тренером Абелем Феррейрой должны помочь Эндрику лучше подготовиться к европейскому футболу.
Такой же подход «Реал» использовал и с другими бразильцами. Винисиус Жуниор и Родригу после подписания контрактов с мадридцами до своего совершеннолетия продолжали играть соответственно за «Фламенго» и «Сантос». Хотя есть и пока еще не самый удачный пример в лице Рейниера, которого отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» и «Жироне». Этот 20-летний полузащитник не играет на уровне футболиста за 30 миллионов евро.
Будь иначе, олимпийский чемпион Токио был бы сейчас в Мадриде, где как раз освободилась вакансия для легионера не из страны ЕС. Все благодаря получившему испанский паспорт Винисиусу, но он, похоже, освободил место в заявке для Эндрика. И это будет символично, так как в свое время Вини отправил своему соотечественнику футболку «Реала» со своим автографом.
Поклонники бразильского футбола уже представляют себе лето 2024 года и атакующую тройку «Реала» c Винисиусом, Родригу и Эндриком, который в центре нападения заменит Карима Бензема. Интересно, выстроится ли в будущем цепочка, где нынешний обладатель «Золотого мяча» заменяет в качестве лидера мадридской команды Криштиану, а потом передает эстафету Эндрику, который как-то признался отцу: «Папа, я хочу быть как Роналду». Правда, с португальцем юношу никто не сравнивает. Зато эксперты в Бразилии говорят, что Эндрик напоминает им Ромарио и Роналдо.
Тут у кого угодно закружится голова, но в «Палмейрасе» очень трепетно относились к своему вундеркинду и не торопили события. «Не я одна хочу видеть игру Эндрика, этого хочет вся Бразилия. Этот мальчик — жемчужина. Но техническими моментами я не занимаюсь, это решать нашему тренеру. Не дело президента настаивать на том, чтобы поставить того или иного игрока. Я глубоко доверяю профессионалам, которые с нами работают, и уверена, что когда придет время, наш тренер поставит мальчика», — говорила президент зелено-белых Лейла Перейра.
Между тем Абел Феррейра для начала дал юноше посоперничать с игроками главной команды на тренировках и дождался момента, когда лучший защитник серии А последних лет парагваец Густаво Гомес заявил: «Видите ли, Профессор, он готов». Спустя несколько дней Эндрик стал самым юным футболистом в истории «Палмейраса», заставив плакать отца, который верил в него с детства и размещал на YouTube ролики с игрой сына.
В итоге при семи выходах на поле юноша забил три мяча и отдал одну передачу, а дубль в игре с «Атлетику Паранаэнсе» стал самым юным для бразильского чемпионата и позволил Эндрику побить рекорд Пеле 1957 года. После этого форвард получил от своего одноклубника и третьего вратаря сборной Бразилии Вевертона обещанный подарок в виде крутых кроссовок.
А великий Роналдо заявил, что вызвал бы юношу в сборную. Тем более Феномен сам в 17 лет был приглашен Карлосом Алберто Паррейрой на победный для Бразилии ЧМ-1994. Впрочем, всему свое время. Сейчас в атаке пентакампеонов блистает Ришарлисон, но и он уже знает Эндрика и сравнивает его с Адриану. Хвалит своего наследника в «Палмейрасе» и Габриэл Жезус. Но главное, о чем говорят характеризующие вундеркинда опытные одноклубники, — это скромность, умение слушать и желание учиться. С таким подходом в «Реал» через полтора года приедет готовая звезда.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|3
|5 (2 + 3)
|
|
Гонсалу Рамуш
Португалия
|3
|4 (3 + 1)