«Реал» заплатит за 16-летнего бразильца 70 миллионов. Эндрик заменит Бензема, а Роналдо предлагал вызвать его на ЧМ-2022

Мадридский суперклуб вкладывается в будущее.

Звезда в 15 лет

Бразильский футбол удивителен в плане производства уникальных талантов. Но, кажется, со времен Неймара ни о ком не говорили с таким восторгом, как о 16-летнем нападающем «Палмейраса» Эндрике. Его голы — после изумительных сольных проходов или ударом через себя с линии штрафной — давно стали в интернете хитами. Скептики, конечно, пытались указать, что это только молодежный футбол, однако им было сложно убедить остальных, так как на турнирах U-20 Эндрик был лучшим в 15 лет! Тем более речь о выступлениях на Копинье, которая считается смотром главных талантов страны и где юного форварда признали лучшим игроком.

Уже тогда интерес к Эндрику приписывали ряду топ-клубов, а некоторые контакты даже вышли в публичное пространство. Вот, например, комментарий главного тренера «Барселоны» Хави, который заявил: «Я разговаривал с его отцом и с ним. Я рассказал о проекте, который есть в «Барселоне». Нам нужен талант, и Эндрик — это талант. У него есть голы, дриблинг и умение менять ситуацию».

Впрочем, сине-гранатовые так и не дошли до официального продолжения в силу ограниченных финансовых возможностей. Зато «ПСЖ» первым установил планку, предложив за бразильца 45 миллионов евро. А представители «Челси», по слухам, даже организовали поездку отца Эндрика в Лондон. Однако в какой-то момент синие то ли вышли из игры, то ли продолжили ее без утечек информации.

В свою очередь из Парижа пришло официальное предложение сразу на двух футболистов «Палмейраса». По информации одного из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, французы готовы были заплатить 58 миллионов за Эндрика и еще 35 — за родившегося в 2007 году Эстевао, который по своему таланту мало в чем уступает старшему товарищу. Однако бразильский клуб отказал по всем пунктам, и стало понятно, что фаворитом гонки становится «Реал».

Эндрик. Фото Global Look Press

Как Винисиус и Родригу

Окончательно закрыть сделку планируют до конца года, однако это точно не произойдет в ближайшие дни, так как ряд представителей бразильской стороны находятся на ЧМ-2022 в Катаре. Но уже понятно, что «Королевский клуб» полностью удовлетворит запросы «Палмейраса» и заплатит зелено-белым 60 миллионов евро. Причем с учетом особенностей испанского налогообложения и оплаты транзакций общая сумма сделки может вырасти до 72 миллионов. Выплатить их нужно не сразу, а несколькими траншами до лета 2024 года.

Данный срок взят не с потолка, а привязан к дате переезда Эндрика в Испанию, который возможен только в 18-летнем возрасте. Так что у форварда будет целых полтора года, чтобы воплотить в жизнь часть своих планов о первых трофеях в «Палмейрасе» и завоевании Кубка Либертадорес. В новом розыгрыше этого турнира выигравшая два из трех предыдущих титулов команда точно будет в статусе фаворита. И это, а также работа с португальским тренером Абелем Феррейрой должны помочь Эндрику лучше подготовиться к европейскому футболу.

Такой же подход «Реал» использовал и с другими бразильцами. Винисиус Жуниор и Родригу после подписания контрактов с мадридцами до своего совершеннолетия продолжали играть соответственно за «Фламенго» и «Сантос». Хотя есть и пока еще не самый удачный пример в лице Рейниера, которого отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» и «Жироне». Этот 20-летний полузащитник не играет на уровне футболиста за 30 миллионов евро.

Будь иначе, олимпийский чемпион Токио был бы сейчас в Мадриде, где как раз освободилась вакансия для легионера не из страны ЕС. Все благодаря получившему испанский паспорт Винисиусу, но он, похоже, освободил место в заявке для Эндрика. И это будет символично, так как в свое время Вини отправил своему соотечественнику футболку «Реала» со своим автографом.

Эндрик. Фото Global Look Press

Рекорд Пеле

Поклонники бразильского футбола уже представляют себе лето 2024 года и атакующую тройку «Реала» c Винисиусом, Родригу и Эндриком, который в центре нападения заменит Карима Бензема. Интересно, выстроится ли в будущем цепочка, где нынешний обладатель «Золотого мяча» заменяет в качестве лидера мадридской команды Криштиану, а потом передает эстафету Эндрику, который как-то признался отцу: «Папа, я хочу быть как Роналду». Правда, с португальцем юношу никто не сравнивает. Зато эксперты в Бразилии говорят, что Эндрик напоминает им Ромарио и Роналдо.

Тут у кого угодно закружится голова, но в «Палмейрасе» очень трепетно относились к своему вундеркинду и не торопили события. «Не я одна хочу видеть игру Эндрика, этого хочет вся Бразилия. Этот мальчик — жемчужина. Но техническими моментами я не занимаюсь, это решать нашему тренеру. Не дело президента настаивать на том, чтобы поставить того или иного игрока. Я глубоко доверяю профессионалам, которые с нами работают, и уверена, что когда придет время, наш тренер поставит мальчика», — говорила президент зелено-белых Лейла Перейра.

Между тем Абел Феррейра для начала дал юноше посоперничать с игроками главной команды на тренировках и дождался момента, когда лучший защитник серии А последних лет парагваец Густаво Гомес заявил: «Видите ли, Профессор, он готов». Спустя несколько дней Эндрик стал самым юным футболистом в истории «Палмейраса», заставив плакать отца, который верил в него с детства и размещал на YouTube ролики с игрой сына.

В итоге при семи выходах на поле юноша забил три мяча и отдал одну передачу, а дубль в игре с «Атлетику Паранаэнсе» стал самым юным для бразильского чемпионата и позволил Эндрику побить рекорд Пеле 1957 года. После этого форвард получил от своего одноклубника и третьего вратаря сборной Бразилии Вевертона обещанный подарок в виде крутых кроссовок.

А великий Роналдо заявил, что вызвал бы юношу в сборную. Тем более Феномен сам в 17 лет был приглашен Карлосом Алберто Паррейрой на победный для Бразилии ЧМ-1994. Впрочем, всему свое время. Сейчас в атаке пентакампеонов блистает Ришарлисон, но и он уже знает Эндрика и сравнивает его с Адриану. Хвалит своего наследника в «Палмейрасе» и Габриэл Жезус. Но главное, о чем говорят характеризующие вундеркинда опытные одноклубники, — это скромность, умение слушать и желание учиться. С таким подходом в «Реал» через полтора года приедет готовая звезда.