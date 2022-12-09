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«Реал» заплатит за 16-летнего бразильца 70 миллионов. Эндрик заменит Бензема, а Роналдо предлагал вызвать его на ЧМ-2022

Андрей Кузичев
Корреспондент
Эндрик с кубком.
Фото Global Look Press
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Мадридский суперклуб вкладывается в будущее.

Звезда в 15 лет

Бразильский футбол удивителен в плане производства уникальных талантов. Но, кажется, со времен Неймара ни о ком не говорили с таким восторгом, как о 16-летнем нападающем «Палмейраса» Эндрике. Его голы — после изумительных сольных проходов или ударом через себя с линии штрафной — давно стали в интернете хитами. Скептики, конечно, пытались указать, что это только молодежный футбол, однако им было сложно убедить остальных, так как на турнирах U-20 Эндрик был лучшим в 15 лет! Тем более речь о выступлениях на Копинье, которая считается смотром главных талантов страны и где юного форварда признали лучшим игроком.

Уже тогда интерес к Эндрику приписывали ряду топ-клубов, а некоторые контакты даже вышли в публичное пространство. Вот, например, комментарий главного тренера «Барселоны» Хави, который заявил: «Я разговаривал с его отцом и с ним. Я рассказал о проекте, который есть в «Барселоне». Нам нужен талант, и Эндрик — это талант. У него есть голы, дриблинг и умение менять ситуацию».

Впрочем, сине-гранатовые так и не дошли до официального продолжения в силу ограниченных финансовых возможностей. Зато «ПСЖ» первым установил планку, предложив за бразильца 45 миллионов евро. А представители «Челси», по слухам, даже организовали поездку отца Эндрика в Лондон. Однако в какой-то момент синие то ли вышли из игры, то ли продолжили ее без утечек информации.

В свою очередь из Парижа пришло официальное предложение сразу на двух футболистов «Палмейраса». По информации одного из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, французы готовы были заплатить 58 миллионов за Эндрика и еще 35 — за родившегося в 2007 году Эстевао, который по своему таланту мало в чем уступает старшему товарищу. Однако бразильский клуб отказал по всем пунктам, и стало понятно, что фаворитом гонки становится «Реал».

Эндрик. Фото Global Look Press
Эндрик.
Фото Global Look Press

Как Винисиус и Родригу

Окончательно закрыть сделку планируют до конца года, однако это точно не произойдет в ближайшие дни, так как ряд представителей бразильской стороны находятся на ЧМ-2022 в Катаре. Но уже понятно, что «Королевский клуб» полностью удовлетворит запросы «Палмейраса» и заплатит зелено-белым 60 миллионов евро. Причем с учетом особенностей испанского налогообложения и оплаты транзакций общая сумма сделки может вырасти до 72 миллионов. Выплатить их нужно не сразу, а несколькими траншами до лета 2024 года.

Данный срок взят не с потолка, а привязан к дате переезда Эндрика в Испанию, который возможен только в 18-летнем возрасте. Так что у форварда будет целых полтора года, чтобы воплотить в жизнь часть своих планов о первых трофеях в «Палмейрасе» и завоевании Кубка Либертадорес. В новом розыгрыше этого турнира выигравшая два из трех предыдущих титулов команда точно будет в статусе фаворита. И это, а также работа с португальским тренером Абелем Феррейрой должны помочь Эндрику лучше подготовиться к европейскому футболу.

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Такой же подход «Реал» использовал и с другими бразильцами. Винисиус Жуниор и Родригу после подписания контрактов с мадридцами до своего совершеннолетия продолжали играть соответственно за «Фламенго» и «Сантос». Хотя есть и пока еще не самый удачный пример в лице Рейниера, которого отдавали в аренду дортмундской «Боруссии» и «Жироне». Этот 20-летний полузащитник не играет на уровне футболиста за 30 миллионов евро.

Будь иначе, олимпийский чемпион Токио был бы сейчас в Мадриде, где как раз освободилась вакансия для легионера не из страны ЕС. Все благодаря получившему испанский паспорт Винисиусу, но он, похоже, освободил место в заявке для Эндрика. И это будет символично, так как в свое время Вини отправил своему соотечественнику футболку «Реала» со своим автографом.

Эндрик. Фото Global Look Press
Эндрик.
Фото Global Look Press

Рекорд Пеле

Поклонники бразильского футбола уже представляют себе лето 2024 года и атакующую тройку «Реала» c Винисиусом, Родригу и Эндриком, который в центре нападения заменит Карима Бензема. Интересно, выстроится ли в будущем цепочка, где нынешний обладатель «Золотого мяча» заменяет в качестве лидера мадридской команды Криштиану, а потом передает эстафету Эндрику, который как-то признался отцу: «Папа, я хочу быть как Роналду». Правда, с португальцем юношу никто не сравнивает. Зато эксперты в Бразилии говорят, что Эндрик напоминает им Ромарио и Роналдо.

Тут у кого угодно закружится голова, но в «Палмейрасе» очень трепетно относились к своему вундеркинду и не торопили события. «Не я одна хочу видеть игру Эндрика, этого хочет вся Бразилия. Этот мальчик — жемчужина. Но техническими моментами я не занимаюсь, это решать нашему тренеру. Не дело президента настаивать на том, чтобы поставить того или иного игрока. Я глубоко доверяю профессионалам, которые с нами работают, и уверена, что когда придет время, наш тренер поставит мальчика», — говорила президент зелено-белых Лейла Перейра.

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Между тем Абел Феррейра для начала дал юноше посоперничать с игроками главной команды на тренировках и дождался момента, когда лучший защитник серии А последних лет парагваец Густаво Гомес заявил: «Видите ли, Профессор, он готов». Спустя несколько дней Эндрик стал самым юным футболистом в истории «Палмейраса», заставив плакать отца, который верил в него с детства и размещал на YouTube ролики с игрой сына.

В итоге при семи выходах на поле юноша забил три мяча и отдал одну передачу, а дубль в игре с «Атлетику Паранаэнсе» стал самым юным для бразильского чемпионата и позволил Эндрику побить рекорд Пеле 1957 года. После этого форвард получил от своего одноклубника и третьего вратаря сборной Бразилии Вевертона обещанный подарок в виде крутых кроссовок.

А великий Роналдо заявил, что вызвал бы юношу в сборную. Тем более Феномен сам в 17 лет был приглашен Карлосом Алберто Паррейрой на победный для Бразилии ЧМ-1994. Впрочем, всему свое время. Сейчас в атаке пентакампеонов блистает Ришарлисон, но и он уже знает Эндрика и сравнивает его с Адриану. Хвалит своего наследника в «Палмейрасе» и Габриэл Жезус. Но главное, о чем говорят характеризующие вундеркинда опытные одноклубники, — это скромность, умение слушать и желание учиться. С таким подходом в «Реал» через полтора года приедет готовая звезда.

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ФК Палмейрас
ФК Реал
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Аргентина
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П
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3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
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Бразилия
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1
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Аргентина
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Хорватия
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18:00
Бразилия
П1 8.70 X 4.70 П2 1.43
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
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П 61
-
:
-
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П 59
14.12
22:00
П 60
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Франция
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Португалия
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Франция
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Польша
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
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Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
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28 ноя
29 ноя
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
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0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Диогу Далот

Диогу Далот

Португалия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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