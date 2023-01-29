Малком покинет «Зенит»? У «ПСЖ» мало времени на трансфер

Лидер сине-бело-голубых может уехать во Францию.

Лучший сезон в карьере

Малком всегда высоко котировался в Европе. Летом 2018 года за флангового нападающего «Бордо» разгорелась настолько жесткая борьба, что «Барселона» чуть ли не в воздухе развернула самолет с бразильцем, летевший в Рим для подписания контракта с «Ромой». Итальянцы тогда уже договорились буквально обо всем, но каталонцы в последний момент вступили в переговоры и забросали «Бордо» деньгами. Тем летом за Малкома заплатили 41 миллион евро, а ровно через год за 40 миллионов он перебрался в «Зенит».

За российской премьер-лигой в Европе следят не так пристально, как нам хотелось бы. Но о Малкоме никто не забыл. Все дело в том, что результативность бразильца в РПЛ в первых трех сезонах не впечатляла. А сейчас у Малкома настоящий расцвет: за полгода он забил во всех турнирах уже 15 мячей — больше, чем за любой полноценный сезон. Даже во Франции он не был так результативен. Нет ничего удивительного в том, что топ-клубы вспомнили о Малкоме именно сейчас.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дублер Месси

Малком всегда был лоялен к «Зениту». За три с половиной года в его многочисленных интервью лишь раз проскользнула мысль о возвращении в Европу. В 2020 году он признавался журналистам La Vanguardia: «Надеюсь, смогу поиграть в Европе. АПЛ и серия А — это те чемпионаты, с которыми мне бы хотелось однажды познакомиться».

Сейчас у Малкома действительно появилась возможность вернуться в топ-лигу. В четверг в интернете появились сразу две новости, связанные с его будущим. И если предполагаемый интерес «Ньюкасла» пока остается неподтвержденным слухом, то «Пари Сен-Жермен» предпринимает конкретные попытки переманить к себе бразильца.

У «ПСЖ» есть объяснимая причина интересоваться Малкомом. В середине января в «Вулверхэмптон» был продан Пабло Сарабия — копия лидера «Зенита» и по позиции, и по уровню мастерства. Парижане активно ищут на рынке левоногого атакующего футболиста на правый фланг, но не под основной состав. Сарабия всегда считался игроком ближайшего резерва в «ПСЖ», и Малком, если переход состоится, тоже будет дублером кого-то из звезд — например Месси.

Малком и Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Слова Семака и опровержение агента

Малкома выкупить непросто. Летом «Зенит» на улучшенных условиях продлил с ним контракт до 2027 года, и приостанавливать соглашение с сине-бело-голубыми он не будет. У бразильца прописаны различные шикарные бонусы, особенно на случай чемпионства, так что и ему самому нужно хорошо подумать над любым предложением.

Поразительно, что на информацию о парижанах отреагировал и Сергей Семак. Обычно главный тренер «Зенита» перенаправляет журналистов к руководству клуба, а здесь ответил развернуто: «Официальное предложение по Малкому не поступало, но интерес со стороны «ПСЖ» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом. На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «ПСЖ» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания».

А вот агент Малкома Луис Фернандо Гарсия в субботнем интервью «СЭ» всех поспешил успокоить: «ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в «Зените», где он счастлив".

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Несколько дней на переход

Вроде бы болельщикам «Зенита» стоит выдохнуть. Агент все опроверг, а сам Малком в субботу провел неплохой тайм в товарищеском матче с «Лусаилом», где явно не жалел себя. Но трансферное окно во Франции закрывается 31 января, а в последние дни регистрационного периода обычно происходит масса сделок.

По информации L'equipe, «ПСЖ» намерен арендовать Малкома с правом выкупа. Параллельно парижане ведут переговоры по трансферу 19-летнего форварда «Лиона» Райана Шерки, но там договориться тоже тяжело, да и его позиция не совсем совпадает с ролью Малкома. Тот же источник сообщает, что «ПСЖ» еще не сдался — возможно, как раз в ближайшие дни французский гранд сделает официальное предложение, которое удовлетворит все стороны.

Для «Зенита» потеря Малкома станет ощутимой, но все зависит от того, какая сумма выкупа будет прописана в контракте. В январе 2019 года Леандро Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» за 40 миллионов евро, и ту сделку все признали более чем удачной для сине-бело-голубых. Если и сейчас сумма будет сопоставимой, то «Зениту» стоит соглашаться. И без Малкома шансы петербургской команды на победу в чемпионате России останутся высокими.