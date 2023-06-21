«Ювентус» хочет купить Малкома. Звезда «Краснодара» может уехать в Турцию. Канте перебрался в Саудовскую Аравию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Малком интересен «Ювентусу»

Лучший бомбардир завершившегося сезона РПЛ Малком привлек внимание «Ювентуса», сообщает бразильское издание UOL. Отмечается, что туринский клуб готовит предложение «Зениту» о покупке бразильца за 30-40 миллионов евро.

Правда, агент игрока Гильерме Миранда сообщил «СЭ», что никаких контактов между клубами не было: «Я не говорю о спекуляциях. Переговоров нет».

Инсайд о возможном трансфере Малкома в серию А вышел в тот же день, что и публикация La Gazzetta dello Sport, в которой говорится, что в «Ювентусе» нацелены на омоложение состава и летом хотят подписывать игроков не старше 23 лет.

В «Ювентусе» и «Зените» пока никак не прокомментировали новость о возможной сделке. По информации Ивана Карпова, «Зенит» согласился бы продать бразильца за сумму в 30-40 миллионов евро.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Галатасарай» готовит предложение по Кордобе

30-летний нападающий «Краснодара» Джон Кордоба интересен «Галатасараю», который в завершившемся сезоне выиграл чемпионат Турции и попал в квалификацию Лиги чемпионов.

По данным Transfermarkt, турецкий клуб готовит предложение в 7-8 миллионов евро. Кордоба — лучший бомбардир «Краснодара» в РПЛ (14 голов в 23 матчах) и лучший бомбардир розыгрыша Кубка России (7 голов). Сам игрок готов к переходу — его привлекает возможность сыграть в Лиге чемпионов. «Галатасарай» начнет свой путь в отборе со второго квалификационного раунда — матчи пройдут в конце июля и начале августа.

Деклан Райс. Фото Reuters

«Арсенал» хочет защитника «Аякса» и не может договориться о трансфере Райса

«Арсенал» после неудачи в чемпионате Англии и упущенного титула пытается серьезно усилиться перед новым сезоном. Лондонцы близки к подписанию Кая Хавертца из «Челси», а также сделали предложение «Аяксу» по защитнику Юрриену Тимберу. «Аякс» рассчитывает выручить за 22-летнего игрока 55 миллионов евро, в то время как лондонцы пока предложили лишь 35 миллионов. По данным The Athletic, трансфер реален, если стороны договорятся по сумме отступных. Сам игрок готов к переезду в АПЛ.

Также «Арсенал» продолжает тяжелые переговоры с «Вест Хэмом» по Деклану Райсу — стороны никак не могут договориться по отступным за опорника сборной Англии.

Инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic рассказал, что «Вест Хэм» 20 июня отклонил очередное предложение «Арсенала» в 90 миллионов фунтов стерлингов и рассчитывает на сумму в 100 миллионов.

«Арсенал» предлагал отступные в 75 миллионов и еще 15 в виде бонусов. Инсайдер Фабрицио Романо объяснил позицию «Вест Хэма» — в клубе считают условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимыми. И ждут увеличенного предложения.

Также «Вест Хэм» надеется на активность «Манчестер Сити» — в клубе ждут, что чемпионы Англии и обладатели титула Лиги чемпионов на этой неделе попытаются купить Райса за сумму, которая всех устроит. В «Арсенале» пока думают, готовы ли к самому дорогому трансферу в своей истории: предыдущий трансферный рекорд — 72 миллиона фунтов за Николя Пепе из «Ренна» в 2019-м.

Учитывая все переговоры, в которых участвует «Арсенал» (Хавертц, Тимбер, Райс и Ромео Лавия из «Саутгемптона), лондонцы летом могут потратить более 250 миллионов фунтов на трансферы — об этом сообщил инсайдер Райан Тейлор. Похоже, Микель Артета решительно настроен побороться за чемпионский титул и преуспеть в Лиге чемпионов, куда клуб вернулся впервые за шесть лет.

Канте — в «Аль-Иттихаде»

Информация о том, что Н'Голо Канте в ближайшее время может отправиться в Саудовскую Аравию, появилась несколько дней назад. Теперь информация официальна — 32-летний француз покинул «Челси» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Аль-Иттихадом», куда недавно перешел Карим Бензема.

Как пишет Фабрицио Романо, Канте получил контракт до лета 2027-го с зарплатой 25 миллионов евро в год. Также полузащитник получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав.