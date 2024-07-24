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Сегодня, 08:45

Марио Фернандес может перейти в «Химки», Кордоба интересен «Бетису», Соболев все ближе к «Зениту»?

Марио Фернандес может перейти из «Зенита» в «Химки»
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Соболев не останется в «Спартаке»?

Нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком». Об этом заявил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал, которого цитирует пресс-служба клуба. «По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», — заявил Амарал.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, между Соболевым и Станковичем нет конфликта. 27-летний россиянин сказал, что его мысли заняты переходом в «Зенит». Тренер и игрок обсудили ситуацию и пришли к тому, что Соболев продолжит тренироваться индивидуально. Раннее СМИ активно писали о возможном трансфере нападающего в петербургский клуб.

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2020 году. В прошедшем сезоне он провел 34 матча, забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

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«Химки» подпишут Марио Фернандеса?

Защитник «Зенита» Марио Фернандес может перейти в «Химки». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, агенты 33-летнего бразильца предложили подмосковному клубу подписать игрока. Сам футболист не против переехать поближе к столице. Ранее сообщалось, что Фернандес покинет «Зенит» до конца июля.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. В минувшем сезоне футболист провел 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Мусаев перейдет в «Велес»

Как стало известно «СЭ», 21-летний нападающий Айнди Мусаев подпишет контракт с «Велесом», который будет рассчитан на три года.

Мусаев родился в Бельгии и является воспитанником «Остенде», который покинул летом 2024 года. В сезоне-2023/24 он провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

Фаринья — в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», рассказал «СЭ» о ситуации с трансфером защитника «Индепендьенте» Эдуардо Фариньи. Ранее о возможном переходе сообщал журналист Хосе Мигель Домингес. «В стадии завершения», — сказал Садыгов «СЭ».

Минувший сезон Фаринья провел в аренде в гватемальском клубе «Мунисипаль». Он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, отметился двумя результативными передачами.

Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тавареш — в ЛАСКе

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш арендован австрийским ЛАСКом, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение с 23-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

Тавареш перешел в «Спартак» зимой 2023 года. За московский клуб защитник провел 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Дани Фернандес переходит в «Химки»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил «СЭ» о скором завершении перехода экс-защитника «Расинга» Дани Фернандеса.

«Мы ведем диалог о переходе Фернандеса в «Химки», в выходные игрок прошел медицинское обследование. Надеюсь, в ближайшее время все условия будут согласованы сторонами и новый футболист поможет нам укрепить оборону», — сказал Оленев «СЭ».

27-летний Фернандес в сезоне-2023/24 провел за испанский «Расинг» 22 матча, забил один мяч, отдал две голевые передачи.

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Джафели интересен ЦСКА

ЦСКА проявляет интерес к нападающему тунисского клуба «Монастир» Ахмеду Джафели, сообщает Legalbet. По сведениям источника, потенциальный трансфер оценивается в 500 тысяч евро.

Джафели перешел в «Монастир» из «Галатасарая» летом 2022 года. На его счету четыре гола и две результативные передачи за тунисский клуб.

Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кордоба уедет в испанский чемпионат?

«Бетис» активно интересуется форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой, сообщает Legalbet. Как отмечает источник, колумбиец находится на первых местах в шорт-листе испанского клуба.

Футболист выступает за «быков» с 2021 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 32 матчах «Краснодара» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отметился шестью результативными передачами.

«Рубин» подпишет защитника из Сербии?

Как сообщает Vseprosport.ru, сербский защитник «Партизана» Светозар Маркович может перейти в «Рубин». По информации издания, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.

24-летний Маркович в минувшем сезоне провел 34 матча за «Партизан» и забил два гола.

Родригао.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Родригао уедет в Саудовскую Аравию?

Защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Arriyadiyah. По сведениям источника, на 28-летнего бразильца претендует клуб «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии. Сообщается, что переговоры идут продуктивно.

В минувшем сезоне Родригао провел 23 матча, в которых забил один гол.

Хуммельс перейдет в «Болонью»

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс близок к переходу в «Болонью», сообщает инсайдер Николо Скира. По сведениям источника, итальянский клуб почти согласовал контракт с 35-летним немцем сроком на один год.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Матс Хуммельс и&nbsp;Эдин Терзич. Глобальная зачистка в «Боруссии». Терзич и Хуммельс конфликтовали — и оба покинули клуб

Феликс — в «Астон Вилле»?

«Астон Вилла» интересуется нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом, сообщает The Guardian.

Бирмингемский клуб видит в 24-летнем португальце замену Муссе Диаби, который продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

В минувшем сезоне Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». Форвард забил 10 голов и сделал шесть результативных передач в 44 матчах во всех турнирах.

Александр Соболев
Джон Кордоба
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Бетис
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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