Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов — о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— В пятницу Матвей Сафонов наконец-то перешел в «ПСЖ». Уже поздравили его?

— Да, поздравил от всей души!

— Были сомнения, что в силу разных причин трансфер сорвется? Сильно переживали по этому поводу?

— Просто очень хотел, чтобы переход все-таки состоялся!

— Когда Матвей находился недавно в сборной России, чувствовалось, что он нервничает из-за всей этой ситуации?

— Нет, на протяжении всего периода нахождения в сборной он выглядел очень уверенным в себе.

— Как бы оценили первый тайм в его исполнении в игре с белорусами?

— Первый тайм, как и все матчи за сборную в этом футбольном сезоне, Сафонов отыграл на своем привычным уровне. В нужный момент выручил команду.

— Когда он был в сборной не спрашивали его: «Не боишься ли конкуренции с Доннаруммой»?

— Думаю, это был бы неуместный вопрос с моей стороны.

— Какой совет вы ему тогда дали?

— Поговорили с Матвеем о том, с какими трудностями он может столкнуться в новом клубе, в чем могут быть его преимущества. И в этой беседе я почувствовал, что он не собирается довольствоваться ролью второго вратаря в «ПСЖ»! Думаю, если Сафонову нужен будет совет, он обратится к тренеру, который довольно долго работал с ним в «Краснодаре» и многое ему дал — Алексею Антонюку.

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— В конце прошлого сезона на вопрос о том, способен ли Матвей заиграть в топовом европейском клубе, вы ответили: «Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу стать первым номером. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее». Значит, с ходу завоевать место в составе парижан ему будет тяжело?

— Матвей сам понимает: для того, чтобы занять место основного голкипера в таком клубе, надо сначала в тренировочном процессе быть, как минимум, не хуже Доннаруммы! И на это тоже уйдет время.

— Теперь надо болеть за то, чтобы сборная Италии как можно дальше прошла на Евро-2024? Тогда Доннарумме предоставят отпуск, а у Сафонова появится больше шансов заиграть?

— К началу чемпионата Франции Доннарумма в любом случае вернется в «ПСЖ». Но в подготовительный период Матвей, надеюсь, успеет сыграть несколько матчей. Это поможет ему получить игровую практику, пусть и в контрольных встречах, что очень важно для вратаря.

— Вы сказали, что Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами, а в остальных компонентах россиянин не хуже итальянца. Получается, расцениваете шансы этих голкиперов на роль первого номера «ПСЖ» как 50 на 50?

— Нет. Не 50 на 50! На стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции, а также за сборную в международных турнирах. Это очень серьезный опыт, которого пока нет у Матвея.

— У вас есть ответ на вопрос, как «ПСЖ» обратил внимание на россиянина, хотя наши клубы не играют в еврокубках, а сборная — на Евро и ЧМ?

— Ответ простой. Обычно селекционная служба просматривает немалое количество матчей предполагаемых кандидатов. В прошедшем сезоне можно наугад брать любую игру с участием Матвея в РПЛ или за сборную, и все эти встречи он провел стабильно от начала чемпионата до заключительного матча национальной команды в Минске!

— Сафонов — самый дорогой вратарь в истории Лиги 1. Фантастика?

— Прошли те времена, когда вратари стоили на футбольном рынке дешевле полевых игроков, даже дешевле защитников. В Европе уже давно говорят, что голкипер — самая важная позиция на поле! От него больше, чем от любого другого игрока, зависит результат матча — как положительный, так и отрицательный.

— Матвей стал легендой «Краснодара», был железным первым номером «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию Доннарумме? Не надломит ли это его психологически?

— Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. Игорь Акинфеев!

Так что никаких проблем здесь быть не должно. Матвей не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!

Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?

— Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб — «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.

— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?

— На мой взгляд, да.

— Кто-то еще из наших голкиперов может уехать за рубеж в ближайшее время?

— Если говорить о больших клубах, то на сегодняшний день это Саша Максименко. Если речь идет о хороших, крепких командах, то назову Александра Селихова, Илью Лантратова и Андрея Лунева.

— На какое место по уровню поставите Доннарумму среди голкиперов чемпионата Европы? Кто для вас сейчас номер один?

— Доннарумма в числе самых сильных! В целом, состав вратарей очень ровный и большой разницы в классе на сегодня не видно. А кто из них лучший, покажет непосредственно этот чемпионат. Ответ получим через месяц.