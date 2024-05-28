Сафонов прилетел в Париж! Переход в «ПСЖ» очень близко

Главный российский трансфер лета.

Что произошло

Во вторник стало известно о том, что голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прибыл в Париж. Как сообщает корреспондент RMC Sport Фабрис Хокинс, 25-летний вратарь приехал в столицу Франции для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Пари Сен-Жермен». Тот же источник сообщает, что между всеми сторонами урегулированы все детали: в случае успешного прохождения медобследования Сафонов подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ».

Бэкграунд

О вероятном трансфере Сафонова в «ПСЖ» первым сообщил Legalbet. Позже информацию подтвердили и другие российские источники, а также один из самых авторитетных инсайдеров мира — Фабрицио Романо. По информации итальянца, «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает россиянина в 18 миллионов евро, а его действующий контракт с «Краснодаром» заканчивается в январе 2029 года.

«ПСЖ» покидает голкипер Кейлор Навас, чье соглашение заканчивается летом, поэтому французский клуб ищет футболиста на роль сменщика основного вратаря — Джанлуиджи Доннаруммы. Сафонов был одной из приоритетных целей парижан, о чем говорит столь ранний переход.

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда Сафонов сыграет за «ПСЖ»?

Le Parisien подчеркивает, что сам трансфер будет осуществлен, как только откроется трансферное окно: во Франции регистрационный период начнется 1 июля.

Следующий сезон во Франции стартует во второй половине лета, до старта чемпионата «ПСЖ» проведет предсезонную подготовку. По информации Gazzetta dello Sport, с высокой вероятностью французский клуб примет участие в турне по Китаю с «Атлетико», «Интером» и другими европейскими клубами. Сафонов должен быть в составе «ПСЖ». Его конкурент за место в основе Джанлуиджи Доннарумма в июне и июле будет защищать цвета сборной Италии на Евро-2024.