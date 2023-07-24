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Когда-нибудь об истории взаимоотношений «ПСЖ» и Килиана Мбаппе снимут настоящий, а не виртуальный сериал. Между тем его новый сезон стартовал в пятницу, когда парижане приняли решение исключить капитана из заявки на японское турне и фактически выставили его на трансфер, если до 31 июля тот не продлит контракт до 2025 года либо не примет решение о переходе в другой клуб. В противном случае — как было доведено до окружения Мбаппе — своенравная звезда проведет весь сезон на скамейке запасных.
Пока эта история обрастала новым подробностями, Мбаппе тренировался с выставленными на трансфер Леандро Паредесом, Джорджиньо Вайналдумом и Абу Диалло. После одного из занятий за пределами базы Килиан вышел из машины, осчастливив болельщиков автографами и совместными фото. Все было максимально доброжелательно. Кроме того, игрока поддержал Национальный профсоюз профессиональных футболистов, призвавший власти Франции наконец-то найти силы противостоять Катару и «ПСЖ», ведь раньше клуб оставлял без игровой практики отказывавшегося подписывать новый контракт Адриена Рабьо и оказывал давление на других футболистов.
Впрочем, по информации Le Parisien, несмотря на жесткую позицию, адвокаты парижан и футболиста провели переговоры, целью которых было обозначено цивилизованное расставание. Тем временем число действующих лиц в этом сериале росло в геометрической прогрессии, а список претендентов на Мбаппе вслед за «Реалом» пополнили «МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и «Аль-Хиляль».
Клуб из Саудовской Аравии изначально виделся аутсайдером этой гонки, потому что, несмотря на высадившийся в королевстве звездный десант во главе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема, переезд на Ближний Восток находящегося в расцвете сил Мбаппе выглядел и выглядит ненаучной фантастикой. Тем не менее именно «Аль-Хиляль», которому не удалось уговорить Лионеля Месси, предпринял конкретные шаги.
Самый титулованный клуб Саудовской Аравии словно одержим идеей найти звездного игрока атаки. Защиту «Аль-Хиляль» укрепил Калиду Кулибали. Среднюю линию украсили Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, а с форвардами — беда. Харри Кейну приглашение из Эр-Рияда не слишком интересно. Ромелу Лукаку раздумывает над перспективой получать 50 миллионов евро в год.
Ну и параллельно с этими историями начался поход за Мбаппе. В информационном пространстве стартовали с намеков — о не названном на тот момент клубе, который направил в Париж устное предложение по трансферу Килиана на сумму, превышающую рекордные 222 миллиона, с которыми «ПСЖ» расстался, купив у «Барселоны» Неймара. Потом прозвучали название «Аль-Хиляля» и одновременно элегантный и удивительный вариант развития карьеры французской звезды.
Подписать футболиста всего на сезон и отпустить его следующим летом за мечтой в «Реал» — почти восточная сказка. Это устроит «ПСЖ», который не потеряет игрока бесплатно. В свою очередь, в Мадриде реализуют свой текущий план и подпишут Мбаппе в качестве свободного агента, а «Аль-Хиляль» целый год будет в центре внимания.
Вот только сам Килиан вряд ли в восторге от перспективы провести сезон вне европейского футбола, хотя от его окружения шли вбросы о готовности смириться с судьбой и остаться на год в запасе. Только скорее это элемент торга и ответного давления на клуб, потому что в реальности даже 90-миллионный бонус за лояльность «ПСЖ» вряд ли скрасит для Мбаппе год фактического бездействия. Деньги в этой истории важны, но, если бы все решали только суммы прописью, все было бы гораздо проще.
Пока же Мбаппе стоит на своем — не хочет уходить до конца контракта и рассчитывает перейти в «Реал», получив через год 100 миллионов в качестве подписного бонуса. Хотя, как уверяет Le Parisien, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытается убедить пока еще капитана выслушать предложения других клубов. В том числе «Барселоны», у которой нет возможностей заплатить за трансфер, но которая, по версии L'Equipe, готова предложить в обмен группу своих футболистов. Луис Энрике точно найдет там достойных кандидатов, и каталонцы уже вышли на контакт с парижанами.
Однако конкретное предложение сделал только «Аль-Хиляль», и в финансовом плане оно полностью устроит «ПСЖ». На пике интереса чемпионы Франции хотели за Мбаппе 200 миллионов. Сейчас нижняя планка ожиданий опустилась до 150, однако в Эр-Рияде, как утверждает Фабрицио Романо, готовы заплатить 300. Это уже мировой рекорд, но не самая впечатляющая цифра в возможной сделке.
Настоящий космос — 700 миллионов в год персонально для Мбаппе. Данную сумму назвал журналист CBS Джеймс Бендж. Если брать средние цифры, выходит 22 евро в секунду. А озвученный оклад Килиана почти вдвое превышает то, что «Аль-Хиляль» сулил Месси (400 миллионов). Лео устоял, выбрав путешествие в Америку. А решение Мбаппе зависит от исхода переговоров, на которые уже дал согласие «ПСЖ». Таких искушений в истории футбола еще не было, и, как считают некоторые авторитетные эксперты, «Реалу» и персонально Флорентино Пересу нужно срочно включаться в игру. Время до ее завершения еще есть, и самое интересное точно впереди.