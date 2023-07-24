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Трансферы

Сегодня, 19:45

Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
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Очередной крутой поворот в истории взаимоотношений «ПСЖ» и капитана парижан.

Изгой

Когда-нибудь об истории взаимоотношений «ПСЖ» и Килиана Мбаппе снимут настоящий, а не виртуальный сериал. Между тем его новый сезон стартовал в пятницу, когда парижане приняли решение исключить капитана из заявки на японское турне и фактически выставили его на трансфер, если до 31 июля тот не продлит контракт до 2025 года либо не примет решение о переходе в другой клуб. В противном случае — как было доведено до окружения Мбаппе — своенравная звезда проведет весь сезон на скамейке запасных.

Килиан Мбаппе. Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне

Пока эта история обрастала новым подробностями, Мбаппе тренировался с выставленными на трансфер Леандро Паредесом, Джорджиньо Вайналдумом и Абу Диалло. После одного из занятий за пределами базы Килиан вышел из машины, осчастливив болельщиков автографами и совместными фото. Все было максимально доброжелательно. Кроме того, игрока поддержал Национальный профсоюз профессиональных футболистов, призвавший власти Франции наконец-то найти силы противостоять Катару и «ПСЖ», ведь раньше клуб оставлял без игровой практики отказывавшегося подписывать новый контракт Адриена Рабьо и оказывал давление на других футболистов.

Впрочем, по информации Le Parisien, несмотря на жесткую позицию, адвокаты парижан и футболиста провели переговоры, целью которых было обозначено цивилизованное расставание. Тем временем число действующих лиц в этом сериале росло в геометрической прогрессии, а список претендентов на Мбаппе вслед за «Реалом» пополнили «МЮ», «Челси», «Тоттенхэм» и «Аль-Хиляль».

Клуб из Саудовской Аравии изначально виделся аутсайдером этой гонки, потому что, несмотря на высадившийся в королевстве звездный десант во главе с Криштиану Роналду и Каримом Бензема, переезд на Ближний Восток находящегося в расцвете сил Мбаппе выглядел и выглядит ненаучной фантастикой. Тем не менее именно «Аль-Хиляль», которому не удалось уговорить Лионеля Месси, предпринял конкретные шаги.

Футболист "ПСЖ" Неймар.
Неймар.
Фото Reuters

Дороже Неймара

Самый титулованный клуб Саудовской Аравии словно одержим идеей найти звездного игрока атаки. Защиту «Аль-Хиляль» укрепил Калиду Кулибали. Среднюю линию украсили Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, а с форвардами — беда. Харри Кейну приглашение из Эр-Рияда не слишком интересно. Ромелу Лукаку раздумывает над перспективой получать 50 миллионов евро в год.

Ну и параллельно с этими историями начался поход за Мбаппе. В информационном пространстве стартовали с намеков — о не названном на тот момент клубе, который направил в Париж устное предложение по трансферу Килиана на сумму, превышающую рекордные 222 миллиона, с которыми «ПСЖ» расстался, купив у «Барселоны» Неймара. Потом прозвучали название «Аль-Хиляля» и одновременно элегантный и удивительный вариант развития карьеры французской звезды.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» усадит Мбаппе на лавку на весь сезон? Звезда в тупике, а «Реал» все выжидает

Подписать футболиста всего на сезон и отпустить его следующим летом за мечтой в «Реал» — почти восточная сказка. Это устроит «ПСЖ», который не потеряет игрока бесплатно. В свою очередь, в Мадриде реализуют свой текущий план и подпишут Мбаппе в качестве свободного агента, а «Аль-Хиляль» целый год будет в центре внимания.

Вот только сам Килиан вряд ли в восторге от перспективы провести сезон вне европейского футбола, хотя от его окружения шли вбросы о готовности смириться с судьбой и остаться на год в запасе. Только скорее это элемент торга и ответного давления на клуб, потому что в реальности даже 90-миллионный бонус за лояльность «ПСЖ» вряд ли скрасит для Мбаппе год фактического бездействия. Деньги в этой истории важны, но, если бы все решали только суммы прописью, все было бы гораздо проще.

22 евро в секунду

Пока же Мбаппе стоит на своем — не хочет уходить до конца контракта и рассчитывает перейти в «Реал», получив через год 100 миллионов в качестве подписного бонуса. Хотя, как уверяет Le Parisien, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пытается убедить пока еще капитана выслушать предложения других клубов. В том числе «Барселоны», у которой нет возможностей заплатить за трансфер, но которая, по версии L'Equipe, готова предложить в обмен группу своих футболистов. Луис Энрике точно найдет там достойных кандидатов, и каталонцы уже вышли на контакт с парижанами.

Килиан Мбаппе. Скандальное интервью Мбаппе — последняя капля. «ПСЖ» хочет избавиться от токсичной звезды как можно скорее

Однако конкретное предложение сделал только «Аль-Хиляль», и в финансовом плане оно полностью устроит «ПСЖ». На пике интереса чемпионы Франции хотели за Мбаппе 200 миллионов. Сейчас нижняя планка ожиданий опустилась до 150, однако в Эр-Рияде, как утверждает Фабрицио Романо, готовы заплатить 300. Это уже мировой рекорд, но не самая впечатляющая цифра в возможной сделке.

Настоящий космос — 700 миллионов в год персонально для Мбаппе. Данную сумму назвал журналист CBS Джеймс Бендж. Если брать средние цифры, выходит 22 евро в секунду. А озвученный оклад Килиана почти вдвое превышает то, что «Аль-Хиляль» сулил Месси (400 миллионов). Лео устоял, выбрав путешествие в Америку. А решение Мбаппе зависит от исхода переговоров, на которые уже дал согласие «ПСЖ». Таких искушений в истории футбола еще не было, и, как считают некоторые авторитетные эксперты, «Реалу» и персонально Флорентино Пересу нужно срочно включаться в игру. Время до ее завершения еще есть, и самое интересное точно впереди.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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