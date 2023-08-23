Мбаппе остается в «ПСЖ», Миранчук может уйти из «Аталанты», от Гринвуда отказались в Саудовской Аравии

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мбаппе не покинет «ПСЖ» бесплатно

Килиан Мбаппе внезапно помирился с «ПСЖ». The Times сообщает, что 24-летний форвард и клуб достигли устной договоренности, что француз либо продлит контракт еще на один год (такая опция есть в нынешнем договоре), либо подпишет более длительное соглашение, чтобы уйти из Парижа только за деньги.

Если не случится ни того, ни другого, то бонус за лояльность в размере 100 миллионов евро в конце нынешнего сезона футболист не получит.

«Торино» хочет Миранчука

По данным TMW, «Торино» все же рассчитывает выкупить Алексея Миранчука. 27-летний полузащитник играл за туринцев в прошлом сезоне и оформил 4+5 по системе «гол плюс пас» в 29 матчах серии А.

«Аталанта» намерена выручить за футболиста сборной России 12 миллионов евро — чуть меньше, чем заплатила «Локомотиву» (14,5 миллиона).

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

«Рома» ждет Лукаку

По информации The Telegraph, Ромелу Лукаку сейчас тренируется с молодежной командой «Челси». Таким образом синие дают понять, что они не заинтересованы в 30-летнем форварде и намерены продать его до закрытия трансферного окна. И заинтересованный в нем клуб нашелся — как сообщает TMW, в Лондон на днях прилетела делегация из «Ромы».

Цель римлян — как раз бельгиец, но они хотят взять его исключительно в аренду и платить только часть зарплаты, поэтому, вероятно, будут ждать, объявится ли покупатель до осени.

Гринвуда не будет в Саудовской Аравии

На днях «Манчестер Юнайтед» попрощался со скандальным Мэйсоном Гринвудом. Английский нападающий в 2022 году был обвинен в сексуальном насилии и избиении, и его так и не оправдали. Поэтому пребывание 21-летнего вингера в составе «дьяволов» наносило репутационный ущерб.

Одним из наиболее вероятных маршрутов для продолжения карьеры Гринвуда считалась Саудовская Аравия и, в частности, «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. Но сам тренер опроверг возможный трансфер. А Talksport сообщил, что боссы саудовской лиги в принципе не хотят видеть Мэйсона в стране, чтобы не портить имидж набирающего популярность чемпионата.

Жоау Феликс. Фото Global Look Press

Феликс и «Барселона»

Жоау Феликс, признавшийся этим летом в любви каталонцам, вряд ли окажется в составе «блауграны» в ближайшее время. По данным Marca, Хави считает атакующую линию команды укомплектованной и не видит смысла в подписании Феликса. Но по другим данным испанских источников, 23-летний нападающий еще может оказаться в «Барселоне»: якобы португальца хочет лично Лапорта и планирует подписать его в последний день трансферного окна.