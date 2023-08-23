Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:30

Мбаппе остается в «ПСЖ», Миранчук может уйти из «Аталанты», от Гринвуда отказались в Саудовской Аравии

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мбаппе не покинет «ПСЖ» бесплатно

Килиан Мбаппе внезапно помирился с «ПСЖ». The Times сообщает, что 24-летний форвард и клуб достигли устной договоренности, что француз либо продлит контракт еще на один год (такая опция есть в нынешнем договоре), либо подпишет более длительное соглашение, чтобы уйти из Парижа только за деньги.

Если не случится ни того, ни другого, то бонус за лояльность в размере 100 миллионов евро в конце нынешнего сезона футболист не получит.

Харри Кейн, Неймар и&nbsp;Деклан Райс. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

«Торино» хочет Миранчука

По данным TMW, «Торино» все же рассчитывает выкупить Алексея Миранчука. 27-летний полузащитник играл за туринцев в прошлом сезоне и оформил 4+5 по системе «гол плюс пас» в 29 матчах серии А.

«Аталанта» намерена выручить за футболиста сборной России 12 миллионов евро — чуть меньше, чем заплатила «Локомотиву» (14,5 миллиона).

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Рома» ждет Лукаку

По информации The Telegraph, Ромелу Лукаку сейчас тренируется с молодежной командой «Челси». Таким образом синие дают понять, что они не заинтересованы в 30-летнем форварде и намерены продать его до закрытия трансферного окна. И заинтересованный в нем клуб нашелся — как сообщает TMW, в Лондон на днях прилетела делегация из «Ромы».

Цель римлян — как раз бельгиец, но они хотят взять его исключительно в аренду и платить только часть зарплаты, поэтому, вероятно, будут ждать, объявится ли покупатель до осени.

Неймар, Криштиану Роналду, Малком: кто в&nbsp;Саудовской Аравии. Неймар приехал к Малкому, Мане играет с Роналду: все легионеры лиги Саудовской Аравии

Гринвуда не будет в Саудовской Аравии

На днях «Манчестер Юнайтед» попрощался со скандальным Мэйсоном Гринвудом. Английский нападающий в 2022 году был обвинен в сексуальном насилии и избиении, и его так и не оправдали. Поэтому пребывание 21-летнего вингера в составе «дьяволов» наносило репутационный ущерб.

Одним из наиболее вероятных маршрутов для продолжения карьеры Гринвуда считалась Саудовская Аравия и, в частности, «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. Но сам тренер опроверг возможный трансфер. А Talksport сообщил, что боссы саудовской лиги в принципе не хотят видеть Мэйсона в стране, чтобы не портить имидж набирающего популярность чемпионата.

Жоау Феликс.
Фото Global Look Press

Феликс и «Барселона»

Жоау Феликс, признавшийся этим летом в любви каталонцам, вряд ли окажется в составе «блауграны» в ближайшее время. По данным Marca, Хави считает атакующую линию команды укомплектованной и не видит смысла в подписании Феликса. Но по другим данным испанских источников, 23-летний нападающий еще может оказаться в «Барселоне»: якобы португальца хочет лично Лапорта и планирует подписать его в последний день трансферного окна.

Алексей Миранчук
Жоау Феликс
Килиан Мбаппе
Ромелу Лукаку
Футбол
2
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА представил Давила, Зайнутдинов перешел в «Бешикташ», «Зенит» предложит за Нереса 45 миллионов евро