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Сегодня, 08:30

Алексей Миранчук может уехать в МЛС, Актюркоглу отказал «Спартаку», ЦСКА подписал Жемалетдинова

Алексей Миранчук может стать игроком МЛС, ЦСКА подписал Жемалетдинова
Дмитрий Волков
основатель визового агентства
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ.

Из «Аталанты» — в «Атланту»?

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Атланта Юнайтед» сделала предложение «Аталанте» по трансферу Алексея Миранчука. По данным источника, предложение американского клуба составляет 11 миллионов евро.

По сведениям «Чемпионата», речь идет о 10 миллионах, контракт предложили на четыре года с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне россиянин сыграл за клуб из Бергамо 41 матч, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

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Актюркоглу не поедет в Россию

25-летний левый вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу, на которого претендовал «Спартак», окончательно решил не переезжать в Россию. Об этом сообщает EshaHaber.

Футболист отклонил предложение красно-белых и сейчас рассматривает предложения от клубов, которые будут играть в еврокубках. Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы футболиста, подтвердил данную информацию «СЭ»: «Керем отказался от перехода в «Спартак». Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках».

В сезоне-2023/24 полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

Керем Актюркоглу.
Фото Global Look Press

Агеев — в «Локомотиве»

Арсений Агеев из дзержинского «Арсенала» в ближайшее время перейдет в «Локомотив». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

19-летний белорусский защитник подпишет трехлетний контракт с новой командой. На данный момент Агеев проходит медицинское обследование в «Локомотиве». Но после завершения сделки вернется в «Арсенал» Дзержинск на правах аренды.

В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в чемпионате Белоруссии, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

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Жемалетдинов — в ЦСКА

Теперь официально: ЦСКА объявил о трансфере Рифата Жемалетдинова. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. 27-летний футболист перешел на правах свободного агента и подписал контракт по схеме 1+1.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 20 матчах, забил пять голов.

Довбня — в «Спартаке»?

Вратарь Александр Довбня может в ближайшее время перейти в «Спартак», сообщает Metaratings. Отмечается, что футболист рассматривается в качестве основного кандидата на роль резервного вратаря в команде красно-белых.

В минувшем сезоне 37-летний Довбня играл за «Шинник». За команду из Ярославля Александр провел 33 матча, пропустил 37 голов, 11 раз сыграл на ноль.

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Луна — в «Ахмате»

Иван Карпов сообщает: «Ахмат» успешно завершил переговоры с клубом «Унион Санта-Фе» по трансферу аргентинского нападающего Мауро Луна Диале.

По сведениям источника, переговоры по поводу 25-летнего игрока длились больше месяца. Планируется, что в среду аргентинец прибудет в Россию для прохождения медосмотра, после чего подпишет контракт на четыре года.

В прошлом сезоне футболист провел 19 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Мойзе Кин.
Фото Global Look Press

Кин перешел в «Фиорентину»

Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину» за 13 миллионов евро. Об этом сообщает официальный сайт туринского футбольного клуба. Новая команда форварда будет выплачивать деньги в течение четырех лет. Также «Ювентус» может получить дополнительно пять миллионов евро в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Кин сыграл в 20 матчах и не отметился голевыми действиями.

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«Интер» подписал Хосепа Мартинеса

Голкипер Хосеп Мартинес перешел в «Интер» из «Дженоа».

Клуб заплатил за переход 26-летнего испанца 13 миллионов евро, также предусмотрен бонус в размере двух миллионов.

В прошлом сезоне футболист провел 36 матчей, пропустил 43 гола, 10 раз сыграл на ноль.

Хосеп Мартинес.
Фото Global Look Press

Околи — в «Лестере»

Пресс-служба «Лестера» объявила о переходе Калеба Околи, центрального защитника «Аталанты». 22-летний игрок заключил контракт до 2029 года.

В прошлом сезоне итальянец играл на правах аренды за «Фрозиноне», поучаствовал в 37 матчах во всех турнирах, сделал одну голевую передачу.

Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
ФК Аталанта
ФК Ахмат
ФК Галатасарай
ФК Интер (Интернационале)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
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