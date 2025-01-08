«ПСЖ» предметно интересуется Угальде. Форвард «Спартака» может заменить нападающего сборной Франции

Костариканец — самый результативный игрок РПЛ.

Как стало известно «СЭ», «ПСЖ» всерьез интересуется 22-летним нападающим «Спартака» Манфредом Угальде. Форвард из Коста-Рики может оказаться в Париже как в январе, так и летом. Возможно, он станет заменой нападающему сборной Франции Рандалю Коло Муани.

Зачем Манфред парижскому гранду

По информации журналистов L'equipe Арно Хермана и Лоика Танзи, Коло Муани уйдет в январе. Форвард совсем не нравится главному тренеру Луису Энрике и за первую половину сезона получил всего 453 игровые минуты во всех турнирах, хотя у него не было травм. При этом Рандаль забил два гола в чемпионате Франции. С середины декабря Коло Муани перестал попадать в заявку — сообщалось, что у него конфликт с Энрике.

По данным RMC Sport, тренер лично заинтересован в продаже нападающего. А после того как он не включил Рандаля в заявку на матч чемпионата с «Монако» 18 декабря (4:2), Энрике цинично прокомментировал положение нападающего. «Могу задействовать только 20 футболистов. Знаю, что плохо говорю по-французски, но способен четко объясниться на испанском. Те, кто не понимает, — не моя проблема», — сказал Энрике.

Кроме Коло Муани в «ПСЖ» есть лишь один номинальный центральный нападающий — Гонсалу Рамуш. Португалец тоже не впечатляет результативностью: четыре гола во всех турнирах за 315 минут на поле. Но Рамуш большую часть игр пропустил из-за повреждения.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ранее говорили о других клубах

До «ПСЖ» с Угальде связывали «Монако» — об этом сначала сообщил журналист Мохамед Тубаш-Тер в соцсетях, а позже инсайд подтвердило авторитетное издание L'Equipe. Манфред мог стать заменой травмированному Фоларину Балогуну: в декабре американец повредил плечо и выбыл на несколько месяцев — возвращение ожидают весной.

Интерес к Угальде «СЭ» прокомментировал главный тренер «Монако» Ади Хюттер, правда, не сказал ничего конкретного. «Не хочу говорить о слухах. Рынок открыт, мы действительно ищем форварда, но я бы не хотел говорить конкретно о каких-то фамилиях», — заявил австриец.

Также издание TBR Football сообщало об интересе к костариканцу со стороны английских топ-клубов — «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». В декабре генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что Угальде вряд ли покинет красно-белых в ближайшее время. «Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в сезоне, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе и по медиа. Вероятность ухода? Надеюсь, она минимальна», — приводил слова Малышева «РБ Спорт».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самый результативный игрок РПЛ

Костариканец проводит фантастический сезон: наколотил в чемпионате России 15 мячей в 18 играх и с отрывом возглавил гонку бомбардиров. Ближайший преследователь Алексей Батраков остановился пока на 10 мячах. Особенно ярко Манфред действовал в последних турах — вонзил девять голов в четырех встречах.