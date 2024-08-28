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Сегодня, 15:00

Кьеза, Осимхен и еще пять самых ожидаемых трансферов лета. Кто из топ-клубов успеет усилиться?

«Ливерпуль» предложил Федерико Кьезе контракт на четыре года
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты Федерико Кьеза, Виктор Осимхен и Ромелу Лукаку
Федерико Кьеза, Виктор Осимхен и Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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Главные интриги на флажке окна.

Трансферное окно в европейских топ-лигах (Англия, Италия, Испания, Германия, Франция) закрывается 30 августа. Какие сделки еще могут состояться? Рассказываем о самых ожидаемых переходах.

Футболист Федерико Кьеза
Федерико Кьеза.
Фото Global Look Press

Федерико Кьеза («Ювентус»)
26 лет
Стоимость: 35 миллионов евро (здесь и далее — данные Transfermarkt)
Контракт до 30 июня 2025-го

Вингер прошел путь от одного из героев сборной Италии на Евро-2020 до статуса запасного в «Юве» после череды травм и назначения Тиагу Мотты.

Кьезе всего 26, и нет сомнений, что он еще не сказал своего последнего слова. Неслучайно им интересуются такие клубы, как «Ливерпуль» и «Барселона». По последним данным, мерсисайдцы находятся в чуть более выгодной позиции. К тому же у них нет проблем с финансами.

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Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сам Федерико уже провел переговоры с английским грандом и дал согласие на переход. «Ювентус» хочет получить за Кьезу всего лишь 13 миллионов. Неужели в Турине так сильно хотят избавиться от итальянца, что готовы продешевить более чем в два раза?

Футболист Виктор Осимхен
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Виктор Осимхен («Наполи»)
25 лет
Стоимость: 100 миллионов
Контракт до 30 июня 2026-го

Нигерийский нападающий слишком хорош, чтобы пропускать новый сезон Лиги чемпионов. Даже если появление Антонио Конте улучшит положение «Наполи», Осимхен вряд ли будет счастлив.

Виктор не первый год рвется в более именитый клуб и сразу же обнаружил проблему: в Европе сейчас не так много команд, которые готовы сорить деньгами. Из топов футболист больше всего интересен «Челси», «МЮ» и «ПСЖ», которые переживают не самые лучшие времена — везде кризис. У парижан ситуация относительно лучше, но они предлагают 50-60 миллионов, а неаполитанцы хотят почти в два раза больше. Кроме того, форвард не готов урезать свой бешеный аппетит по зарплате, а также требует не включать в соглашение пункт об отступных.

С интересом ждем, как разрешится эта ситуация. Наверняка этим же заняты и шейхи в Саудовской Аравии.

Футболист Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Ромелу Лукаку («Челси»)
31 год
Стоимость: 30 миллионов
Контракт до 30 июня 2026-го

Ну какое же летнее трансферное окно без спекуляций о будущем бельгийского здоровяка? Традиционная история, давно ставшая мемом.

Решение Лукаку вернуться на «Стэмфорд Бридж» в 2021 году до сих пор доставляет ему неприятности. В Лондоне снова не встретили его с красной ковровой дорожкой после аренды и вежливо указали на дверь.

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Если верить Романо, то нападающий уже получил «зеленый свет» на переезд в Италию. «Наполи» заплатит за Ромелу 30 миллионов евро плюс бонусы. Вполне возможно, что трансфер станет важной деталью предстоящей сделки по Осимхену. Если это так, то менеджменту «Челси» наконец-то можно поаплодировать.

Футболист Джейдон Санчо
Джейдон Санчо.
Фото Global Look Press

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)
24 года
Стоимость: 30 миллионов
Контракт до 30 июня 2026-го

После громкого скандала с Эриком тен Хагом казалось, что талантливый англичанин точно покинет «Олд Траффорд». Однако этим летом путь в команду неожиданно открылся, главный тренер даже выделил Санчо игровое время на предсезонке и заговорил в примирительном тоне.

Но как только начались официальные матчи, проблемы вернулись. Джейдон пролетел мимо заявки на встречи с «Фулхэмом» (1:0) и «Брайтоном» (1:2), а затем вовсю стали муссироваться слухи о его уходе.

Главный претендент на футболиста — дортмундская «Боруссия», где Санчо провел вторую часть прошлого сезона. Немецкий клуб готов заплатить «МЮ» 35 миллионов, и у англичан практически нет поводов, чтобы отказаться от такого щедрого предложения.

Футболист Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press

Рахим Стерлинг («Челси»)
29 лет
Стоимость: 35 миллионов
Контракт до 30 июня 2027-го

Стерлинг — не первая и не последняя жертва безумной трансферной политики лондонцев. Во время предсезонки новый тренер Энцо Мареска называл его одним из ключевых игроков команды, а прямо перед стартом сезона исключил из состава.

Решение вызвало сильное негодование в кругу футболиста и спровоцировало новости о его уходе. По информации журналиста Бена Джейкобса, в ближайшие дни решится дальнейшая судьба 29-летнего вингера. Сам Стерлинг открыт для перехода в «МЮ», если от манкунианцев будет конкретный интерес.

Также в Сети вирусится фото Рахима на базе «Арсенала». Некоторые болельщики лондонцев думают, что англичанин провел переговоры с Микелем Артетой. И по их реакции непонятно — довольны ли они таким раскладом или нет.

Футболист Леон Горецка
Леон Горецка.
Фото Global Look Press

Леон Горецка («Бавария»)
29 лет
Стоимость: 30 миллионов
Контракт до 30 июня 2026-го

Немецкий полузащитник, переехавший в Мюнхен еще в 2018 году, не нашел общего языка с Венсаном Компани. Новый тренер «Баварии» честно сказал Леону, что тот будет редко выходить на поле после приобретения Жоау Пальиньи из «Фулхэма».

Горецка — парень амбициозный, находящийся в самом расцвете сил. Что делать дальше? Видимо, искать другой клуб. К счастью, есть перспективный вариант для продолжения карьеры. «Ливерпуль» как раз подбирает игрока в центр поля после неудачной попытки заполучить Мартина Субименди.

Правда, пишут, что футболист пока не торопится покидать родную страну. А в «Баварии» уже готовы пойти на крайние меры, чтобы прогнать Леона — не будут вносить его в заявку на Лигу чемпионов. Кажется, Горецке пора отправляться за новым вызовом.

Футболист Адриен Рабьо
Адриен Рабьо.
Фото Global Look Press

Адриен Рабьо
29 лет
Стоимость: 35 миллионов
Свободный агент

Единственный в этом списке игрок без клуба. После пяти лет в «Ювентусе» француз не договорился о продлении контракта. Туринцы предлагали больше 7 миллионов евро за сезон, но полузащитник не подписал бумаги.

Летом появлялись слухи об интересе чуть ли не от всех топов. L'Еquipe пишет, что «Бавария», «Интер» и «Атлетико» связывались с Адриеном, но не сошлись по условиям. Рабьо просит 7,5 миллиона евро в год и отдает приоритет АПЛ.

Время идет, а никакой конкретики по будущему не появляется. И в этом нет ничего удивительного, ведь дела игрока ведет его мама Вероника. Ее называют одним из самых скрупулезных персонажей в мире футбола.

Адриен Рабьо
Виктор Осимхен
Джейдон Санчо
Леон Горецка
Рахим Стерлинг
Ромелу Лукаку
Федерико Кьеза
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