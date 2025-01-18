Семин всплакнул, когда Хвича уходил: «Люди нанесли большой ущерб клубу!» Как «Локо» упустил Кварацхелию

Хвича Кварацхелия официально стал игроком «ПСЖ». Парижане заплатили за грузинского футболиста «Наполи» 70 миллионов евро.

«СЭ» вспомнил, как в 2019 году московский «Локомотив» упустил суперталант.

«Юрий Палыч об этом парне год говорил»

Хвича Кварацхелия — воспитанник тбилисского «Динамо». Дебютировал за взрослую команду в сентябре 2017 года в 16 лет, а в апреле 2018-го перешел в «Рустави». В чемпионате Грузии-2018 провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В марте 2018 года бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал «СЭ», что советовал главному тренеру железнодорожников Юрию Семину присмотреться к талантливому игроку.

— У нас состоялся разговор с Юрием Палычем по поводу Кварацхелии, — говорил Джанашия. — Хвича не просто талантливый, а очень талантливый парень, хотя еще слишком молод. Но в свои 17 лет уже играет в высшей лиге.

— Чем он выделяется?

— Все, что Хвича умеет делать на поле, — его сильные стороны: головой может сыграть, обводит хорошо, обладает высокой скоростью. Ну просто все у него в полном порядке.

— Позиция — крайний форвард?

— В центре тоже способен выйти, но больше на флангах, конечно. Там Кварацхелия выглядит просто здорово.

Хвича Кварацхелия и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Если Хвича в 17 лет перейдет в «Локо», то, видимо, попадет в молодежный состав.

— С чего вы взяли? Мне тоже было 18, когда приехал в «Локомотив». И ничего, заиграл. Так что, думаю, Кварацхелия сможет попасть в основной состав.

— Сам Хвича хочет оказаться в «Локомотиве»?

— Конечно! Все хорошие грузины играли здесь, если еще один прибавится, то великолепно. Сейчас есть Соломон Кверквелия, и когда я с Палычем разговаривал, он сказал: «Два талантливых грузина в команде — нормально, а три уже перебор». (Смеется.) На самом деле хоть три, хоть четыре могут вместе играть.

«Локо» пристально следил за Кварацхелией и принял решение арендовать его в январе 2019-го.

— Юрий Павлович об этом парне, наверное, год говорил, — подчеркнул генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. — Если не больше. И никак с ним не могли подписать контракт. Я получил информацию о нем из четырех источников. Все отзывы — положительные. Мы не собирались в зимнее трансферное окно делать какие-то движения кроме того, что хотели поднять ребят из молодежки, Антону (Миранчуку. — Прим. «СЭ») улучшить контракт. Собственно, то, чтобы было сделано, это планировалось. Что касается Хвичи, то взяли его в аренду.

— «Локомотив» не был единственным вариантом, — заметил в свою очередь отец футболиста Бадри. — Хвичей также интересовались «Байер», дортмундская «Боруссия» и другие. Но мой друг, грузинский агент Мамука Джугели, поговорил с нами и убедил, что нужно выбрать именно «Локомотив». Я ему доверяю, ведь моя семья дружит с его семьей. Мы с Хвичей согласились на вариант с москвичами. Мы договорились с «Локомотивом» на полгода, а дальше — посмотрим. Пока Хвиче не исполнилось 18, нельзя было ни с кем подписывать контракт. Если я не ошибаюсь, мы два-три месяца вели переговоры с «Локо». Но ни я, ни пацан не отказались от этого варианта. Потому что это сильный российский клуб, а до России добираться не так долго. Я в любой момент могу приехать к сыну, поговорить с ним и поддержать.

Любопытно, что первым российским клубом в карьере грузинского таланта мог стать не «Локомотив», а «Рубин».

— До «Локомотива» мне предлагали Хвичу, его агент пришел ко мне, — признался бывший главный тренер казанцев Курбан Бердыев в интервью тележурналисту Геннадию Орлову. — Но я тогда испугался. Вели разговор по переходу Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. И я почему-то испугался, что двоим места не найду и один будет сидеть на лавке. Это была моя ошибка...

Хвича Кварацхелия. 26 мая 2019 года. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Пока никто с нами не говорил о полноценном контракте с «Локо». Ждем»

Кварацхелия отправился с «Локомотивом» на сбор в Марбелью и забил в первом же контрольном матче с «Викингом» (5:1).

После перехвата Фарфана грузинский атакующий полузащитник протащил мяч через половину поля соперника, отыгрался с Жемалетдиновым и вколотил мяч под перекладину. В оставшееся время Хвича смотрелся ярко, оживив зону под нападающим.

— Когда узнал о предложении «Локомотива» — не думал ни секунды. Играть в таком клубе — мечта, — молодой футболист не скрывал своих эмоций после первого гола за «Локо».

— В «Локомотиве» всегда были грузины...

— ...И приносили удачу! Да, это мне уже рассказали ребята. Плюс я, конечно, знаю таких уважаемых футболистов, как Заза Джанашия и Малхаз Асатиани, которые в свое время играли в «Локо». В Грузии их знают все! Так что чувствую себя на своем месте.

10 марта 2019 года Кварацхелия провел свой первый матч в РПЛ. На 86-й минуте встречи с «Анжи» (2:0) он заменил Фарфана и успел попасть в штангу.

— Хвича — очень интересный и талантливый игрок, которого мы взяли на будущее. У него хорошие перспективы, причем не только в дальнейшем, но и уже сейчас, — заметил после победы Семин. — Он провел мало времени на поле, но проявил себя в двух эпизодах, когда попал в штангу и сделал передачу на Баринова.

Ровно через два месяца Хвича забил свой первый и единственный гол за «Локо». В ворота «Рубина» (4:0).

— Останется ли Хвича в «Локо» после аренды? — спросили в те дни отца футболиста Бадри.

— Мне трудно об этом говорить, но я его во всем поддерживаю. Если пацану что-то нравится, то я на его стороне. Если «Локо» предложит Хвиче контракт, то будем дальше обсуждать его с ним и агентом. Поэтому сын сам должен принять это решение. Хочу ли я, чтобы Хвича остался в «Локо»? Это большой клуб, один из ведущих в России, у него отличная история. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Локо», чтобы он продолжал там прогрессировать. Но повторюсь: Хвича должен сам сделать свой выбор.

В конце мая Бадри дал понять, что будущее его сына в «Локо» по-прежнему не определено.

— Пока о полноценном контракте Хвичи с «Локомотивом» никто не говорил. Этим делом занимается мой друг, агент Мамука Джугели, мы ждем, когда он приедет и скажет, как обстоит ситуация. Посмотрим, как будет дальше, захочет ли «Локо» оставить Хвичу. Если да — то дело уже за сыном (на тот момент портал Transfermarkt оценивал Хвичу в 500 тысяч евро).

Еще через пару дней Кварацхелия-старший не на штуку встревожил болельщиков «Локо»:

— Пока не могу ничего сказать точно. Пару дней назад была информация от агента о том, что с «Локомотивом» не удается договориться, с тех пор со мной никто не связывался.

Хвича Кварацхелия и Юрий Семин. 10 мая 2019 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Семин кричал, что Хвича — звезда, а в клубе хотели на него еще посмотреть...»

1 июля «Локомотив» на своем официальном сайте объявил об уходе Кварацхелии. 30 июня у 18-летнего грузина истек срок арендного соглашения с красно-зелеными.

— У Хвичи истекал срок аренды, «Локомотив» некоторое время назад предложил ему полноценный контракт, который впоследствии был согласован всеми сторонами и ожидал технического подписания, — недоумевал председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков. — К сожалению, он до сих пор не подписан. Что случилось — непонятно, в чужую голову ведь не залезешь.

— Получается, люди в последний момент сказали «нет»?

— Они пока вообще ничего не сказали. Контракт был согласован, соответственно, его условия были приемлемы и для клуба, и для игрока. Что поменялось в этой конструкции — вопрос...

Вскоре стало известно, что Хвича подписал пятилетний контракт с «Рубином». По иронии судьбы свой первый гол за казанцев грузинский полузащитник забил в игре с «Локо».

— Я удивился, что Хвича еще не получил контракт в «Локомотиве». Он уже сыграл за железнодорожников, о нем много говорили. Вы же помните, как о нем отзывался Семин. Я сразу сказал, что готов его взять. Мы договорились в течение нескольких минут. Очень быстро, — впоследствии рассказывал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью блогеру Нобелю Арустамяну.

Хвича Кварацхелия и Мамука Джугели. Фото соцсети

Агент Хвичи Мамука Джугели также дал понять, что «Локо» был не слишком расторопным в переговорном процессе.

— «Локомотив» хотел на него еще посмотреть. Я не хотел ждать еще год, — говорил Джугели в интервью «Бизнес-Онлайн» в сентябре 2019 года. — Моя профессия не позволяет такое отношение к игроку. А если, не дай бог, травма? Кто его восстановит? Сели с семьей Хвичи, я услышал, что их не устраивает. Больше ничего не было. По мнению «Локомотива», Хвича не доказал, что нужен клубу.

— А как считал Семин?

— Он кричал, что это звезда.

— «Локомотив» допустил ошибку, упустив Кварацхелию?

— Покажет время. Четыре-пять лет пройдет, и если Кварацхелия станет звездой, значит, «Локомотив» ошибся. Если Хвича останется в «Рубине» и будет средним игроком в России, значит, я ошибся. Но я считаю, что не ошибся.

Кикнадзе: «Я отказался повторять предложение «Рубина». Хвичей пожертвовали агенты»

Генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе на встрече с болельщиками пришлось отвечать на неприятные вопросы.

— Что случилось с контрактом Хвичи?

— Это большая беда. Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до истечения контракта у нас с агентами была договоренность о том, что Хвича остается у нас на приемлемых — и для нас, и для него — условиях. Семин относится к нему как к большой будущей звезде. С подачи Юрия Палыча появился Хвича. Год при Геркусе Семин просил обратить на него внимание. Кварацхелия не виноват в этой ситуации. Не надо его оскорблять. Его увезли агенты, которые на этом быстро заработали деньги.

— У него нет своей головы?

— 18 лет.

— Не мальчик уже.

— Не понимаю. Команда играет в Лиге чемпионов, имеет тренера, умеющего поднимать игроков, очень доброжелательно относящегося. У парня отличные перспективы в команде, есть Кверквелия, который опекает, помогает, поддерживает. В команде отличные отношения, нет никакой дедовщины. Расти и становись мегазвездой. Возможности продвижения игрока у нас выше, чем у «Рубина». Мне жалко, что он ушел. Анализируя, где ошибся, наверное, надо было быть более жестким в требовании реакции на согласованные договоренности.

Хвича Кварацхелия в матче «Локомотив» — «Рубин». 15 июля 2019 года. Фото Мария Успенская, «СЭ»

«Как можно было не прописать в договоре аренды право выкупа»?!

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем материале обвинил менеджмент «Локо» в непрофессионализме:

— Выяснилось, что парень, будучи вынужденным уехать из «Локомотива», плакал. Точно как Дмитрий Сычев, когда его в 18 лет забирали из «Спартака», где он так блистательно начал. Локомотивские начальники кивают на злокозненных агентов, председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков утверждает, что Хвиче было сделано адекватное предложение. Но это все ерунда. Агенты агентами, предложение предложением, но все это перебивается одним элементарным аргументом — КАК можно было не прописать в договоре аренды первоочередное право выкупа за фиксированную сумму?! И ведь это был отнюдь не тот случай, когда это было невозможно. А почему? Может, потому что на аренде настоял Семин, и никому, кроме него, Хвича был не нужен — а потому и взяли его вот так, через пень-колоду, изначально заложив возможность, что после сезона его уведут?

В июне 2020 года Юрий Семин, с которым «Локо» не продлил контракт, атаковал руководство клуба.

— И уж абсолютно возмутительный случай произошел с Хвичей. Это было будущее «Локомотива»! Я видел так, что уедет Алексей Миранчук, — и на его месте тут же заиграет Хвича. Он долгое время находился у нас в аренде, и мы были уверены в нем на сто процентов. Думаю, что люди, которые принимали по нему решение, нанесли большой ущерб «Локомотиву», — и спортивный, и финансовый. Мы потеряли недорогого футболиста, который в случае ухода Алексея тут же безболезненно встроился бы в нашу игру. А потом уже он значительно повысил бы свою стоимость.

Чуть позже Юрий Палыч в разговоре с Нобелем Арустамяном признался, что не смог сдержать слез, когда молодой грузинский талант уходил из «Локо»:

— Даже всплакнул, когда расставались. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. Такой талант упускать... Обидно. Тем более полгода мы с ним работали. Много внимания ему уделили. Сравнения с Измайловым? Хвича больший объем работы проделывает. Он более забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее.

Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Наполи»

Кварацхелия: «Локо» предложил контракт по схеме «1+3». Меня это не устроило»

Сам Хвича в интервью Sport24 дал понять, что причиной его ухода из «Локо» стал прежде всего срок контракта, предложенный ему москвичами.

— Переговоры о полноценном договоре с «Локо» начались с того самого момента, как я пришел в команду. То есть зимой. Понятно, что аренда была, скорее всего, временной мерой. Они хотели заключить со мной полноценный контракт, поэтому все эти месяцы ходили разговоры. После рестарта чемпионата «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я, не дай бог, мог бы получить травму, и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт еще на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба. «Рубин» сразу предложил подписать контракт на пять лет. То есть, что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределенность просто исключена.

Правда, и в «Рубине» Кварацхелия провел не пять лет, а 2,5 года (73 матча, 9 голов и 18 результативных передач). После начала СВО в феврале 2022 года он решил покинуть Россию. 23 марта его контракт с казанцами был приостановлен, и футболист перешел в «Динамо» Батуми. 30 марта «Рубин» окончательно расторг контракт с Кварацхелией.

Вскоре Хвича за 13,3 миллиона евро был куплен «Наполи». «Рубин» от этого трансфера получил лишь солидарную выплату — 200 тысяч евро.