«Реал» согласовал трансфер Мбаппе за 200 миллионов евро. Фернандес возвращается в ЦСКА. Лунев и Оздоев могут оказаться в Греции

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«ПСЖ» все же продает Мбаппе в «Реал»?

По информации инсайдеров «ПСЖ» из PSG Community, президент «Реала» Флорентино Перес договорился с руководством парижского клуба о трансфере 24-летнего Мбаппе за 200 миллионов евро. Еще 50 миллионов евро в виде бонусов «ПСЖ» получит в том случае, если Килиан выиграет «Золотой мяч».

Ранее француз сообщил «ПСЖ» о нежелании продлевать контракт, который истекает через год. Хотя изначально в соглашении, которое он заключил в прошлом году, значился пункт о возможности продлении договора до 2025 года.

В среду прошла важная встреча между владельцем парижского клуба Хамадом Аль-Тани и представителем Мбаппе. На ней сторона «ПСЖ» озвучила ультиматум: либо Килиан соглашается продлить контракт до старта сборов, либо этим летом клуб его продаст. Отпускать Мбаппе следующим летом бесплатно «ПСЖ» не намерен.

До инсайда PSG Community журналист Пако Буйо в эфире испанской программы El Chiringuito заявил, что «сливочные» хотят купить Мбаппе этим летом и даже назвал дату презентации новичка — 23 июля. Ведущий и режиссер El Chiringuito Хосеп Педрероль тоже выразил уверенность в трансфере: «Флорентино Перес не может упустить Мбаппе. Он лучший в этом деле и не собирается проигрывать. «Реал» должен быть спокойным. Думаю, у Флорентино все схвачено», — сказал он. Также журналист отметил, что клуб после ухода Карима Бензема придерживает 9-й номер именно для Мбаппе.

Кажется, долгая сага близка к завершению.

Лунев и Оздоев могут перейти в «ПАОК»

Андрей Лунев после неудачного трансфера в «Байер», где провел лишь три матча за два года, вернулся в Россию и ищет новую команду. В начале июня он проводил индивидуальные тренировки на базе «Зенита» с разрешения руководства.

31-летний вратарь недавно рассказывал, что рассматривает любые предложения, но при этом хочет поиграть в Европе. Были слухи об интересе к Луневу со стороны турецких клубов, а в четверг, 22 июня, появилась новость о варианте в Греции. По информации Ивана Карпова, «ПАОК» заинтересован в российском вратаре, так как основной голкипер команды Доминик Котарски может перейти в «Ноттингем Форест».

По информации «СЭ», «ПАОК» претендует и на другого россиянина — хавбека «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Контракт 30-летнего полузащитника с турецким клубом действует до лета 2024 года и грекам придется заплатить компенсацию, если они захотят подписать его.

«Манчестер Сити» включился в борьбу за Деклаан Райса

История с трансфером 24-летнего Деклана Райса приобретает новый сюжет — помимо «Арсенала» игрока хочет подписать «Манчестер Сити». Ранее «Вест Хэм» отклонил предложение «Арсенала» в 75 миллионов фунтов стерлингов и еще 15 миллионов виде бонусов — клуб не устроили условия выплаты бонусов, предложенные канонирами.

Также «Вест Хэм» ответил на запрос «Арсенала» отказом, так как ждал активности от «Манчестер Сити». И дождался: по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «горожане» собираются предложить те же 75+15 миллионов бонусами, только схема выплат от манчестерского клуба может быть более привлекательной для «Вест Хэма».

Пока «Манчестер Сити» не направил свое предложение: по данным Фабрицио Романо, чемпион Англии начнет переговоры, если Райс даст согласие на переход в команду Пепа Гвардиолы. Испанец хочет усилить полузащиту после ухода Илкая Гюндогана.

По данным The Athletic, «Арсенал» сохраняет уверенность в том, что подпишет Райса, ведь начал переговоры еще несколько месяцев назад. Правда, такая же фора зимой не помогла «Арсеналу» в борьбе за Михаила Мудрика, который в итоге присоединился к «Челси», а не к команде Артеты.

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер. Фото Global Look Press

«Реал» интересуется «турецким Месси»

Именно так называют восходящую звезду «Фенербахче» Арду Гюлера. 18-летний полузащитник привлек к себе внимание европейских топ-клубов — «Реала», «Барселоны», «ПСЖ», «Милана» и клубов АПЛ. Как сообщает As, в контракте Гюлера прописаны отступные в размере 17,5 миллионов евро.

В завершившемся сезоне на счету хавбека 6 голов и 7 результативных передач в 35 матчах.

Фернандес возвращается в ЦСКА?

По крайней мере, такую информацию озвучил президент московского клуба Евгений Гинер. На вопрос, возвращается ли Марио, тот ответил: «Да». Напомним, в июле 2022-го Фернандес покинул ЦСКА и приостановил карьеру, а с января 2023 находился в аренде в «Интернасьонале». Правда, играл Марио нерегулярно и последний официальный матч провел еще в марте.