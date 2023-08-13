Тренер-фанат, ставка на воспитанников и зрелищный футбол. Что ждет Захаряна в «Реал Сосьедад»

Рассказываем о новой команде российского таланта.

Адаптация для иностранцев

Начать рассказ о будущей команде Арсена Захаряна нужно с очевидного: полузащитник сборной России переходит в один из самых стабильных и прогрессирующих клубов Испании последних лет. Если же потребуется подобрать три слова, которые лучше всего характеризуют «Реал Сосьедад», это будут «традиции», «системность» и «прогресс».

За каждым из них — Хоакин Апперибай. Тридцатый президент в истории клуба из Сан-Себастьяна и сын бывшего вице-президента занял свой пост в декабре 2008 года, в период жесточайшего кризиса. «Реал» вылетел в сегунду и был на грани банкротства. Скандалы в руководстве, очередь кредиторов, судебный надзор — со всем этим Апперибай покончил и через пять лет на выборах получил почти 98 процентов голосов.

Под его руководством клуб стабильно показывал положительный финансовый баланс и погасил основные кредиты на 20 лет раньше оговоренного срока. Был реконструирован стадион, продажа звезд вроде Гризманна и Ильярраменди приносила стабильный доход, а вложения в собственную академию дали возможность на регулярной основе вливать в команду свежую кровь. В заявке прошлого сезона 14 из 26 футболистов — выходцы из академии, а с учетом воспитанников «Реал Сосьедад В» таких игроков и вовсе 16.

Между тем «Сосьедад», в отличие от непримиримого соперника «Атлетика», не делает ставку исключительно на басков, хотя до 1989 года подписывал только уроженцев провинции Гипускоа. В команде совсем немного иностранцев, но каждому уделяют особое внимание. Помогают с изучением языка и адаптацией, так что Захарян после переезда в Испанию будет окружен заботой.

Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый трофей за 34 года

Еще один хранитель традиций — главный тренер Иманол Альгуасиль. Воспитанник «Реал Сосьедад», отыгравший за него девять сезонов и в свое время игравший вместе с Валерием Карпиным. Повесив бутсы на гвоздь, Альгуасиль работал с юношеской, молодежной и второй командами басков. После первого опыта в роли исполняющего обязанности главного он вернулся на прежнюю должность, считая, что еще не обладает нужным набором знаний. Когда же представился второй шанс и Альгуасиль поднял тонувшую команду на девятое место по итогам сезона-2018/19, тренер заслужил полноценный контракт.

«В то время мы не искали громкое имя, мы искали кого-то, кто хотел бы отправиться с нами в это путешествие, мы хотели кого-то, кто разделял бы наше видение, кто хотел бы развивать молодежь», — вспоминал историю назначения Альгуасиля спортивный директор клуба Роберто Олабе. Именно он настоял на кандидатуре Иманола, был с ним рядом, и сейчас клуб пожинает плоды того решения.

«Помимо того что я тренер, я еще и фанат, и иногда трудно понять, где мне сидеть», — шутил Альгуасиль накануне финала Кубка Испании в апреле 2021-го. А когда «Реал» обыграл «Атлетик» и взял первый трофей за 34 года — дал жару на пресс-конференции. Тренер прямо перед камерами облачился в клубную футболку и, растянув шарф, исполнил фанатскую песню.

Не менее крутым получилось и весеннее празднование в раздевалке по случаю выхода в Лигу чемпионов. Это был настоящий взрыв эмоций, потому что только Альгуасиль знал, сколько усилий пришлось приложить, чтобы, набив за пять лет шишек, все же выдержать стайерскую дистанцию и ворваться в топ-4. При этом команда все это время шла строго вверх, ни разу не показав результат хуже, чем в предыдущем сезоне.

Иманол Альгуасиль. Фото Global Look Press

Гибкость и зрелище

Интервью Олабе Football Espana отчасти раскрывает секреты развития клуба и команды. «Пять лет назад мы были молодой командой, нам нужно было время, проведенное вместе, всем нам нужен был период адаптации к модели игры. Мы выросли из нее, понимая, что это не просто игра в одном стиле, но и то, что вы можете делать разные вещи в рамках модели, понимая универсализм игроков и требования элиты. Я придерживаюсь мнения, что команды растут не только за счет того, что каждый год подписывают игроков, но и за счет того, что год за годом их строят», — рассказывал менеджер.

«Реал Сосьедад» Альгуасиля может играть в разный футбол, начиная от базовых 4-3-3 и заканчивая ситуативными переходами на схему с тремя центральными защитниками, когда вниз опускается опорный хавбек. Прошлый сезон прошел под знаком 4-4-2 с ромбом в середине поля, но любая схема не догма и может меняться даже по ходу матчей.

Баски могут подстроиться под соперника, но они всегда стараются не отходить от своих принципов и отталкиваются от своей игры даже после чувствительных поражений. Это агрессивный высокий прессинг с быстрым переходом к чужой штрафной после отбора в несколько передач, контроль мяча и зрелищный футбол.

Фото Global Look Press

Альгуасиль всегда старался использовать лучшие качества своих игроков. Он по-разному строил игру, имея на острие атаки Исака или, как в прошлом сезоне, Серлота. Так же и в средней линии, где одно время блистал Эдегор, а сейчас творят Кубо и Мендес. Особняком же стоит Мерино, которого тренер считает лучшим полузащитником ла лиги, и опорник Субименди, приобрести которого требовал главный тренер «Барселоны» Хави.

Захаряна можно рассматривать как замену завершившему карьеру легендарному Давиду Сильве. Только это слишком очевидный и лежащий на поверхности вариант в духе игр в футбольный менеджер, тогда как у Альгуасиля могут быть совсем другие планы. Но Арсену точно может помочь то, что в «Динамо» ему приходилось играть на разных позициях. Баски как раз любят корректировать роли отдельных исполнителей по ходу матчей.

А еще там проявляют терпение и покупают игроков только в том случае, если уверены в них на сто процентов. Сейчас, например, ждут прорыва от Умара Садика, за которого год назад заплатили рекордные для клуба 20 миллионов евро, но новичок из-за травмы пропустил почти весь сезон. В случае же с Захаряном хочется верить, что он оправдает доверие быстрее.