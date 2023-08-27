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Сегодня, 08:30

Салах просит отпустить его в Саудовскую Аравию, ЦСКА покупает Келвена, «МЮ» берет еще одного вратаря

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
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Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Салах запросил трансфер из «Ливерпуля»

На этой неделе появились новости о том, что «Аль-Иттихад» всерьез заинтересовался вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Арабские и английские медиа сообщали, будто саудовцы намерены сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком Про-лиги, и тот согласен с этим вариантом. Правда, сообщалось, будто «Ливерпуль» отклонил переговоры, и потому трансфер казался маловероятным.

Но теперь, по сообщениям журналиста Руди Галетти, ситуация изменилась. 31-летний нападающий попросил красных отпустить его в Саудовскую Аравию, а «Аль-Иттихад» выслал в «Ливерпуль» предложение на 92 миллиона евро с дедлайном до 28 августа. Чем закончится история, станет ясно на следующей неделе.

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ЦСКА покупает Келвена

По данным «Чемпионата», московские армейцы совершили уже второй крупный трансфер этим летом. На этот раз подписан бразилец Келвен из «Атлетико Паранаэнсе». За 22-летнего правого защитника ЦСКА заплатит 4,5 миллиона евро, контракт будет подписан до 2027 года. Похоже, армейцы выиграли борьбу за футболиста у «Бенфики».

Келвен.
Фото Global Look Press

Балогун — в «Монако»

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, скоро у Головина появится еще один топовый одноклубник. «Монако» покупает нападающего Фоларина Балогуна из «Арсенала» за 40 миллионов евро. Также лондонцы получат процент в случае перепродажи.

В прошлом сезоне Балогун играл в аренде за «Реймс» и забил 21 мяч в 37 турах лиги 1. Transfermarkt оценивает форварда в 30 миллионов евро.

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«МЮ» покупает вратаря

«Манчестер Юнайтед» покупает еще одного вратаря в помощь Андре Онана. Новым голкипером «дьяволов» должен стать Алтай Байындыр из «Фенербахче». 25-летний турок обойдется новому клубу в 7 миллионов евро. По данным Фабрицио Романо, трансфер состоится после того, как в «Кристал Пэлас» будет продан Дин Хендерсон — нынешний вратарь «МЮ».

Алтай Байындыр.
Фото Global Look Press

Лукаку и «Рома»

История с переходом Ромелу Лукаку в команду Жозе Моуринью продолжается. Бельгиец уже сообщил португальскому тренеру о желании присоединиться к новому клубу. Однако, по данным издания The Telegraph, «Челси» не намерен отдавать игрока в бесплатную аренду (синие будут требовать до 10 миллионов евро), а также не хочет платить даже часть зарплаты игрока. Эти условия не устраивают римлян.

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Что еще происходило на трансферном рынке:

— Филипе Коутинью может продолжить карьеру в Катаре. По информации Фабрицио Романо, у бразильца есть соглашение с «Аль-Дуахилем», но пока нет договоренности с его нынешним клубом «Астон Виллой». Transfermarkt оценивает 31-летнего вингера в 10 миллионов евро.

— Как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм» купил Мохаммеда Кудуса у «Аякса». Издание сообщает, что сделка по покупке 23-летнего полузащитника обошлась англичанам в 44,5 миллиона евро.

— «Эвертон» близок к подписанию контракта с португальским нападающим Бету Бетункала. Как пишет Фабрицио Романо, сделка обойдется английскому клубу в 30-35 миллионов евро. В прошлом сезоне Бету стал лучшим бомбардиром «Удинезе», забив 10 голов.

Мохамед Салах
Ромелу Лукаку
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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