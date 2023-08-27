Салах просит отпустить его в Саудовскую Аравию, ЦСКА покупает Келвена, «МЮ» берет еще одного вратаря

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Салах запросил трансфер из «Ливерпуля»

На этой неделе появились новости о том, что «Аль-Иттихад» всерьез заинтересовался вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Арабские и английские медиа сообщали, будто саудовцы намерены сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком Про-лиги, и тот согласен с этим вариантом. Правда, сообщалось, будто «Ливерпуль» отклонил переговоры, и потому трансфер казался маловероятным.

Но теперь, по сообщениям журналиста Руди Галетти, ситуация изменилась. 31-летний нападающий попросил красных отпустить его в Саудовскую Аравию, а «Аль-Иттихад» выслал в «Ливерпуль» предложение на 92 миллиона евро с дедлайном до 28 августа. Чем закончится история, станет ясно на следующей неделе.

ЦСКА покупает Келвена

По данным «Чемпионата», московские армейцы совершили уже второй крупный трансфер этим летом. На этот раз подписан бразилец Келвен из «Атлетико Паранаэнсе». За 22-летнего правого защитника ЦСКА заплатит 4,5 миллиона евро, контракт будет подписан до 2027 года. Похоже, армейцы выиграли борьбу за футболиста у «Бенфики».

Келвен. Фото Global Look Press

Балогун — в «Монако»

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, скоро у Головина появится еще один топовый одноклубник. «Монако» покупает нападающего Фоларина Балогуна из «Арсенала» за 40 миллионов евро. Также лондонцы получат процент в случае перепродажи.

В прошлом сезоне Балогун играл в аренде за «Реймс» и забил 21 мяч в 37 турах лиги 1. Transfermarkt оценивает форварда в 30 миллионов евро.

«МЮ» покупает вратаря

«Манчестер Юнайтед» покупает еще одного вратаря в помощь Андре Онана. Новым голкипером «дьяволов» должен стать Алтай Байындыр из «Фенербахче». 25-летний турок обойдется новому клубу в 7 миллионов евро. По данным Фабрицио Романо, трансфер состоится после того, как в «Кристал Пэлас» будет продан Дин Хендерсон — нынешний вратарь «МЮ».

Алтай Байындыр. Фото Global Look Press

Лукаку и «Рома»

История с переходом Ромелу Лукаку в команду Жозе Моуринью продолжается. Бельгиец уже сообщил португальскому тренеру о желании присоединиться к новому клубу. Однако, по данным издания The Telegraph, «Челси» не намерен отдавать игрока в бесплатную аренду (синие будут требовать до 10 миллионов евро), а также не хочет платить даже часть зарплаты игрока. Эти условия не устраивают римлян.

Что еще происходило на трансферном рынке:

— Филипе Коутинью может продолжить карьеру в Катаре. По информации Фабрицио Романо, у бразильца есть соглашение с «Аль-Дуахилем», но пока нет договоренности с его нынешним клубом «Астон Виллой». Transfermarkt оценивает 31-летнего вингера в 10 миллионов евро.

— Как сообщает Sky Sports, «Вест Хэм» купил Мохаммеда Кудуса у «Аякса». Издание сообщает, что сделка по покупке 23-летнего полузащитника обошлась англичанам в 44,5 миллиона евро.

— «Эвертон» близок к подписанию контракта с португальским нападающим Бету Бетункала. Как пишет Фабрицио Романо, сделка обойдется английскому клубу в 30-35 миллионов евро. В прошлом сезоне Бету стал лучшим бомбардиром «Удинезе», забив 10 голов.