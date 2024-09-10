Несостоявшийся динамовец, год назад «Альмерия» купила его за 14 миллионов евро. Монтес переходит в «Локомотив»

Представляем потенциального мексиканского новичка железнодорожников.

Два вылета из примеры

Вообще-то первым мексиканцем в России должен был стать не динамовец Луис Чавес, а именно Сесар Монтес. Два года назад шли переговоры о трансфере защитника в «Динамо», но все сорвалось в последний момент. Все стороны согласовали условия (7 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами за определенные результаты, по данным «СЭ»), однако у российского клуба возникли сложности с переводом денег в Мексику. В итоге вместо Москвы Монтес отправился в столицу Каталонии. Только не в «Барселону», где играл его кумир Рафаэль Маркес, а в «Эспаньол».

РПЛ — особенно без еврокубков — сложно конкурировать с ла лигой. Вот только со спортивной точки зрения опыт для мексиканца получился не лучшим. «Попугаи» вылетели в сегунду. Монтес, правда, остался в элите, заработав себе на Пиренеях неплохую репутацию. Если исходить из данных сайта Transfermakt, его трансфер обошелся «Эспаньолу» в 8 миллионов евро, а в «Альмерию» его продали уже за 14.

Мексиканские источники, кстати, утверждали, что изначально «Монтеррей» отдал защитника в аренду с обязательным правом выкупа в случае сохранения прописки в примере. Но, видимо, испанский клуб еще по ходу сезона понял, что это ценный актив. «Альмерия» в силу кадрового кризиса буквально перед закрытием трансферного окна явно переплатила. Тем более и эта команда по итогам прошлого сезона опустилась во второй дивизион. Так что пришлось отбивать хотя бы часть затраченных средств. Мексиканской «Америке» испанцы отказали, но смогли договориться с «Локомотивом».

Сесар Монтес. Фото Global Look Press

Пандемийные проблемы

Два вылета подряд — тот еще пункт в резюме. Но и опыт солидный. Одна из лучших лиг в мировом футболе, 41 матч, 3 забитых мяча (все за «Эспаньол»). А легко Монтесу не было никогда. Достаточно вспомнить дорогу защитника в профессиональный футбол. Юноша побывал на смотринах в «Тигрес», «Пумас» и «Пачуке», но нигде не подошел. Зато в родном «Побладо Мигель Алеман» его подключили к основе в 16 лет, и, когда команда из Эрмосильо пробилась в финальный раунд третьего дивизиона, рослого защитника заметили в игре со второй командой «Монтеррея».

«Идите за своими мечтами, пока они не сбудутся, и не позволяйте никому говорить вам, что вы не можете этого достичь», — говорил после приглашения в самую богатую команду Мексики Монтес. Там-то у Сесара были совсем другие ориентиры, чем в Испании, а его коллекцию пополнили титул чемпиона Мексики, два кубка страны и столько же трофеев Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Плюс на период первых переговоров с «Динамо» со сборной Монтес выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ и стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.

С последним турниром связана интересная история, ведь из-за пандемии Игры перенесли на год. Из-за этого защитник стал переростком по возрасту и очень переживал на этот счет. К счастью, при обилии подобных историй организаторы подкорректировали регламент, но в целом коронавирус прилично навредил Монтесу. Из-за него сорвался переезд в Европу, где в числе претендентов на игрока значились «Аякс», «Вулверхэмптон», «Порту» и «Галатасарай». Кроме того, заболев, Сесар на клубном чемпионате мира вернулся в строй только к утешительному матчу за 5-е место, где он забил в ворота «Аль-Джазиры».

Лаутаро Мартинес и Сесар Монтес. Фото Global Look Press

Мексиканский капитан

С тех пор Монтес выиграл еще одно континентальное первенство и Лигу наций КОНКАКАФ, а также выступил на ЧМ-2022, где во всех трех матчах выходил в стартовом составе. И пусть «ацтеки» впервые за много лет не вышли из группы, новичок «Локо» оказался среди получивших от прессы хорошие оценки. В ту пору Монтес говорил, что он самокритичный человек и ему нужно подготовить себя к Европе, чтобы не начинать все с нуля. Между тем его хвалили со времен академии «Монтеррея», один из тренеров которой Энрике Феррейра говорил: «Найти почти двухметрового игрока, умеющего обращаться с мячом, непросто. А как человек он еще лучше. Отличный, дисциплинированный, образованный, скромный. У него есть характер и желание работать».

Те авансы Монтес оправдал в первый же сезон на профессиональном уровне, получив приз лучшему новичку мексиканской лиги. Кроме того, если не считать год в «Альмерии», регулярно забивал, используя свой рост (195 см). В том числе в важных играх, включая класико против «Тигрес». «Мой приоритет — защищаться, но приятно забивать, и мне удавалось забивать важные голы», — говорил Монтес.

Так что «Локо» не только укрепит оборону, но и получит дополнительную опцию при уже сейчас классно отработанных Михаилом Галактионовым стандартах. Также мексиканца хвалят за умение играть под давлением и длинные передачи в начальной стадии атаки. А еще Монтес — это опыт. Игроку уже 27 лет, он адаптирован в Европе и пользуется авторитетом среди партнеров. Когда на старте Кубка Америки-2024 травму получил опытный Альварес, именно Монтесу до конца турнира перешла капитанская повязка. История показательная, и для молодого «Локо» это несомненное усиление.