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Как стало известно «СЭ», 26-летний футболист «Крузейро» Артур Гомес успешно прошел медосмотр в московском «Динамо» и заключил с клубом пятилетний контракт. Бразильский полузащитник обошелся бело-голубым в 5,5 миллиона евро.
26-летний Гомес выступает за «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает право выкупа.
Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Как стало известно «СЭ», нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.
Контракт 28-летнего Миранчука с «Локомотивом» завершился летом. Стороны не смогли договориться о продлении, и футболист до сих пор находится в статусе свободного агента.
Миранчук — воспитанник «Локомотива». В минувшем сезоне полузащитник забил восемь голов и сделал семь результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.
24-летний центральный полузащитник «Ростова» Даниил Уткин близок к переходу в турецкий «Хатайспор», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, вчера российский футболист должен был отправиться на медосмотр. Отмечается, что турецкий клуб арендует Уткина с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
«Спартак» приостановил переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По сведениям источника, причина такого решения — игра хавбека красно-белых Наиля Умярова, которую высоко ценит главный тренер московского клуба Деян Станкович. Отмечается, что между «Ростовом» и «Спартаком» была согласована сумма перехода в районе 8-10 миллионов евро.
«Спартак» параллельно работает над вариантами усиления позиции в центре поля среди зарубежных футболистов. Также отмечается, что красно-белые потенциально могут вернуться к кандидатуре Глебова до закрытия трансферного окна в России (это произойдет в ночь на 13 сентября).
24-летний Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел 10 матчей во всех турнирах, отличился одним голом.