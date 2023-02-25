РПЛ — в топ-6 Европы по трансферным убыткам. Но ее зимние траты заметно сократились

Итоги зимнего регистрационного периода в России.

В три раза меньше расходов

Зима-2022 выдалась чрезвычайно событийной: покупка «Зенитом» Юри Алберто, семь новичков в «Спартаке», трансферы Карраскаля и Языджи в ЦСКА, переход Смолова в «Динамо»... То зимнее окно оказалось одним из самых расточительных в истории лиги: лишь дважды клубы потратили больше тех 82 миллионов евро.

Вполне вероятно, что сейчас мы могли бы зафиксировать рекорд. Прошлая зима показала, что клубы РПЛ оправились от последствий пандемии коронавируса. Но они не ожидали, с какими гигантскими сложностями столкнутся в 2022 году.

Массовый отъезд легионеров, лишение России еврокубков и потери зарубежных спонсоров повлияли на пересмотр клубами РПЛ своих бюджетов. Неудивительно, что в минувшее трансферное окно они в совокупности потратили в три раза меньше, чем год назад. К этому привели и проблемы с деньгами, и существенное сужение круга футболистов, готовых к переговорам с российскими клубами и переезду в лигу без еврокубков. Даже по числу новичков заметно проседание: год назад в клубы РПЛ перешли 125 футболистов, а сейчас — только 86.

«Локомотив» потратил больше всех

Самыми активными на трансферном рынке оказались «Химки», «Торпедо» и «Крылья Советов». Подмосковный клуб подписал контракты сразу с 12 новыми футболистами, да и самарцы с автозаводцами значительно обновили составы. При этом «Крылья» оказались в наибольшем плюсе этой зимой: выгодные продажи Пиняева и Глушенкова в «Локомотив» позволили им покрыть расходы на покупки Писарского, Шитова, Рассказова и Гарре.

А красно-зеленые за счет чертановской пары с отрывом финишировали первыми по трансферным убыткам. Но не по чистым расходам: здесь лидерство захватил «Спартак», выложивший 6 миллионов евро за Дуарте и Тавареша.

«Зенит» тоже был в центре внимания из-за хитроумной сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс», но формально переход защитника Роберта Ренана считается бесплатным. Сине-бело-голубые вообще вышли в ноль этой зимой: 2 миллиона евро выручили на трансфере Ловрена в «Лион» и столько же потратили на выкуп Алипа у «Кайрата».

В сравнении с прошлым сезоном эта таблица выглядит уныло. Зимой-2022 сразу четыре клуба потратили больше, чем «Спартак» сейчас. Очень много нулей: «Ростов», «Сочи» и «Факел» ничего не потратили и не заработали. В эту же группу уместно отнести «Динамо» — о покупке Майсторовича у «Войводины» было объявлено еще в августе, просто сам трансфер состоялся сейчас.

Дуарте — лучшая покупка, Айртон — лучшая продажа

Еще недавно двузначные числа в суммах трансферов были обыденностью, но этой зимой самым дорогим новичком лиги стал парагваец Алексис Дуарте, за которого «Спартак» заплатил «Серро Портеньо» 4 миллиона евро. Год назад представители российской премьер-лиги сразу за шесть футболистов заплатили больше.

Показательно и то, что две крупнейшие продажи трансферного окна — выкупы арендованных футболистов бразильскими клубами. «Интернасионал» заплатил 4,5 миллиона евро «Краснодару» за Вандерсона, а «Фламенго» раскошелился на 7 миллионов евро за защитника «Спартака» Айртона. Этой зимой российские клубы вообще крайне редко продавали кого-то за рубеж — переход Ловрена из «Зенита» в «Лион» за 2 миллиона евро можно расценивать почти как чудо.

Конечно, и раньше РПЛ не считалась лигой-донором, но настолько вялого взаимодействия с иностранными клубами не было никогда.

Упор на Южную Америку

По итогам летнего трансферного окна мы констатировали, что российские клубы обозначили четкий вектор — поиски легионеров в основном ведутся в Южной Америке и Восточной Европе. Зима подчеркнула тенденцию: большинство новичков пополнило лигу именно из этих регионов.

С Западной Европой связей почти нет. Все три новых легионера оттуда имеют паспорта ЕС, но каждый из них — по происхождению африканец. У португальца Томаша Тавареша корни из Кабо-Верде, а французские новички «Факела» Рабеи и Брахими обладают гражданством Алжира.

Все еще в топе транжир

Год назад мы отмечали, что чемпионат России занял третье место среди всех лиг планеты по трансферным убыткам. Тогда отрицательный баланс трансферов был примерно равен 50 миллионам евро, что очень далеко от нынешних цифр. Еще дальше наша лига от АПЛ, которая в январе потратила бешеные деньги на различные покупки. Но даже со скромным минусом в 2,3 миллиона евро РПЛ вошла в десятку.

Если отсеять неевропейские лиги, то Россия занимает шестое место по трансферным убыткам. А если отбросить формальности, то пятое: третья лига Испании затесалась в этом рейтинге из-за покупки «Барселоной» Хулиана Араухо за 4 миллиона евро — каталонцы включили мексиканца во вторую команду, которая выступает в третьем по силе дивизионе.

Есть ли здесь чем гордится? Наверное, нет. Это трансферное окно просто стало индикатором особенностей сложного времени. РПЛ показывает, что все еще готова тратить, пусть и не такие крупные суммы, как раньше. Вопрос в том, почему клубы не тратят. Банально экономят или не могут заманить к себе сильных футболистов из-за отсутствия еврокубков и сложностей при переговорах?