«Спартак» интересовался Сосой, Клаудиньо останется в «Зените», Сперцян уезжает во Францию?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартаку» вел переговоры с Сосой

«Спартак» контактировал с представителями вингера «Тальереса» Рамона Сосы по поводу возможного трансфера, сообщает издание Metaratings.

Как отмечает источник, красно-белым сообщили, что желаемая зарплата 24-летнего парагвайца — 3,3-3,5 миллиона евро, а сумма трансфера может превысить 20-22 миллиона евро.

Сам игрок на данный момент не рассматривает вариант с продолжением карьеры в РПЛ, его приоритет — АПЛ. Футболист может приехать в Россию только в том случае, если у него не будет хороших предложений из Европы.

Соса играет за «Тальерес» с января 2023 года. В сезоне-2024 он провел за аргентинскую команду 21 матч, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Сперцян уезжает в лигу 1?

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Франции, сообщает Armenie Football.

По данным источника, на 24-летнего игрока претендует «Ланс». Стороны уже достигли договоренности о переходе игрока. В ближайшее время Сперцян примет решение.

В сезоне-2023/24 Эдуард провел за «Краснодар» 33 матча, забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

Эдуард Сперцян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вендел уйдет из «Зенита»?

Полузащитник «Зенита» Вендел может уехать в Турцию в случае перехода в питерскую команду хавбека сборной Сербии Ивана Илича, сообщают РИА «Новости».

По данным источника, футболист продолжит карьеру в «Галатасарае» или «Бешикташе».

В прошедшем сезоне Вендел набрал 4+10 по системе «гол+пас» в 35 матчах.

Клаудиньо останется в «Зените»?

Представитель Клаудиньо опроверг информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в Бразилии.

«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо — ложь. Тот, кто это написал — лжец! Клаудиньо — игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон», — рассказал «СЭ» агент футболиста Луис Фернандо Гарсия.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил о договоренности между «Зенитом» и «Фламенго» о трансфере игрока после матча за Суперкубок России.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Фернандеша не будет в «Зените»

«Зенит» отказался от трансфера Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

Переговоры о переходе 25-летнего хавбека в петербургский клуб завершились безрезультатно. Об этом сообщают «РИА Новости».

25-летний португалец подписал новое соглашение со стамбульским клубом до 2027 года. В прошлом сезоне футболист забил три гола и отдал три результативные передачи в 29 играх чемпионата Турции.

Иммобиле — в «Бешикташе»

Теперь официально: форвард Чиро Иммобиле подписал контракт с «Бешикташем», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение с 34-летним итальянцем рассчитано до лета 2026 года, зарплата игрока составит шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне Иммобиле провел за «Лацио» 43 матча, в которых забил 11 голов и сделал результативную передачу.

Онана — в «Астон Вилле»

Полузащитник Амаду Онана близок к переходу в «Астон Виллу». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб согласовал трансфер Онана из «Эвертона» за 50 миллионов фунтов.

Скоро футболист должен пройти медосмотр. Если никаких проблем не будет, то на следующей неделе 22-летний бельгиец подпишет с «Астон Виллой» контракт до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне игрок провел 30 матчей в АПЛ, забил два мяча.

Фюллькруг — в «Милане»?

Форвард «Боруссии» Никлас Фюллькруг может продолжить карьеру в Италии, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

На 31-летнего немца претендует «Милан». Также миланцы намерены подписать форварда «Атлетико» Альваро Морату.

В минувшем сезоне Фюллькруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

Пепе Рейна — в «Комо»

Испанский вратарь Пепе Рейна подпишет контракт с итальянским «Комо», вышедшем в серию А, сообщает Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне 41-летний Рейна играл за «Вильярреал». Голкипер провел 12 матчей, три раза сыграл на ноль.

Пепе Рейна. Фото Global Look Press

Буонджорно — в «Наполи»

Центральный защитник Алессандро Буонджорно перешел в «Наполи» из «Торино». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 35 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

Кроме того, начиная с 2027 года в контракте Буонджорно появятся отступные, которые составят 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Буонджорно забил три гола и отдал голевой пас в 29 матчах серии А.