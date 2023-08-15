«Спартак» подпишет серба, самый дорогой трансфер в истории АПЛ, Неймар будет играть с Малкомом

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Переход Кайседо — самый дорогой в истории АПЛ

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что одна из главных английских трансферных саг этого лета завершается. 21-летний опорный полузащитник Мойсес Кайседо переходит из «Брайтона» в «Челси» за 133 миллиона евро, эта сделка станет самой дорогой в истории АПЛ.

Ранее за Кайседо охотился «Ливерпуль». Красные искали опорника на замену Фабиньо и предложили «Брайтону» чуть меньше — 127 миллионов евро. Но в итоге оффер «Челси», а также желание футболиста играть в Лондоне перевесили. Контракт с эквадорцем подписан на 8 лет — до 2031 года.

Неймар точно в «Аль-Хиляле»

По данным The Athletic, Неймар завершает переход в «Аль-Хиляль», где выступает экс-звезда «Зенита» Малком. А вот дальше детали по трансферу 31-летнего бразильца разнятся. L`Equipe сообщает, что футболист получил контракт по схеме 2+1, и за первые два года заработает 160 миллионов евро. Sky Sports, в свою очередь утверждает, что Неймар только в год будет получать 150 миллионов, а «ПСЖ» получит за футболиста 100 миллионов евро. У As другая информация — якобы парижане могут заработать до 120 миллионов вместе с бонусами. В любом случае, Неймара точно не будет в «Барселоне» (куда он так стремился вернуться) в это трансферное окно.

По информации L'Equipe, Неймар все же может оказаться в «Барселоне» после окончания контракта с «Аль-Хилалем» в 2025 году, чтобы подготовиться к ЧМ-2026.

Новый защитник «Спартака»

Metaratings cообщает, что «Спартак» заинтересован в защитнике «Альмерии» Срджане Бабиче. По данным издания, красно-белые предложили 5 миллионов евро за 27-летнего серба, а платить футболисту москвичи планируют 1,5 миллиона евро за сезон. Агент Бабича подтвердил слухи: «Да, такая опция существует, но еще ничего не решено». Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 3,5 миллиона евро.

Зайнутдинов в «Бешикташе»

По данным Sport24, Бахтиер Зайнутдинов завершил переход в «Бешикташ». За 25-летнего казахстанского полузащитника ЦСКА выручит 5 миллионов евро и 15% с будущей перепродажи. Сам же футболист получил контракт на 1,2 миллиона евро сроком до 2027 года.

Захарян продолжает обсуждать детали личного контракта с «Реал Сосьедад»

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян все еще не договорился о сроке контракта с «Реал Сосьедад».

Испанский клуб предлагает 20-летнему россиянину соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

В воскресенье, 13 августа, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна в «Реал Сосьедад» достигнута. Испанский клуб должен перевести «Динамо» 12 миллионов евро одним траншем, без разбивки по годам.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

«Тоттенхэм» ищет замену Кейну

После продажи Харри Кейна в «Баварию» «шпоры» ищут ему замену. По информации La Gazzetta dello Sport, кандидатов у «Тоттенхэма» несколько. Лондонцы рассматривают 22-летнего нападающего «Арсенала» Балогана (за него запросили 55 миллионов евро), 31-летнего Мехди Тареми из «Порту» и 30-летнего Ромелу Лукаку из «Челси».