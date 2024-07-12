Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Трансфер Барко все ближе

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко, сообщает журналист Максимилиано Грилло. По сведениям источника, стороны уладили последние детали перед переходом игрока.

«СЭ» ранее сообщал, что зарплата 25-летнего аргентинца составит порядка 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.

В 2024 году Барко забил два гола и сделал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

Домингес интересен «Спартаку»

«Спартак» интересуется аргентинским вингером Бенхамином Домингесом. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, красно-белые рассматривают Домингеса как один из вариантов замены Квинси Промесу.

20-летний футболист выступает за клуб «Химнасия Ла-Плата» из чемпионата Аргентины. В нынешнем сезоне на его счету пять голов за 21 матч во всех турнирах.

Вера — в «Химках»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. «Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении клубного Telegram-канала.

В минувшей сезоне РПЛ футболист забил один гол и отдал пять голевых передач в 28 матчах.

Кассьерра покинет «Зенит»?

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в клуб из Саудовской Аравии, сообщает издание РИА «Новости». Сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал восемь результативных передач.

«Балтика» возьмет в аренду игроков «Спартака»?

Как сообщает Metaratings, «Балтика» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе полузащитника Даниила Зорина. Калининградцы хотят взять 20-летнего игрока в аренду. Отмечается, что красно-белые не готовы отпускать футболиста, пока не решится ситуация с возможным трансфером Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

Также «Балтика» готова взять в аренду нападающего Павла Мелешина.

Зорин провел за основную команду «Спартака» шесть матчей и сделал одну голевую передачу. На счету Мелешина четыре гола в 25 играх.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Миранчуки — в «Севилье»?

«Севилья» проявляла интерес к Алексею и Антону Миранчукам, сообщает Metaratings. По данным источника, испанский клуб контактировал по поводу возможных трансферов, но официальных предложений не было. На данный момент сделка выглядит маловероятной.

«Локомотив» недавно объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением контракта. В сезоне-2023/24 футболист провел 38 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за бергамасков 42 игры во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач.

Илья Порохов — в «Урале»

Пресс-служба «Урала» объявила о переходе нападающего «Химок» Ильи Порохова.

Форвард родился в Казани, профессионально заниматься футболом начал с 2021 года, играя за пермскую «Звезду» во второй лиге, где за 36 матчей забил 12 мячей. Летом 2022 года он перешел в «Тюмень» и начал играть в первой лиге. За два сезона футболист провел 46 матчей, забил 19 голов.

Чалов не перейдет в ПАОК?

ПАОК отреагировал на новость о возможном переходе в команду нападающего ЦСКА Федора Чалова. «ПАОК хочет купить Чалова? Это неправда», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее появилась информация, что греческий клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего россиянина в размере трех миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вендел — в «Галатасарае»?

«Галатасарай» думает подписать полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщил Ntvspor.net со ссылкой на Sabah.

Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.

Митай интересен «Бешикташу»

«Бешикташ» проявляет интерес к 20-летнему левому защитнику московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митаю, сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, уже начались переговоры по поводу трансфера.

Митай в прошедшем сезоне принял участие в 27 матчах и не отметился голевыми действиями.

Пальинья — в «Баварии»

Теперь официально: Жоау Пальинья перешел в «Баварию» из «Фулхэма». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Соглашение между сторонами заключено до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2023/24 хавбек провел за английскую команду 39 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Фофана — в «Милане»

«Милан» согласовал условия контракта с полузащитником «Монако» и Юссуфом Фофана, сообщает Sky Sport Italia.

25-летний футболист готов заключить пятилетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Препятствием к оформлению сделки может стать сумма трансфера. Отмечается, что «Монако» готов продать игрока минимум за 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Фофана принял участие в 32 матчах лиги 1, в которых забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

«МЮ» подпишет де Лигта?

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» близки к сделке по Маттейсу де Лигту. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами продолжаются, они близки к соглашению по поводу суммы трансфера. Манкунианцы хотели бы закрыть сделку как можно скорее.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в 30 матчах, забил два мяча, отдал одну голевую передачу.

«Роме» интересен Эн-Несири

«Рома» пытается договориться с «Севильей» о покупке нападающего Юссефа Эн-Несири, на которого также претендует «Фенербахче», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, римский клуб хочет снизить цену на 27-летнего игрока с нынешних 30 миллионов евро до 22 миллионов. И рассматривает включение в сделку полузащитника Эдоардо Бове.

В минувшем сезоне марокканец провел 41 матч, забил 20 голов и сделал три результативные передачи.

Кингсли Коман. Фото Global Look Press

Коман уйдет из «Баварии»?

28-летний нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман может покинуть клуб, сообщает издание L'Equipe. По сведениям источника, мюнхенский клуб выставил футболиста на трансфер.

В прошедшем сезоне вингер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

«ПСЖ» хочет усилиться игроками «Наполи»

«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с подписанием Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена за 200 миллионов евро. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство итальянского клуба не готово расстаться с Кварацхелией, но рассмотрит вариант с трансфером Осимхена в случае, если за него предложат 130 миллионов евро.

Грузинский футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов, отдал девять ассистов.

Нигериец же сыграл в 32 встречах и набрал 17+4 по системе «гол+пас».