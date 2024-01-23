«Спартаку» не продали форварда из Италии, Кордобу зовут в АПЛ, за Тикнизяна просят 12 миллионов евро

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Бензема все-таки уедет из Саудовской Аравии?

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что история с будущим 36-летнего форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема не закончена. Ранее были слухи о том, что француз хочет покинуть Саудовскую Аравию, но его трансфер быстро заблокировали. Однако, по информации Романо, еще ничего не решено — в ближайшее время Бензема и руководство клуба проведут новые встречи для консультаций. Отмечается, что саудовцы хотят удержать Карима в лиге любой ценой — даже если придется сменить ему команду.

Одновременно с этим RMC Sport сообщает о том, что «Лион» работает над переходом француза. Однако в клубе понимают, что вернуть своего воспитанника будет крайне тяжело.

«Спартак» хочет форварда из Италии

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» рассчитывает подписать 27-летнего форварда «Торино» Санабрию. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро, ранее красно-белые уже интересовались игроком.

При этом спортивный директор «Торино» в комментарии для «СЭ» заявил, что переход невозможен.

Антонио Санабрия. Фото Global Look Press

«Локомотив» и «Зенит» обсуждают трансфер Тикнизяна

Иван Карпов добавляет, что «Зенит» общался с «Локомотивом» по поводу трансфера 24-летнего защитника Наира Тикнизяна. Необходимость в игроке подобного амплуа появилась после того, как защитник питерцев Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА — соглашение начнет действовать с июня, но сине-бело-голубые уже перевели игрока в «Зенит-2».

Известно, что «Локомотив» будет требовать за Тикнизяна 10-12 миллионов евро (при отступных в размере 25 миллионов).

Кордоба может уехать в АПЛ

Издание Evening Standard сообщило, что «Фулхэм» заинтересован в аренде 30-летнего нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. По данным медиа, англичане готовы будут летом выкупить футболиста за 7 миллионов фунтов. Ранее сообщалось о том, что Кордобой интересуются «Эвертон», «Ноттингем» и «Кристал Пэлас».

Джон Кордоба («Краснодар»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«МЮ» хочет продать Антони и Санчо

«Манчестер Юнайтед» предложил своих вингеров — Антони и Джейдона Санчо — клубам Саудовской Аравии, утверждает Evening Standard. За обоих футболистов «дьяволы» хотят выручить 100 миллионов фунтов, при том что только на трансферы игроков манкунианцы потратили около 160 миллионов. Летом «Аль-Иттифак» уже хотел взять Санчо в аренду, но отказался от обязательного выкупа.

Кроме того, по данным издания, саудовцы интересуются Каземиро и Рафаэлем Вараном. «Манчестер Юнайтед» не против расстаться с этими футболистами.

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