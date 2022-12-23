«Атлетико» интересуется экс-защитником «Локо», Максимович все ближе к «Спартаку», Рабьо может перейти в «Арсенал»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

«Реал» ведет Локателли

По информации AS, полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перейти в «Реал». Как сообщает источник, итальянец является резервным вариантом для испанского клуба, приоритетом для мадридцев остается хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Если не получится оформить переход англичанина, то скауты переключатся на хавбека «Бенфики» Энцо Фернандес. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

Мурило — в «Атлетико»?

По информации Bolavip, бывший защитник «Локомотива» Мурило попал в сферу интересов «Атлетико». Как сообщает источник, в 25-летнем бразильце заинтересован главный тренер мадридцев Диего Симеоне. При этом «Палмейрас», за который сейчас играет футболист, пока отказывается от переговоров. Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионав евро. Ранее Мурило также выступал за «Крузейро».

Максимович близок к трансферу в «Спартак»

Неманья Максимович. Фото Global Look Press

По информации Metaratings, годовая зарплата Неманьи Максимовича в случае его перехода в «Спартак» составит 1,5 миллиона евро. Как сообщает источник, сторона сербского полузащитника хочет включить в сделку бонусы за достижение целей. Кроме этого, стороны обсуждают постепенное увеличение фиксированной заработной платы игрока с каждым новым годом контракта. Ранее сообщалось, что хавбеком прошлым летом также интересовался «Брюгге», однако оформить сделку не удалось. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Максимовича в 10 миллионов евро.

«Торпедо» интересуется Сергеевым

По информации Metaratings, «Торпедо» следит за нападающим «Тобола» Игорем Сергеевым. Московский клуб был намерен подписать форварда еще летом, однако «Тобол» тогда не захотел отпускать игрока. Отмечается, что сам Сергеев готов выступать в РПЛ, где им интересуются еще несколько клубов. Контракт футболиста действует до 2022 года. Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 1,4 миллиона евро.

Рабьо попал в сферу интересов «Арсенала»

Адриен Рабьо. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

По информации Daily Mail, «Арсенал» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Как сообщает источник, главный тренер лондонского клуба Микель Артета настаивает на подписании футболиста в зимнее трансферное окно, чтобы усилить полузащиту команды. Его текущий контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро. За туринцев 27-летний игрок выступает с 2019 года.