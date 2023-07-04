Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Этим летом Мбаппе не перейдет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал» по ходу летнего трансферного окна, сообщает Marca.

Все из-за финансовых запросов игрока — француз потребовал у «Реала» 240 миллионов евро, поэтому испанский клуб думает отказаться от трансфера. Но при этом не исключает, что подпишет предварительное соглашение с футболистом в 2024 году.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Неймар. Фото Global Look Press

Неймара зовут в Саудовскую Аравию

Другой форвард «ПСЖ», 31-летний бразилец Неймар, заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль». По данным журналиста Якупа Джинара, клуб предложил форварду 600 миллионов евро за три года — но о настрое Неймара пока ничего неизвестно. Также ходят слухи о том, что бразильцем интересуются в АПЛ, в частности «Манчестер Сити» и «Челси».

На данный момент у Неймара контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 60 миллионов евро.

Осимхен может перейти в «Челси»

Синие при Тодде Боули ведут довольно странную политику — сначала «Челси» закупился так мощно, что не все игроки смогли уместиться в раздевалке; потом клуб судорожно начал распихивать всех, включая любимцев публики Хаверца и Маунта, по другим командам. Теперь Football.London сообщает, что в руководстве вновь готовы к мощному трансферу — и нацеливаются на Виктора Осимхена.

24-летний нападающий «Наполи», выигравший в прошлом сезоне серию А, оценивается в 150 миллионов евро. «Челси» готов предложить за него только 100, так что переговоры будут непростыми. В минувшем сезоне Осимхен набрал 31+5 по системе «гол плюс пас» в 39 матчах во всех турнирах за «Наполи».

«Тоттенхэм» удерживает Кейна

29-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии все еще в ловушке владельца Дэниэла Леви — тот не хочет отпускать его в «Баварию» ни за какие деньги. Тем не менее, Кейн решительно хочет к мюнхенцам, а процесс переговоров контролирует лично Карл-Хайнц Румменигге, вошедший в наблюдательный совет немецкого клуба. Ранее, согласно информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Бавария» была согласна оплатить до 93 миллионов евро, включая бонусы, но в «Тоттенхэме» отклоняли все предложения. Что изменится после подключения к переговорам именитого немца, прояснится в ближайшее время.

Марсело Брозович. Фото Global Look Press

Брозович все же в «Аль-Насре»

Марсело Брозович дождался переезда в Саудовскую Аравию. Изначально 30-летний хорватский полузащитник мог перейти в «Барселону», где его очень ждали, но позже изменил решение и захотел в «Аль-Наср» к Роналду. Саудовцы начали торговаться и вместо первого предложения в 23 миллиона евро выставили оффер на 15 миллионов — «Интер» отказался, и трансфер был на грани срыва. Но все обошлось. В итоге стороны сошлись на 18 миллионах евро, а сам Брозович теперь получит порядка 100 миллионов за три года.

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