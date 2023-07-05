Мане зовут в Саудовскую Аравию, «Бавария» хочет грузинского вратаря, Бальбуэна возвращается в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста «Эспаньола» Сесара Монтеса.
Испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро. Однако бело-голубые не готовы были платить более 6-7 миллионов, поэтому шансы на трансфер минимальны.
Москвичи пытались приобрести игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать футболиста в Россию.
Действующее соглашение мексиканца с «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей и забил 3 гола.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернется в «Арис», сообщает Footmercato.
По информации издания, клуб из Кипра отказался от идеи с возвращением российского форварда. Сообщается, что это связано с финансовыми условиями.
«Саша начнет подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной». «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», — сказал «СЭ» агент нападающего Тимофей Бердышев.
В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.
Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили интересен «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 22-летний футболист вошел в шорт-лист немецкого клуба. Также грузинским вратарем интересуются команды из Англии и Италии.
Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, в котором есть пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 вратарь сыграл за «летучих мышей» 42 матча во всех турнирах, 9 из них отстоял на ноль.
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отказался от перехода в «Аль-Хиляль».
Как сообщает Il Messaggero, клуб был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» 29-летний аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год.
Однако Дибала ответил отказом на это предложение, так как он намерен остаться в римской команде.
Аргентинский футболист выступает за «Рому» с лета 2022 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/23 он провел 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.
Мюнхенский клуб не теряет надежды на покупку нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом, сообщает Sky in Germany.
По данным источника, «Бавария» сделает еще одно предложение по 29-летнему англичанину. В «Тоттенхэме» по-прежнему утверждают, что не собираются продавать форварда.
В случае если переговоры все же не закончатся успехом, немецкий клуб планирует подписать игрока летом 2024 года, когда тот станет свободным агентом.
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 нападающий забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 90 миллионов евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.
По информации журналиста Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» об оплате компенсации в 366 тысяч евро. 32-летний футболист рассматривает возможность выступления за другие команды, если будут предложения.
«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», — приводит Sport24 слова агента футболиста Жорже Машаду.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил проблемы в переговорах с бразильским клубом, но подчеркнул, что трансфер Марио все еще возможен.
«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что-либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет. Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», — написал Брейдо в Telegram-канале.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Однако в апреле 2023 года футболист разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.
«Рубин» объявил о покупке защитника «Партизана» Игора Вуячича.
28-летний черногорец подписал контракт с казанским клубом до конца июня 2026 года и будет выступать под 15-м номером.
Сумма сделки не уточняется. По данным портала Transfermarkt, «Рубин» заплатил за футболиста 1 миллион евро.
Вуячич выступал за «Партизан» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за сербскую команду во всех турнирах.
Вингер «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Bild, 31-летний футболист привлек «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак», который возглавил Стивен Джеррард. Английский тренер и сенегалец хорошо друг друга знают. Джеррард хочет видеть Мане в своем новом клубе.
По данным источника, «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно повысить игроку зарплату. Возможный переход во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане выступать в Саудовской Аравии.
В сезоне-2022/23 вингер провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.