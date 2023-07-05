Мане зовут в Саудовскую Аравию, «Бавария» хочет грузинского вратаря, Бальбуэна возвращается в «Динамо»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Эспаньол» просил у «Динамо» 10 миллионов за Монтеса

Как стало известно «СЭ», «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста «Эспаньола» Сесара Монтеса.

Испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро. Однако бело-голубые не готовы были платить более 6-7 миллионов, поэтому шансы на трансфер минимальны.

Москвичи пытались приобрести игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать футболиста в Россию.

Действующее соглашение мексиканца с «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей и забил 3 гола.

Сесар Монтес. Фото Global Look Press

Кокорин не вернется на Кипр

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не вернется в «Арис», сообщает Footmercato.

По информации издания, клуб из Кипра отказался от идеи с возвращением российского форварда. Сообщается, что это связано с финансовыми условиями.

«Саша начнет подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной». «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», — сказал «СЭ» агент нападающего Тимофей Бердышев.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин в «Фиорентине». Фото Global Look Press

Мамардашвили может перейти в «Баварию»

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили интересен «Баварии», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летний футболист вошел в шорт-лист немецкого клуба. Также грузинским вратарем интересуются команды из Англии и Италии.

Мамардашвили в ноябре прошлого года подписал новый контракт с «Валенсией» до июня 2027 года, в котором есть пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вратарь сыграл за «летучих мышей» 42 матча во всех турнирах, 9 из них отстоял на ноль.

Дибала отказался ехать в Саудовскую Аравию

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала отказался от перехода в «Аль-Хиляль».

Как сообщает Il Messaggero, клуб был готов заплатить римлянам отступные в размере 12 миллионов евро, а самому игроку предлагали значительное повышение зарплаты. В «Роме» 29-летний аргентинец зарабатывает 6 миллионов евро в год.

Однако Дибала ответил отказом на это предложение, так как он намерен остаться в римской команде.

Аргентинский футболист выступает за «Рому» с лета 2022 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/23 он провел 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

Пауло Дибала. Фото Global Look Press

«Бавария» все еще пытается заполучить Кейна

Мюнхенский клуб не теряет надежды на покупку нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна этим летом, сообщает Sky in Germany.

По данным источника, «Бавария» сделает еще одно предложение по 29-летнему англичанину. В «Тоттенхэме» по-прежнему утверждают, что не собираются продавать форварда.

В случае если переговоры все же не закончатся успехом, немецкий клуб планирует подписать игрока летом 2024 года, когда тот станет свободным агентом.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 нападающий забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 90 миллионов евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.

Гарри Кейн. Фото Global Look Press

Марио не вернется в ЦСКА?

По информации журналиста Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» об оплате компенсации в 366 тысяч евро. 32-летний футболист рассматривает возможность выступления за другие команды, если будут предложения.

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», — приводит Sport24 слова агента футболиста Жорже Машаду.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил проблемы в переговорах с бразильским клубом, но подчеркнул, что трансфер Марио все еще возможен.

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что-либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет. Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Однако в апреле 2023 года футболист разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Партизана» едет в Казань

«Рубин» объявил о покупке защитника «Партизана» Игора Вуячича.

28-летний черногорец подписал контракт с казанским клубом до конца июня 2026 года и будет выступать под 15-м номером.

Сумма сделки не уточняется. По данным портала Transfermarkt, «Рубин» заплатил за футболиста 1 миллион евро.

Вуячич выступал за «Партизан» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за сербскую команду во всех турнирах.

Игор Вуячич. Фото ФК «Рубин», Соцсети

Мане собирается в Саудовскую Аравию?

Вингер «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Bild, 31-летний футболист привлек «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак», который возглавил Стивен Джеррард. Английский тренер и сенегалец хорошо друг друга знают. Джеррард хочет видеть Мане в своем новом клубе.

По данным источника, «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно повысить игроку зарплату. Возможный переход во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане выступать в Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 вингер провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.