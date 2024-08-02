ПАОК подписал Чалова, «Краснодар» не отпускает Кордобу в «Зенит», Джикия интересен «Крыльям»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Чалов — в ПАОКе

Теперь официально: пресс-служба ПАОКа объявила о переходе Федора Чалова.

Вице-президент клуба Кириакос Кириакос заявил «СЭ», что Чалов подписал контракт на три года.

26-летний нападающий является воспитанником ЦСКА. За армейцев форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Лесовой — в АЕЛе

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой арендован АЕЛом, сообщается на официальном сайте клуба. Арендное соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

Минувший сезон Лесовой провел в «Маккаби» из Хайфы. На его счету девять матчей за израильский клуб и ни одного результативного действия.

«Зенит» зовет Кордобу

«Зенит» продолжает переговоры по трансферу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, утверждает инсайдер Иван Карпов.

По сведениям источника, сине-бело-голубые готовы платить 31-летнему колумбийцу 4,5 миллиона евро в год. «Зенит» предлагает «Краснодару» девять миллионов евро за футболиста. Сам Кордоба хочет сменить клуб, но президент «быков» Сергей Галицкий выступает против продажи.

Сообщается, что Галицкий пригрозил Кордобе отстранением от основной команды до конца сезона, если форвард продолжит форсировать потенциальный трансфер.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Он провел за «быков» 86 матчей, забил 45 голов и сделал 20 результативных передач.

Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Крылья» интересовались Джикией

«Крылья Советов» проявляли интерес к защитнику Георгию Джикии, сообщает Sport24. По сведениям источника, самарский клуб узнавал о возможности сотрудничества с игроком, который является свободным агентом. Сторона 30-летнего россиянина ответила, что приоритет для футболиста — это продолжение карьеры в зарубежном чемпионате.

Также об интересе «Крыльев» сообщало издание Metaratings. По данным источника, 30-летний футболист пока не спешит с принятием решения о своем будущем и рассматривает все доступные варианты.

Летом этого года Джикия в связи с истечением контракта покинул «Спартак». Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач.

Оркун Кекчю. Фото Global Look Press

«Зенит» возьмет Кекчю?

Как стало известно «СЭ», «Зенит» хочет приобрести атакующего полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю. Российский клуб обозначил интерес к турецкому футболисту.

При этом, если трансфер Кекчю в «Зенит» состоится, российский клуб откажется от приобретения полузащитника «Торино» Ивана Илича. Российский клуб готов заплатить за Кекчю около 25 миллионов евро. Именно в эту сумму СМИ ранее оценивали возможный переход Илича.

В прошлом сезоне 23-летний турецкий хавбек забил семь голов в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 результативных передач.

Ольмо — в «Барселоне»?

«Барселона» договорилась об условиях контракта с полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб согласовал с 26-летним испанцем соглашение до 2030 года. Кроме того, «Барселона» направила новое официальное предложение «Лейпцигу» — клуб готов заплатить 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достигнуть семи миллионов.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

Паскаль Гросс. Фото ФК «Боруссия» Д

Гросс — в «Боруссии»

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс стал игроком «Боруссии», сообщает пресс-служба «шмелей». Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано до лета 2026 года.

«Для меня этот переход — огромное событие, потому что я фанат Дортмунда с самого детства. Я постараюсь отплатить клубу за доверие своим выступлением и не могу дождаться возможности сыграть на «Сигнал Идуна Парк» со своими новыми партнерами по команде», — цитирует Гросса пресс-служба немецкого клуба.

Гросс выступал за «Брайтон» с 2017 года. На его счету 261 матч за «чаек» во всех турнирах, 32 забитых мяча и 52 голевые передачи.

Наваса не будет в «Монце»

Бывший голкипер «Реала» и «ПСЖ» Кейлор Навас не перейдет в «Монцу», сообщает AS.

По данным источника, итальянский клуб был настроен позитивно и уже запланировал медосмотр для 37-летнего костариканца, но сделка сорвалась на последнем этапе переговоров.

Сообщается, что теперь «Монца» сконцентрируется на подписании экс-голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, который находится в статусе свободного агента.

Навас покинул «ПСЖ» летом текущего года. До этого вратарь выступал за «Ноттингем Форест», мадридский «Реал», «Леванте», «Альбасете» и костариканскую «Саприссу».