Роналду может покинуть «Аль-Наср», Ольмо стал свободным агентом, «Тоттенхэм» гонится за Грилишем

Обзор трансферных слухов.

Что в России?

Бителло настойчиво зовут в Бразилию

Продолжается сериал по возможному возвращению одного из лидеров «Динамо» на родину. Ранее «СЭ» писал, что бело-голубые отклонили 10-миллионное предложение «Ботафого» по полузащитнику. Однако, как сообщает Globo, бразильский клуб не собирается на этом останавливаться и направил в Москву еще одно предложение, детали которого не сообщаются.

Тормена может уехать в Турцию

Как пишет турецкий Fotomac, «Трабзонспор» интересуется защитником «Краснодара» Витором Торменой. Якобы клуб предложил 3 миллиона евро за 28-летнего бразильца и вступил в переговоры. По информации «РБ Спорт», «Краснодар» готов отпустить футболиста в Турцию, да и сам он готов к переезду.

«Ростов» хочет Майкона

Нет, речь не о том самом легендарном Майконе, и не о том, что когда-то играл за «Локомотив». Sport24 сообщает, что «Ростов» претендует на левого латераля болгарского «Левски». По информации издания, клуб предложил за трансфер 1 миллион евро, «Левски» ответил отказом, но ростовчане скоро могут сделать еще одно, улучшенное, предложение.

Дани Ольмо. Фото Global Look Press

Главное в Европе

Ольмо на распутье

Скандал с регистрацией Дани Ольмо продолжается. Недавно суд отклонил второй иск «Барселоны» по Ольмо и Пау Виктору, которых не могут внести в заявку на вторую половину сезона из-за финансовых ограничений клуба. Пока Лапорта ищет очередной рычаг, Дани, за которого летом заплатили 55 миллионов евро, стал свободным агентом по условиям контракта. Правда, как пишут, «Барсу» он покидать не намерен и хочет дождаться, как клуб уладит вопрос. Если не получится, вокруг уже плавают акулы в лице «Ман Сити», «Ливерпуля», «МЮ», «Челси», «Арсенала», «ПСЖ» и «Баварии».

Трент все ближе к «Реалу»

Александр-Арнолд еще думает над переездом в Мадрид, но известно, что сливочные готовы заплатить 15 миллионов евро «Ливерпулю», чтобы оформить трансфер уже зимой, а не дожидаться лета, когда англичанин станет свободным агентом. По слухам, мерсисайдцы предложение пока отклонили, так как надеются, что смогут продлить контракт с воспитанником.

Джек Грилиш. Фото Global Look Press

Грилиш все ближе к «Тоттенхэму»

2024-й для Джека получился неудачным — ни одного гола за весь год. Ужасная статистика для футболиста, за которого несколько лет назад заплатили 117 миллионов евро. Понятно, что Грилиш в системе Гвардиолы полезен по-другому, но все же цифры говорят о явном кризисе. Не просто так появляются слухи о возможном отъезде — в «Тоттенхэм» на правах аренды. Плюс где-то рядом маячит «Ньюкасл».

Криштиану уйдет из «Аль-Насра»?

По крайней мере, такие слухи распространяются изданием Marca. По их информации, Роналду недоволен отсутствием трофеев в «Аль-Насре» и готов покинуть клуб в ближайшее время — зимой или летом 2025 года, когда истечет срок действия его контракта. Заканчивать карьеру португалец не собирается, так что вполне вероятно, скоро увидим его на новом месте работы. Хотя, как пишет Goal, скоро к нему в команду может подъехать Каземиро из «МЮ». Вдруг на пару исправят ситуацию, вспомнив славные времена в Мадриде?

«Бавария» ищет замену Нойеру

В Мюнхене потихоньку задумываются, кто придет на смену 38-летнему Мануэлю Нойеру, когда тот решит завершить карьеру или покинуть клуб. «Баварии» до сих пор принадлежит контракт Александра Нюбеля, но на него не спешат делать ставку как на первого номера. Bild пишет, что боссы баварцев рассматривают две кандидатуры: японца Зиона Судзуки из «Пармы» и голландца Барта Вербрюггена из «Брайтона». Трансфер кого-либо из них более вероятен летом.