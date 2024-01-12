«Реал» выбирает между Мбаппе и Осимхеном, «Локо» нашел защитника во Франции, Бонуччи — в «Фенербахче»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Реал» переключится с Мбаппе на Осимхена?

По информации Football Transfers, в «Реале» произошел раскол из-за ситуации с переходом Килиана Мбаппе: некоторые представители руководства мадридцев считают, что вместо француза лучше подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, так как он лучше впишется в тактику команды, а по манере игры напоминает Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласился с фанатом , который призвал его подписать Мбаппе. Кроме того, журналист Франсуа Галлардо заявил, что 25-летний француз настроен на переход в мадридский клуб и уже отказал «Ливерпулю».

Бонуччи подписал контракт с «Фенербахче»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи стал игроком «Фенербахче», заключив контракт до конца сезона-2023/24.

36-летний итальянец выступал за «Унион» с сентября прошлого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее защитник играл за «Ювентус», «Милан», «Бари», «Дженоа», «Пизу», «Интер» и «Тревизо».

«Тоттенхэм» купил защитника сборной Румынии

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Контракт с 21-летним защитником сборной Румынии рассчитан до 2030 года. Он будет играть за «Тоттенхэм» под 6-м номером. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за игрока 25 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В обратном направлении отправился защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс. Генуэзцы арендовали 23-летнего англичанина с правом выкупа.

Напомним, «Дженоа» прошлым летом выкупил Дрэгушина у «Ювентуса». До этого футболист играл за клуб на правах аренды. Он провел за «Дженоа» 62 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Жерзино Ньямси. Фото Global Look Press

«Локо» предлагает 5 миллионов евро за защитника «Страсбура»

Как сообщает Le Parisien , «Локомотив» может подписать защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси.

Московский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего француза в зимнее трансферное окно и уже направил первое предложение.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что железнодорожники готовы заплатить 5 миллионов евро и еще 1 миллион в виде бонусов за чемпионство и победу в Кубке. В случае успешных переговоров футболист подпишет с «Локомотивом» трехлетний контракт.

Кроме того, в защитнике заинтересованы английские «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», которые хотят арендовать его с правом выкупа, а также «Вулверхемптон», «Андерлехт» и клуб из бундеслиги.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. Ранее он играл за «Ренн». В текущем сезоне центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.

Контракт Ньямси со «Страсбуром» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Глушаков полетит на сборы с «Ростовом»

Полузащитник Денис Глушаков отправится на сбор в ОАЭ вместе с «Ростовом». В четверг футболист прошел медицинский осмотр вместе с остальными футболистами команды и рассказал о своих ближайших планах.

«Договорились с Карпиным, что поеду тренироваться с командой. Медосмотр не значит, что я подпишу контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать. Поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Напомним, с сентября 2023 года Глушаков выступал за костромской «Спартак», который играет во второй лиге. Футболист провел семь матчей за команду и отдал одну результативную передачу.

Евгений Туркулец