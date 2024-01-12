Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:00

«Реал» выбирает между Мбаппе и Осимхеном, «Локо» нашел защитника во Франции, Бонуччи — в «Фенербахче»

Виктор Осимхен.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Реал» переключится с Мбаппе на Осимхена?

По информации Football Transfers, в «Реале» произошел раскол из-за ситуации с переходом Килиана Мбаппе: некоторые представители руководства мадридцев считают, что вместо француза лучше подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, так как он лучше впишется в тактику команды, а по манере игры напоминает Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласился с фанатом, который призвал его подписать Мбаппе. Кроме того, журналист Франсуа Галлардо заявил, что 25-летний француз настроен на переход в мадридский клуб и уже отказал «Ливерпулю».

Бонуччи подписал контракт с «Фенербахче»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи стал игроком «Фенербахче», заключив контракт до конца сезона-2023/24.

36-летний итальянец выступал за «Унион» с сентября прошлого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Ранее защитник играл за «Ювентус», «Милан», «Бари», «Дженоа», «Пизу», «Интер» и «Тревизо».

Раде Крунич. «Зенит» подписал Ахметова, «Спартак» интересуется футболистом «Милана», Бонуччи — в Стамбуле

«Тоттенхэм» купил защитника сборной Румынии

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин продолжит карьеру в «Тоттенхэме», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Контракт с 21-летним защитником сборной Румынии рассчитан до 2030 года. Он будет играть за «Тоттенхэм» под 6-м номером. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за игрока 25 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В обратном направлении отправился защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс. Генуэзцы арендовали 23-летнего англичанина с правом выкупа.

Напомним, «Дженоа» прошлым летом выкупил Дрэгушина у «Ювентуса». До этого футболист играл за клуб на правах аренды. Он провел за «Дженоа» 62 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

Жерзино Ньямси.
Фото Global Look Press

«Локо» предлагает 5 миллионов евро за защитника «Страсбура»

Как сообщает Le Parisien, «Локомотив» может подписать защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси.

Московский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего француза в зимнее трансферное окно и уже направил первое предложение.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что железнодорожники готовы заплатить 5 миллионов евро и еще 1 миллион в виде бонусов за чемпионство и победу в Кубке. В случае успешных переговоров футболист подпишет с «Локомотивом» трехлетний контракт.

Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: Глушаков приехал к Карпину, «Зенит» закупается, а кого возьмет «Спартак»?

Кроме того, в защитнике заинтересованы английские «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», которые хотят арендовать его с правом выкупа, а также «Вулверхемптон», «Андерлехт» и клуб из бундеслиги.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. Ранее он играл за «Ренн». В текущем сезоне центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.

Контракт Ньямси со «Страсбуром» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Глушаков полетит на сборы с «Ростовом»

Полузащитник Денис Глушаков отправится на сбор в ОАЭ вместе с «Ростовом». В четверг футболист прошел медицинский осмотр вместе с остальными футболистами команды и рассказал о своих ближайших планах.

«Договорились с Карпиным, что поеду тренироваться с командой. Медосмотр не значит, что я подпишу контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать. Поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Напомним, с сентября 2023 года Глушаков выступал за костромской «Спартак», который играет во второй лиге. Футболист провел семь матчей за команду и отдал одну результативную передачу.

Евгений Туркулец

Виктор Осимхен
Денис Глушаков
Килиан Мбаппе
Леонардо Бонуччи
Футбол
1
0
Читайте также
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
Белый дом сообщил о приостановке поставок оружия и техники Украине
Политолог и журналист Вароли назвал последствия удара США по Йемену
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
В руководстве «Реала» произошел раскол из-за Мбаппе, многие предпочитают ему Осимхена
Президент «Реала» заявил, что клубу нужен Мбаппе
Выяснилось, что может помешать трансферу Мбаппе в «Ливерпуль»
Аль-Хелаифи объяснил, почему не дал Месси отпраздновать золото ЧМ-2022 на домашнем стадионе «ПСЖ»
Винисиус может уйти из «Реала» в случае, если клуб подпишет Мбаппе
Аль-Хелаифи: «ПСЖ» — лучший клуб для Мбаппе. Хочу, чтобы он остался»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Источник: «Майнц» заинтересован в полузащитнике «Динамо» Нгамале
Источник: «Локомотив» предлагает «Страсбуру» 5 миллионов евро за защитника Ньямси
Семин: «Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове»
Дзюба, Акинфеев, Промес и еще 12 звезд РПЛ, у которых истекают контракты летом
«Ахмат» сыграет с «Елимаем» и «Навбахором» на первом сборе в Турции
Экс-скаут «Бенфики» Пинту стал руководителем селекционного департамента «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Зенит» подписал Артура, Миранчук остается в «Аталанте», «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за Холанна