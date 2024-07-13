Илич в шаге от «Зенита», «Атланта» договорилась о переходе Алексея Миранчука, Помазун уедет в Европу?

«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Миранчук — в «Атланте»?

«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что американский клуб предложил 11 миллионов евро за игрока. При этом сам Алексей Миранчук еще не принял решение о переходе в «Атланту».

В прошлом сезоне россиянин провел 41 матч за бергамасков, забил четыре мяча и сделал 12 голевых передач.

Помазун уедет в Европу?

Илья Помазун может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. По данным Metaratings, вратарь ЦСКА может перейти в клубы из Франции, Бельгии или Швейцарии. Отмечается, что официальные переговоры еще не начались.

«Могу подтвердить интерес к Помазуну из Франции, Швейцарии и Бельгии, но пока здесь обсуждать нечего. Трансферы любят тишину. Есть вероятность того, что Илья уедет за границу. Если сойдемся в условиях, значит, все будет», — сказал агент вратаря Алексей Сафонов Sport24.

В минувшем сезоне вратарь провел 29 игр за «Урал», пропустил 44 гола, шесть раз сыграл на ноль.

Иван Илич. Фото Global Look Press

Иван Илич близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», футболист «Торино» в ближайшие несколько дней должен вылететь в Россию для завершения перехода в петербургский клуб.

6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» готов платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около двух миллионов бонусами, а контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 сербский футболист забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 36 матчах за «Торино».

Калинин — в «Факеле»

Игорь Калинин продолжит карьеру в «Факеле».

Воронежцы вновь арендовали 28-летнего левого защитника у «Ростова» до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По сведениям источника, на Калинина также претендовали «Крылья Советов» и «Химки».

Последние два сезона игрок выступал за «Факел» на правах аренды. В прошедшем чемпионате футболист сыграл в 15 матчах РПЛ, голевыми действиями не отметился.

Нападающий «Ференцвароша» Маркиньос. Фото Global Look Press

«Локомотиву» интересен Маркиньос

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб сделал запрос по трансферу 24-летнего бразильца.

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал 10 голевых передач.

Антон Миранчук не интересен «Алавесу»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику Антону Миранчуку. Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Информация о том, что «Алавес» интересуется Антоном Миранчуком, не соответствует действительности. Никакого интереса нет», — сказал Фернандес «СЭ».

1 июля «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука из клуба в связи с истечением контракта. В сезоне-2023/24 футболист провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Сауль. Фото Global Look Press

Сауль — в «Севилье»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продолжит карьеру в «Севилье». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, «Севилья» согласовала с 29-летним футболистом условия контракта и договорилась о сумме трансфера.

В понедельник Сауль прибудет в Севилью для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошедшем сезоне футболист сделал 1+5 по системе «гол+пас» в 34 матчах чемпионата Испании.

Каспер Шмейхель. Фото Global Look Press

Шмейхель — в «Селтике»

«Селтик» близок к подписанию Каспера Шмейхеля, сообщает Фабрицио Романо.

Минувший сезон 37-летний голкипер провел в «Андерлехте». В чемпионате Бельгии датчанин 31 раз появился на поле, пропустил 31 гол, провел девять сухих матчей.

Вейга — в «Челси»

Пресс-служба «Челси» объявила о переходе 20-летнего полузащитника «Базеля» Ренату Вейги.

Стороны заключили семилетний контракт, включающий опцию продления соглашения еще на один сезон. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейга принял участие в 26 матчах «Базеля», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Абрахам может перейти в «Милан»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланский клуб контактировал с руководством «Ромы» по поводу покупки 26-летнего нападающего.

«Милану» нужны три форварда на следующий сезон, Тэмми Абрахам является одним из рассматриваемых вариантов. Сам игрок также заинтересован в этом трансфере.

В прошлом сезоне Абрахам провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.

Павлович перейдет в «Милан»?

Защитник «Зальцбурга» и сборной Сербии Страхиня Павлович может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, сумма трансфера 23-летнего серба может составить более 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Павлович выступает за «Зальцбург» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за австрийскую команду 37 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Каземиро. Фото Global Look Press

Каземиро уедет в Саудовскую Аравию?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить команду этим летом, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 32-летний бразилец близок к переходу в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал три ассиста.

Мората — в «Милане»?

«Милан» готов дать Альваро Морате контракт на четыре года. По информации Calciomercato.com, россонери предлагают нападающему зарплату в 5,5 миллиона евро.

Как только «Милан» получит одобрение от Мораты, клуб уведомит «Атлетико» о готовности заплатить отступные в размере 13 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 мяч и отдал пять результативных передач в 48 матчах.