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Сегодня, 08:30

Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?

Словенский защитник Дркушич перешел из «Сочи» в «Зенит»
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Ваня Дркушич перешел в «Зенит».
Фото ФК «Зенит»
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Дркушич — в «Зените»

Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе словенского защитника Вани Дркушича. Контракт бывшего игрока «Сочи» рассчитан на пять лет.

24-летний защитник выступал за «Сочи» с зимы 2022 года. В сезоне-2023/24 Дркушич провел 24 матча, в которых забил два гола.

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Коваленко покидает «Зенит»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может на полноценной основе стать игроком оренбургского клуба.

«[Планируется] не аренда, а трансфер. Пока переход не состоялся, все в процессе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сутормин — в «Ростове»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды переходит в «Ростов», сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Зенит» подписал Сутормина из «Рубина» летом 2019 года. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в «Сочи» на правах аренды, забил два гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах РПЛ.

Гайч — в «Антальяспоре»

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Антальяспор» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба российской команды. В контракте прописана опция выкупа.

«Желаем Адольфо успехов в Турции», — говорится в сообщении армейцев.

25-летний Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Прошедший сезон аргентинец провел в аренде в турецком «Ризеспоре», за который сыграл 35 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.

Леви Гарсия.
Фото Global Look Press

«Зенит» пытался подписать форварда АЕКа

«Зенит» предлагал за нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию 17 миллионов евро, сообщает Sport24.

По сведениям источника, афинский клуб отказался от продажи. В АЕКе готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов евро за тринидадского футболиста.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел три матча за АЕК, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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ЦСКА зовет Сергеева

ЦСКА хочет приобрести нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Об этом сообщают Telegram-канал «Мутко против», а также инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, руководство московского клуба уже направило запрос на трансфер в Санкт-Петербург. Однако переход может состояться в том случае, если петербуржцы купят еще одного нападающего.

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ»

Пресс-служба «МЮ» объявила о переходе 25-летнего нидерландского центрального защитника Маттейса Де Лигта и 26-летнего марокканского правого защитника Нуссайра Мазрауи. Ранее оба футболиста выступали за «Баварию».

Де Лигт перешел в мюнхенский клуб в 2022 году. За это время он провел 73 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал два ассиста.

Мазрауи тоже выступал за «Баварию» с 2022 года. Он провел 55 игр, отметился одним голом и девятью результативными передачами.

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Альварес — в «Атлетико»

Нападающий Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико», сообщает пресс-служба мадридского клуба. Контракт подписан до 2030 года.

По информации As, сумма трансфера составила 75 миллионов евро, также английский клуб может получить в качестве бонусов 10 миллионов.

Альварес выступал за «Манчестер Сити» с 2022 года. В минувшем сезоне АПЛ аргентинец забил 11 голов и сделал девять результативных передач в 36 матчах.

Эмерсон — в «Милане»

«Милан» объявил о трансфере защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Бразилец подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года.

Клуб объявил, что новичок будет играть под номером 22.

25-летний Эмерсон Роял выступал за «Тоттенхэм» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист забил один гол в 22 играх английского чемпионата.

Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Шомуродов станет одноклубником Миранчука?

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может стать игроком «Атланты», сообщает журналист Фабрицио Романо. По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 29-летнего узбекского футболиста.

Экс-игрок «Ростова» Шомуродов играет в «Роме» с 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Кальяри». В серии А он провел 22 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Серхи Роберто перейдет в «Фиорентину»?

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину», сообщает Relevo.

По данным источника, итальянский клуб готов предложить контракт 32-летнему испанцу, который является свободным агентом. Также на футболиста претендуют «Рома» и «Комо».

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил три гола и сделал три результативные передачи в 24 матчах.

Винисиус. Винисиусу дают миллиард евро — рекордные деньги в истории спорта. Удержит ли «Реал» свою звезду?

Винисиус остается в «Реале»

Marca сообщает: мадридский «Реал» отклонил предложение саудовского «Аль-Ахли» по трансферу нападающего Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии хотят сделать форварда послом страны в преддверии чемпионата мира 2034 года. В СМИ появлялась информация, что саудиты предложили «Реалу» миллиард евро за трансфер Винисиуса, а самому игроку — зарплату в размере 350 миллионов евро в год.

Как утверждает источник, сам бразилец также не намерен переезжать в Саудовскую Аравию. Руководство испанского клуба считает его важной фигурой в команде, главный тренер Карло Анчелотти тоже заинтересован в сохранении нападающего.

24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне бразилец сделал 24+11 по системе «гол+пас» в 39 матчах.

Адольфо Гайч
Алексей Сутормин
Винисиус Жуниор
Иван Сергеев
Маттейс де Лигт
Серхи Роберто
Элдор Шомуродов
Футбол
Александр Коваленко
Ваня Дркушич
Нуссаир Мазрауи
Хулиан Альварес
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