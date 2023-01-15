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Трансферы

Сегодня, 08:20

Дзюба — в «Торпедо», Мудрик переходит в «Челси», Депай покинет «Барселону»

Матвей Морозов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Озбилиза не будет в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» высказался насчет продолжения своей игровой карьеры.

«Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении. Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу. Он должен стать лучше. Думаю, я могу много чем помочь», — сказал Озбилиз.

1 января 2023 года у полузащитника истек контракт с «Пюником». Таким образом, Арас Озбилиз стал свободным агентом. В России полузащитник играл за «Кубань», откуда в 2013 году перешел в «Спартак». В составе красно-белых он провел 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Дмитрий Баринов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Баринов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Бешикташ» продолжает вести Баринова

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» готов рассмотреть возможность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно в случае, если сделка не будет закрыта в ближайшие две недели. Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

26-летний полузащитник — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

 
РПЛ-2022/2023: Алексис Дуарте, Дмитрий Баринов. В «Спартак» едет защитник, Баринов может уйти в «Бешикташ», а Дзюба в «Торпедо»? Таблица переходов РПЛ

Дзюба — в «Торпедо»?

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо», утверждает в Telegram-канале журналист Севастиан Терлецкий.

По данным источника, 34-летний россиянин в ближайшее время прибудет в Турцию и присоединится к московской команде.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

14 января исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходорковский в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода Дзюбы в московский клуб.

«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — заявил Ходоровский.

 
Алексей Ионов, Артем Дзюба, Остон Урунов. Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов

Мудрик станет игроком «Челси»

«Челси» на официальном сайте подтвердил, что близок к трансферу полузащитника «Шахтера».

«Челси» обсуждает с «Шахтером» условия трансфера Михаила Мудрика. После этого с футболистом будут согласованы условия личного контракта», — говорится в заявление лондонского клуба.

Ранее «Шахтер» также официально подтвердил факт переговоров с «Челси». По данным The Athletic, клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов. С 22-летним вингером будет подписан контракт до 2030 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Депай уйдет из «Барселоны»

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий Мемфис Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно. Существовал вариант, при котором игрок мог остаться в каталонском клубе до лета и уйти на правах свободного агента. Однако футболист твердо намерен сменить команду зимой. «Барселона» не собирается этому препятствовать.

В текущем сезоне голландец провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.

 
Томаш Тавареш. «Спартак» подписал Дуарте и возьмет Тавареша, Депай уйдет из «Барселоны»

Москвичев — в «Химках»?

По данным «СЭ», «Химки» нацелились на трансфер футболиста «Нефтехимика» Владимира Москвичева. 22-летний опорный полузащитник — воспитанник динамовской школы, сыгравший за основу бело-голубых 9 матчей. В контракте Москвичева прописана сумма отступных, дешевле нижнекамцы отпускать своего футболиста не намерены. При этом летом у него заканчивается соглашение с «Нефтехимиком». В текущем сезоне на счету Москвичева 18 матчей в первой лиге, а также в Кубке России.

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обе забьют - да

22%

1.65
Арас Озбилис
Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Мемфис Депай
Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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