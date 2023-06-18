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Трансферы

Сегодня, 08:15

«Зенит» перехватил игрока «Сочи». Вера может перейти в «Локо». Сперцяна зовет клуб Кокорина

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Александр Коваленко (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у «Локомотива»

19-летний полузащитник «Сочи» Александр Коваленко привлек внимание сразу нескольких российских топ-клубов. История его переговоров — настоящий триллер.

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По информации инсайдера Ивана Карпова, сам футболист хотел перейти в «Локомотив», но трансферу помешали договоренности «Сочи» с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга ранее проиграл железнодорожникам борьбу за Илью Самошникова (о трансфере защитника «Рубина» красно-зеленые официально объявили в субботу) и Сергея Пеняева, поэтому очень хочет подписать Коваленко.

«РБ Спорт» отмечает, что в приобретении хавбека заинтересован лично Сергей Семак. Издание добавляет, что Коваленко был также интересен и «Динамо», но «Зенит» смог договориться с «Сочи». Ну а «Локо» после неудачи с Коваленко, по данным «Чемпионата», переключился за хавбека «Оренбурга» Лукаса Веру.

Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сперцян привлек внимание клубов серии А

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян, который хочет попробовать себя в Европе, регулярно попадает в подборку о трансферных новостях и слухах.

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Ранее им интересовались «Аякс», «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия», а в субботу, 17 июня, стало известно об интересе клубов из Италии. По данным «РБ Спорт», в трансфере Сперцяна заинтересованы «Интер», «Сассуоло» и «Фиорентина».

При этом более конкретный интерес исходит от «Фиорентины». Но «Краснодар» пока не получал никаких официальных предложений. Ранее сообщалось, что «быки» оценивают Сперцяна в 12 миллионов евро.

Кай Хаверц.
Фото Reuters

«Челси» продаст Хаверца и подпишет форварда «Вильярреала»

Судя по всему, «Челси» летом продолжит активную работу на трансферном рынке. Синие в ближайшее время могут продать в «Арсенал» атакующего игрока Кая Хаверца — по данным Sky Sport Deutschland, клуб из северного Лондона уверен в том, что сделка состоится.

Поэтому «Челси» уже прорабатывает варианты замены. Один из них — нападающий «Вильярреала» Николас Джексон. По данным инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы готовы выкупить 21-летнего игрока за 35 миллионов евро и уже обсуждают с «Вильярреалом» порядок траншей.

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«Челси» активировал пункт об отступных, который был прописан в контракте сенегальца, быстрее конкурентов. Сам Джексон также хочет продолжить карьеру в Англии. Речь идет о контракте на 5 лет.

В мае сенегалец был признан лучшим игроком месяца ла лиги — он забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. А всего у форварда 12 голов в 26 матчах чемпионата Испании, что и впечатлило боссов «Челси», которые заинтересовались футболистом.

Лукас Вера
Эдуард Сперцян
Футбол
Александр Коваленко
Кай Хаверц
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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