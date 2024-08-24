«Зенит» подписывает аргентинского форварда, Лукаку в шаге от «Наполи», Маухуб перешел в «Динамо»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Маухуб — в «Динамо»

Московское «Динамо» подписало контракт с 21-летним марокканским нападающим Эль-Мехди Маухубом. Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до лета 2029 года. «Динамо» заплатило за его переход 1,7 миллиона евро, по данным портала Transfermarkt.

Маухуб перешел в «Динамо» из марокканского клуба «Раджа Касабланка». За предыдущую команду он провел 24 матча, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Форвард также отыграл пять матчей за сборную на ОИ-2024 и забил один гол.

«Зенит» подписывает Гонду

«Зенит» близок к трансферу центрального нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, сообщает журналист Сезар Луис Мерло. Отмечается, что сумма сделки составит более 10 миллионов долларов и станет рекордной в истории клуба. 23-летний аргентинец подпишет контракт до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за клуб он забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

Мешака Элиа. Фото Global Look Press

«Краснодар» нацелился на Элиа

«Краснодар» всерьез намерен оформить трансфер нападающего «Янг Бойз» Мешака Элиа. По данным Four-Four-Two, «быки» предложили за 27-летнего конголезца восемь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за игрока 7,5 миллиона евро. Элиа выступает за швейцарский клуб с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за команду 44 матча, забил 11 мячей и сделал девять результативных передач.

Ороз в шаге от «Крыльев»

Sport24 сообщает: хорватский защитник Доминик Ороз в настоящее время находится в Москве, где проходит медицинское обследование для перехода в «Крылья Советов». В случае успешного прохождения обследования футболист улетит из России для получения рабочей визы и уже на следующей неделе присоединится к самарской команде.

В минувшем сезоне Ороз выступал за голландский «Витесс». В 31 проведенном матче за команду защитник забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Гюндоган — в «Ман Сити»

Теперь официально: полузащитник Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Игрок подписал контракт на один сезон.

Гюндоган выступал за «Ман Сити» с 2016 по 2023 год. В прошедшем сезоне провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач.

Серхи Роберто. Фото Global Look Press

Серхи Роберто — в «Комо»

Испанский полузащитник Серхи Роберто подписал контракт с «Комо», сообщает пресс-служба итальянской команды. Футболист — воспитанник и экс-капитан «Барселоны», который летом покинул клуб в статусе свободного агента.

В сезоне-2023/24 Роберто забил три гола и сделал три результативные передачи в 24 матчах.

«Наполи» подписывает Лукаку

«Наполи» договорился с «Челси» о трансфере 31-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Наполи» заплатит за переход форварда 30 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 15 миллионов. Контракт с игроком будет рассчитан на три года.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера» за 113 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал четыре ассиста.