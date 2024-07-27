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Довбня и Дмитриев — в «Спартаке», «ПСЖ» может подписать Меньяна, Дэвис договорился с «Реалом»

Довбня и Дмитриев перешли в «Спартак»
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Александр Довбня.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Довбня и Дмитриев перешли в «Спартак»

Вратарь Александр Довбня подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года. За ярославскую команду он сыграл 33 матча, пропустил 37 мячей и 11 раз оставил ворота в неприкосновенности.

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Также клуб подписал левого вингера «Урала» Игоря Дмитриева. По слухам, красно-белые заплатят за 20-летнего футболиста 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Дмитриев сыграл в 35 матчах и отметился двумя результативными передачами.

Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Фламенго» не будет подписывать Клаудиньо

«Фламенго» отказался от борьбы за полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Жулио Мигель Нету. По данным источника, cтороны не сумели договориться о сумме трансфера. Бразильский клуб вышел из переговоров, так как не намерен совершать «сумасшедшие сделки».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

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Эльдурашев — в «Балтике»

Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградского клуба. Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до лета 2027 года.

Эльдарушев выступал за «Акрон» с января 2023 года. В сезоне-2023/2024 Эльдарушев сыграл 32 матча в Первой лиге, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Веселов — в «Локомотиве»

«Локомотив» объявил о подписании трехлетнего соглашения с 19-летним вратарем Даниилом Веселовым. Ранее в карьере голкипер выступал за «Чертаново», вторую команду «Крыльев Советов» и «Челябинск».

В составе челябинцев Веселов провел 24 матча во Второй лиге, в которых пропустил 24 мяча. Восемь раз вратарь сыграл «на ноль».

Нико Уильямс.
Фото AFP

«ПСЖ» включился в борьбу за Уильямса

Mundo Deportivo сообщает: «ПСЖ» предложил вингеру «Атлетика» Нико Уильямса контракт, в два раза превышающий предложение «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонцы намерены активировать пункт об отступных в размере 58 миллионов евро, прописанный в контракте форварда. Президент клуба Жоан Лапорта в ходе презентации нового главного тренера Ханса-Дитера Флика отметил, что подписание Уильямса является трансферным приоритетом в летнее межсезонье.

В прошедшем сезоне Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 19 результативных передач.

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«Арсенал» нацелился на Руиса

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса. Отмечается, что «канониры» уже начали переговоры с французским клубом относительного возможного перехода 28-летнего игрока.

При этом, по информации источника, «Арсенал» не располагает средствами для покупки Руиса этим летом и может заключить с парижанами сделку в том же формате, что было и с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — аренда с обязательством выкупа.

Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В прошлом сезоне Руис провел 35 матчей, забил три гола и отдал семь голевых передач.

Майк Меньян.
Фото Reuters

«ПСЖ» подпишет еще одного вратаря?

«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Милана» Майка Меньяна. По информации Il Messaggero, парижский клуб изучает этот вариант на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы, которым интересуется «Манчестер Сити».

29-летний Меньян является воспитанником «ПСЖ». В «Милан» вратарь перешел из «Лилля» в 2021 году. В прошлом сезоне Меньян провел 42 игры во всех турнирах, 15 раз сыграл «на ноль».

Альфонсо Дэвис. «Реалу» мало Мбаппе. Скоро Мадрид может пополнить звезда «Баварии»

«Реал» договорился с Дэвисом

AS сообщает: защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис следующим летом перейдет в «Реал». По сведениям источника, «Реал» мог оформить трансфер 23-летнего канадца уже этим летом — мадридцы предложили за защитника 35 миллионов евро, но «Бавария» запросила 50 миллионов и сделка сорвалась. В связи с этим «Реал» договорился с Дэвисом о бесплатном переходе следующим летом, когда истечет его контракт с мюнхенцами.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 42 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Хамес Родригес.
Фото AFP

Хамес вернется в Европу?

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес может стать игроком «Лацио». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, агент 33-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил римлянам подписать контракт с Родригесом. Ранее стало известно, что колумбийского полузащитника хотят приобрести «Сельта» и «Порту». 22 июля появилась информация о том, что Хамес собирается расторгнуть контракт с «Сан-Паулу» и намерен вернуться в Европу.

Родригес выступает за бразильский клуб с июля 2023 года. Хавбек провел за команду 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Александр Довбня (ФК Торпедо)
Клаудиньо
Майк Меньян
Нико Уильямс
Хамес Родригес
Футбол
Родриго Фабиан Руис
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