Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Довбня и Дмитриев перешли в «Спартак»

Вратарь Александр Довбня подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года. За ярославскую команду он сыграл 33 матча, пропустил 37 мячей и 11 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Также клуб подписал левого вингера «Урала» Игоря Дмитриева. По слухам, красно-белые заплатят за 20-летнего футболиста 1,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Дмитриев сыграл в 35 матчах и отметился двумя результативными передачами.

Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Фламенго» не будет подписывать Клаудиньо

«Фламенго» отказался от борьбы за полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает журналист Жулио Мигель Нету. По данным источника, c тороны не сумели договориться о сумме трансфера. Бразильский клуб вышел из переговоров, так как не намерен совершать «сумасшедшие сделки».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Эльдурашев — в «Балтике»

Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградского клуба. Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до лета 2027 года.

Эльдарушев выступал за «Акрон» с января 2023 года. В сезоне-2023/2024 Эльдарушев сыграл 32 матча в Первой лиге, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Веселов — в «Локомотиве»

«Локомотив» объявил о подписании трехлетнего соглашения с 19-летним вратарем Даниилом Веселовым. Ранее в карьере голкипер выступал за «Чертаново», вторую команду «Крыльев Советов» и «Челябинск».

В составе челябинцев Веселов провел 24 матча во Второй лиге, в которых пропустил 24 мяча. Восемь раз вратарь сыграл «на ноль».

Нико Уильямс. Фото AFP

«ПСЖ» включился в борьбу за Уильямса

Mundo Deportivo сообщает: «ПСЖ» предложил вингеру «Атлетика» Нико Уильямса контракт, в два раза превышающий предложение «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонцы намерены активировать пункт об отступных в размере 58 миллионов евро, прописанный в контракте форварда. Президент клуба Жоан Лапорта в ходе презентации нового главного тренера Ханса-Дитера Флика отметил, что подписание Уильямса является трансферным приоритетом в летнее межсезонье.

В прошедшем сезоне Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 19 результативных передач.

«Арсенал» нацелился на Руиса

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса. Отмечается, что «канониры» уже начали переговоры с французским клубом относительного возможного перехода 28-летнего игрока.

При этом, по информации источника, «Арсенал» не располагает средствами для покупки Руиса этим летом и может заключить с парижанами сделку в том же формате, что было и с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — аренда с обязательством выкупа.

Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В прошлом сезоне Руис провел 35 матчей, забил три гола и отдал семь голевых передач.

Майк Меньян. Фото Reuters

«ПСЖ» подпишет еще одного вратаря?

«ПСЖ» рассматривает вариант с приобретением вратаря «Милана» Майка Меньяна. По информации Il Messaggero , парижский клуб изучает этот вариант на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы, которым интересуется «Манчестер Сити».

29-летний Меньян является воспитанником «ПСЖ». В «Милан» вратарь перешел из «Лилля» в 2021 году. В прошлом сезоне Меньян провел 42 игры во всех турнирах, 15 раз сыграл «на ноль».

«Реал» договорился с Дэвисом

AS сообщает: защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис следующим летом перейдет в «Реал». По сведениям источника, «Реал» мог оформить трансфер 23-летнего канадца уже этим летом — мадридцы предложили за защитника 35 миллионов евро, но «Бавария» запросила 50 миллионов и сделка сорвалась. В связи с этим «Реал» договорился с Дэвисом о бесплатном переходе следующим летом, когда истечет его контракт с мюнхенцами.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В сезоне-2023/24 он провел за команду 42 матча, забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Хамес Родригес. Фото AFP

Хамес вернется в Европу?

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес может стать игроком «Лацио». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

Как отмечает источник, агент 33-летнего футболиста Жорже Мендеш предложил римлянам подписать контракт с Родригесом. Ранее стало известно, что колумбийского полузащитника хотят приобрести «Сельта» и «Порту». 22 июля появилась информация о том, что Хамес собирается расторгнуть контракт с «Сан-Паулу» и намерен вернуться в Европу.