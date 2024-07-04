Брат Мбаппе переходит в «Лилль», Дзаньоло возвращается в Италию, Сулейманов остается в Греции

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Польский полузащитник Петр Зелиньски на правах свободного агента перешел в «Интер». О его трансфере в миланский клуб было известно еще зимой. Теперь «Интер» официально объявил о переходе.
Футболист покидает «Наполи», где выступал с 2016 года. За 364 матча Петр забил 51 мяч и отдал 46 голевых передач. В минувшем сезоне у игрока 4+3 по системе «гол+пас».
Как сообщает журналист BBC Sport Низаар Кинселла, полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья переходит в мюнхенскую «Баварию».
Немецкий клуб согласовал с «Фулхэмом» трансфер 28-летнего полузащитника за 51 миллион евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Это рекордная продажа в истории «Фулхэма».
Хавбек отметился четырьмя голами и одной передачей в 39 матчах прошлого сезона.
Воспитанник академии «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал полноценный контракт с «Арисом». Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба. Сумма сделки составила 1 миллион евро. Контракт подписан до лета 2026 года.
Последние три сезона футболист проводил в арендах. В минувшем сезоне Сулейманов забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 31 встрече.
Также «Краснодар» отправил сербского полузащитника Михайло Баньяца в годичную аренду в клуб «Бачка Топола». Об этом сообщила пресс-служба «быков».
В 2022 году сербский клуб продал футболиста в «Краснодар» за 1,6 миллиона евро. В прошлом сезоне 24-летний хавбек принял участие в 18 матчах и отметился одной результативной передачей.
Брат Килиана Мбаппе Итан продолжит карьеру в «Лилле». По информации Фабрицио Романо, сейчас экс-футболист «ПСЖ» проходит медицинское обследование в новом клубе. Скоро должен быть подписан контракт.
По данным инсайдера, 17-летний игрок никогда не вел переговоров с мадридским «Реалом», где будет в следующем сезоне выступать Мбаппе-старший.
Итан вместе с братом пришел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За основную команду футболист сыграл пять раз. Голевыми действиями юниор не отметился.
По информации Фабрицио Романо, туринский «Ювентус» готовит официальное предложение «Аталанте» по нидерландскому полузащитнику Тену Копмейнерсу. Инсайдер сообщает: 26-летний футболист заинтересован в потенциальном трансфере и готов к «новой главе в карьере». Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
Игрок выступает за «Аталанту» с 2021 года. В прошлом сезоне Копмейнерс сыграл в 51 матче, забил 15 голов и отдал семь ассистов.
Пресс-служба «Болоньи» объявила о переходе защитника «Бетиса» Хуана Миранды. Трансфер испанца в итальянский клуб состоялся на правах свободного агента. Контракт был подписан на три года.
В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 32 матча за «Бетис», в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.
Полузащитник Николо Дзаньоло переходит в «Аталанту» из «Галатасарая».
Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2025 года. Бергамаски заплатят 6 миллионов евро. Также у них будет право выкупа за 14,5 миллиона евро — эта опция может стать обязательной при определенных условиях. В четверг утром игрок пройдет медосмотр.
Минувший сезон футболист провел в «Астон Вилле», где выступал на правах аренды. Он появился на поле в 40 матчах и отметился тремя голами.
Семен Волков