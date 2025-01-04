Свежие трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Что в России

«Пари НН» интересуется полузащитником «Спартака» Игнатовым

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что клуб интересуется полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым.

«Насколько мы знаем, у Игнатова заканчивается контракт со «Спартаком». На данный момент клуб и футболист ведут переговоры о продлении. Пока они не готовы к общению. Когда будет какое-то понимание контрактных обстоятельств со «Спартаком», мы бы в режиме зондирования этот вопрос обсудили. Нам интересны любые футболисты, которые способны усилить «Пари НН». Игнатов является таким игроком. Пока надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

«Михаил может усилить любой клуб, для многих это не секрет. Сейчас он игрок «Спартака», и в дальнейшем не исключаю, что продолжит свою карьеру здесь же. 3 января «Спартак» официально объявил имя спортивного директора, им стал Франсис Кахигао. На сегодняшний день мы в переговорном процессе с клубом. Детали раскрыть не могу», — сказал «СЭ» Александр Игнатов — отец футболиста.

В этом сезоне на счету 24-летнего полузащитника 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт Игнатова со «Спартаком» истекает в конце декабря 2025 года.

Первис Эступиньян. Фото Global Look Press

Агент Эступиньяна не считает возможным переход футболиста в ЦСКА

Агент защитника «Брайтона» и сборной Эквадора Первиса Эступиньяна Андре Кюри в разговоре с «СЭ» оценил шансы на переход футболиста в ЦСКА.

«Не думаю, что переход возможен. Он стоит 30 миллионов», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее Кюри в интервью Sport24 сообщал об интересе ЦСКА к Эступиньяну.

Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Эступиньян отметился голевой передачей в 15 матчах АПЛ.

16-летний воспитанник «Зенита» едет на сборы с основой «Лудогорца»

16-летний воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров отправился на сбор в Турции с первой командой «Лудогорца».

Полузащитник, родившийся и начинавший заниматься футболом в Санкт-Петербурге, пока не провел ни одного официального матча за основной состав болгарского клуба, однако уже работал с ним на летних сборах в 2024 году и в ходе чемпионата.

При этом в активе Сырова 11 официальных матчей и 1 гол в сезоне 2024/25 за «Лудогорец-2». В Турции у команды запланированы четыре контрольных встречи — по данным «СЭ», Елисей примет участие как минимум в одной из них.

«Лудогорец» вернется в Болгарию 16 января — в день 17-летия Сырова. В конце января клубу предстоят выступления в 7-м и 8-м турах Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» (дома) и французского «Лиона» (в гостях).

Главное в Европе

Салах объявил, что летом покинет «Ливерпуль»

Нападающий Мохаммед Салах заявил, что с большой вероятностью проводит свой последний год в «Ливерпуле».

По словам 32-летнего египтянина, он не достиг никакого прогресса в переговорах с английским клубом о продлении контракта. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Пока что да, это мои последние шесть месяцев. В переговорах нет никакого прогресса. Мы далеки от этого», — сказал Салах в интервью Sky Sports.

Футболист отметил, что хочет завершить карьеру в «Ливерпуле» на высоком уровне. Он настроен выиграть вместе с командой АПЛ и «подарить что-то особенное городу».

«Нам необходимо завоевать еще один трофей, прежде чем некоторые игроки уйдут. Мы выиграли почти все, но стали победителями АПЛ только один раз. Надеюсь, мы сможем повторить успех, это было бы здорово», — добавил форвард.

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Всего он провел 375 матчей за «Ливерпуль», забив 231 гол и отдав 105 результативных передач. К футболисту проявляет интерес «ПСЖ».

Трент Александр-Арнолд. Фото Global Look Press

«Реал» рассчитывает подписать Александра-Арнолда

«Реал» сохраняет интерес к защитнику «Ливерпуля» Тренту Александру-Арнолду.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в мадридском клубе рассчитывают, что если не удастся договориться о трансфере в январе, то игрок перейдет летом в качестве свободного агента. Официальные переговоры между сторонами ожидаются в ближайшее время.

26-летний англичанин, который является воспитанником «Ливерпуля», в этом сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

«Ман Сити» нацелился на Хусанова

«Манчестер Сити» включил защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в свой список потенциальных трансферов в январе, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Несколько ведущих клубов Европы заинтересованы в 20-летнем игроке сборной Узбекистана, так как по оценкам различных футбольных порталов он является одним из лучших молодых игроков на своей позиции.

В этом сезоне Хусанов сыграл 16 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Он перешел в «Ланс» из «Энергетика-БГУ» в июле 2023 года за 100 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.