От Захаряна отказался «Лацио», «Спартак» нашел нового серба в Германии, «ПСЖ» покупает Дембеле

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Захарян вряд ли перейдет в «Лацио»

Арсен Захарян вряд ли уедет в серию А этим летом. По информации Sport24, в «Лацио», куда должен был отправиться 20-летний полузащитник, отказались от трансфера из-за нежелания главного тренера Маурицио Сарри видеть футболиста в команде.

На данный момент у Захаряна есть один приемлемый вариант в Европе — «Страсбур». Отмечается, что именно с этим клубом у «Динамо» складываются наиболее продуктивные переговоры.

В текущем сезоне Арсен провел за москвичей два матча и оформил 1+1 по системе «гол плюс пас».

У Де Хеа два предложения из Саудовской Аравии

Давид Де Хеа стал свободным агентом 1 июля, когда истек его контракта с «Манчестер Юнайтед» (за дьяволов испанец выступал 12 лет). С того момента 32-летний вратарь ведет поиски новой команды — уже была информация об интересе «Интера» и «Баварии».

Однако, по свежим данным инсайдера Фабрицио Романо, на Де Хеа вышли сразу два клуба из Саудовской Аравии. О каких именно командах идет речь, не сообщается, но испанец от переговоров не отказывается.

Эрхан Машович. Фото Global Look Press

«Спартак» нашел нового серба после срыва сделки по Эраковичу

После того как «Зенит» в последний момент увел у красно-белых защитника Страхиню Эраковича, «Спартак» переключился на других кандидатов. Одним из потенциальных новичков красно-белых называют 24-летнего серба Эрхана Машовича, игрока «Бохума». По данным Sport1, «Спартак» готов заплатить за футболиста от 8 до 10 миллионов евро, а сам защитник не против переехать в Москву.

Рамос — в МЛС?

Mundo Deportivo сообщает, что Серхио Рамос может отправиться в МЛС вслед за своим бывшим одноклубником Лео Месси. По информации издания, новым клубом 37-летнего защитника может стать «Лос-Анджелес», где сейчас выступает Джорджо Кьеллини.

Усман Дембеле. Фото USA Today Sports

«ПСЖ» покупает Дембеле

По данным RMC Sport, парижане максимально близки к покупке игрока «Барселоны» Усмана Дембеле. Как сообщает издание, в «ПСЖ» намерены закрыть сделку до 1 августа, сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Стоит отметить, что 26-летний француз в сезоне-2017/18 был приобретен за рекордные 135 миллионов евро, однако до сих пор не набрал впечатляющей статистики. За шесть лет на счету вингера всего 40 голов за каталонцев.

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