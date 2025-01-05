Промес может вернуться в «Спартак», Кински переходит в «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» готовит трансфер Мармуша

Обзор трансферных слухов.

Что в России?

Промес готовится к возвращению?

По информации «СЭ», уже скоро «Спартак» может оформить возвращение Квинси Промеса в Россию. В феврале суд может разрешить футболисту выезд из ОАЭ, и после этого красно-белые смогут подписать с ним контракт. В данный момент 33-летний Промес заявлен за клуб «Дубай Юнайтед».

Сам Квинси отреагировал на пост в соцсетях «Спартака» с поздравлением с днем рождения эмодзи в виде часов и сердца. На что-то намекает?

«Краснодар» нашел вингера в Бразилии

«Быки» ведут активные переговоры с бразильской «Баией» о трансфере 29-летнего крайнего полузащитника Адемира, сообщает «Чемпионат». В 42 матчах этого сезона на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вендел и Артур могут покинуть «Зенит»

Артур полузащитник не проходит в стартовый состав сине-бело-голубых, потому клуб может продать его уже этой зимой. По информации Metaratings, «Зенит» готов рассмотреть разные варианты — от продажи в рассрочку до аренды, но собирается заработать на трансфере порядка 15 миллионов евро. Ранее интерес к Артуру проявляли бразильские «Крузейро» и «Фламенго.

В нынешнем сезоне на счету футболиста гол и две результативные передачи в 11 встречах. Год назад «Зенит» купил Артура «Палмейраса» за 15+3 миллиона евро.

Что касается Вендела, то по информации журналиста Жоао ван Бойсена, на него претендует «Палмейрас» и обратится к «Зениту» в случае срыва трансфера Андреаса Перейры из «Фулхэма». Также интерес к хавбеку проявляет «Ботафого».

Главное в Европе

«Барселона» готовит обмен

Пока «Барса» пытается разобраться с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, и, по слухам, ла лига вскоре даст добро на это действие. Также каталонцы планируют летнюю трансферную кампанию. El Nacional пишет, что сине-гранатовые собираются подписать нападающего «Ньюкасла» Александра Исака, забившего 13 голов в 20 матчах этого сезона. Чтобы снизить сумму трансфера, «Барселона» готова включить в сделку Феррана Торреса, к которому «сороки» ранее проявляли интерес.

Мармуш в шаге от перехода в «Ман Сити»

Омар Мармуш стал открытием сезона в бундеслиге — на счету египтянина 18 голов и 12 ассистов в 24 матчах. Foot Mercato сообщает, что «Манчестер Сити» ведет активные переговоры по трансферу форварда, сам футболист также заинтересован в переходе. Ранее интерес к Мармушу проявляли «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Параллельно «Сити» готовится к продаже молодого полузащитника Джеймса Макэти, к которому проявляют интерес «Боруссия» Д и «Байер». Пока речь идет об аренде с правом выкупа. Сумма возможного трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Антонин Кински. Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» подпишет Кински

Речь про сына экс-вратаря «Сатурна» Антонина Кински, который носит имя отца. Антонин Кински-младший, по информации Фабрицио Романо, уже прибыл в Лондон для прохождения медобследования. Сообщается, что чешская «Славия» получит за вратаря 15 миллионов евро.

«Арсенал» нацелился на Комана

После серьезной травмы Букайо Саки «Арсенал» вышел на рынок в поисках нового вингера. По информации todofichajes, «канониры» собираются подписать полузащитника «Баварии» Кингсли Комана. Правда, не уточняется, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере. Стоимость 28-летнего француза оценивается в 35 миллионов евро, в текущем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 19 встречах.

«Жирона» хочет игрока «Барселоны»

«Жирона» в ближайшее время собирается оформить трансфер защитника «Барсы» Эрика Гарсии. В прошлом сезоне футболист уже выступал за эту команду на правах аренды и произвел впечатление на главного тренера Мичела, который настаивает на его возвращении. В нынешнем сезоне Гарсия не проходит в стартовый состав, и после возвращения в строй Рональда Араухо «Барселона» готова рассмотреть его продажу. По слухам, «Жирона» может предложить за 23-летнего футболиста 10 миллионов евро.