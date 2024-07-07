Илич едет в «Зенит» из «Торино», Исмаэл вернется в «Ахмат», Ван де Бек променяет «МЮ» на «Жирону»?

Зарплата серба Илича в «Зените» составит 3 миллиона евро в год

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» подписывает Илича

Иван Илич продолжит карьеру в России. Как стало известно «СЭ», зарплата полузащитника «Торино» в «Зените» составит 3 миллиона евро в год с учетом бонусов. А сумма трансфера — порядка 15 миллионов евро.

6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» будет платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов бонусами, а контракт с футболистом будет рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 сербский футболист забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 Илич провел 3 встречи и отметился голевым пасом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Исмаэл — в «Ахмате»

Исмаэл Силва возвращается в «Ахмат», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, 29-летний игрок уже находится в расположении клуба. Если бразилец успешно пройдет просмотр, то с ним подпишут контракт на 1 год с возможностью продления еще на сезон.

За «Ахмат» полузащитник выступал с 2017 по 2021 год. В 114 играх игрок отметился 7 голами и 17 ассистами.

Точукву Ннади. Фото Global Look Press

Ннади интересен «Краснодару»

«Краснодар» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Зюльте-Варегема» Точукву Ннади. Об этом сообщает Legalbet. По информации источника, «быки» готовы заплатить 3,5 миллиона евро бельгийскому клубу за 21-летнего нигерийского хавбека и предложить ему контракт на 4 года.

«Мы искренне верим, что Ннади станет одним из лучших полузащитников РПЛ», — поделился мнением агент игрока Тимур Дагуев в разговоре с журналистом Legalbet Анаром Ибрагимовым.

Контракт Ннади с «Зюльте-Варегемом» рассчитан до лета 2028 года. Он перешел в бельгийский клуб из «Ботева» в январе этого года за 750 тысяч евро.

Полузащитник провел за новую команду 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Яковлев — в махачкалинском «Динамо»?

Как сообщает Иван Карпов, нападающий ЦСКА Владислав Яковлев может перейти в махачкалинское «Динамо».

Действующий контракт воспитанника академии ЦСКА с «армейцами» рассчитан до конца июня 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.

В сезоне-2023/24 форвард выступал на правах аренды за подмосковные «Химки», которые на тот момент играли в первой лиге. 22-летний Яковлев отметился 2 голами в 7 матчах чемпионата.

Ван де Бек. Фото Global Look Press

Ван де Бек переходит в «Жирону»

Как сообщает издание Relevo, «Жирона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нидерландского полузащитника Донни ван де Бека. Руководство испанского клуба считает, что их главный тренер Мичел Анхель может помочь 27-летнему хавбеку перезапустить карьеру.

Сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что в сделке между клубами будут предусмотрены бонусы.

Ван де Бек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Минувший сезон он провел в аренде в «Айнтрахте». В 8 играх хавбек не отметится голевыми действиями.

Килман — в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» договорился с «Вулверхэмптоном» о переходе защитника Макса Килмана, сообщает Фабрицио Романо. «Молотобойцы» заплатят за игрока 40 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл в 38 матчах АПЛ, забил 2 гола.

Семен Волков