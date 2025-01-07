Вендел вновь не хочет возвращаться в Россию? Родригао может покинуть «Зенит». «Реал» и «Ман Сити» спорят за защитника сборной Узбекистана

Родригао может покинуть «Зенит». «Реал» и «Ман Сити» спорят за защитника сборной Узбекистана

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Вендел не собирается возвращаться? В «Зените» уверены в обратном

Полузащитник «Зенита» Вендел не собирается возвращаться в расположение клуба после отпуска в Бразилии, сообщает Goal.

По информации источника, 27-летний футболист хочет получить новый вызов в карьере и намерен присоединиться к более именитому клубу. Однако отмечается, что большой проблемой для трансфера может стать цена, которую питерцы просят за бразильца, — около 20 миллионов евро.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» прояснил ситуацию.

«Вендел будет вовремя на первом сборе, а «Goal» забил в свои ворота», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Родригао. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Родригао может покинуть «Зенит» из-за возвращения Дркушича

«Зенит» рассматривает возможность ухода защитника Родригао этой зимой в связи с досрочным возвращением Вани Дркушича в петербургский клуб, сообщает «ВсеПроСпорт».

25-летний словенец вернется из аренды в «Црвене Звезде» в конце января после заключительных матчей сербской команды на общем этапе Лиги чемпионов. В 11 матчах словенский защитник забил 1 гол.

Контракт Дркушича с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Родригао присоединился к «Зениту» 7 июля 2022 года, срок действия его соглашения с клубом истекает 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 29-летний бразилец забил 1 гол в 7 встречах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

«Трабзонспор» и «Брест» хотят заполучить Сако из «Ростова»

Защитником «Ростова» Умаром Сако интересуется «Трабзонспор», сообщает Africafoot.

По информации источника, турецкий клуб нуждается в хорошем защитнике, и Сако идеально соответствует ожиданиям главного тренера команды Шенола Гюнеша, желающего усилить центральную линию и стабилизировать игру в обороне.

Также отмечается, что в 28-летнем футболисте заинтересован «Брест». Кроме того, в борьбу за Сако могут вступить и другие европейские клубы.

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ и 6 — в FONBET Кубке России.

«Оренбург» интересуется защитником «Алании» Татаевым

Защитник «Алании» Алексей Татаев может продолжить карьеру в «Оренбурге», сообщает Legalbet.

По информации источника, переход может произойти в зимнее трансферное окно.

Татаев выступает за владикавказцев с лета 2021 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел 20 матчей во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года.

Абдукодир Хусанов. Фото Global Look Press

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«Реал» намерен купить защитника сборной Узбекистана Хусанова

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, сообщает портал FootMercato.

Ранее генеральный директор французского клуба Пьер Дресси заявил, что игрок точно покинет «Ланс» в одно из ближайших трансферных окон. Руководство клуба надеется, что за время переговоров цена на Хусанова вырастет еще выше и за него удастся получить больше, чем предлагают сейчас.

По данным источника, в трансфере защитника помимо «королевского клуба» заинтересованы «Манчестер Сити», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Наполи», «Байер» и «Ньюкасл».

Хусанов играет за «Ланс» с лета 2023 года, его контракт рассчитан до 2027 года. До этого он играл за белорусский «Энергетик-БГУ».

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Робби Кин возглавил «Ференцварош»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Робби Кин возглавил «Ференцварош», сообщает пресс-служба венгерского клуба.

На этом посту 44-летний ирландский специалист заменил Паскаля Янсена.

Отмечается, что Кин во вторник, 7 января, отправится в тренировочный лагерь в Испании, где присоединится к команде.

В сезоне-2023/24 Кин занимал пост главного тренера «Маккаби». Ранее он работал в английских «Лидс Юнайтед», «Мидлсбро», сборной Ирландии и был играющим тренером в индийском АТК.