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Сегодня, 08:00

Пиняева предлагают «Спартаку», «Химки» подпишут защитника «Монпелье», Сергеев вернется в Самару?

Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке»
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Пиняев — в «Спартаке»?

По информации Metaratings, полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева предложили «Спартаку».

Как сообщает источник, спортивный директор красно-белых Томаш Амарал ищет кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров. Вариант с подписанием Пиняева может быть рассмотрен на фоне слухов об изменении лимита на легионеров в РПЛ.

В минувшем сезоне Пиняев провел в РПЛ 29 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

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Сергеев вернется в «Крылья Советов»?

Форвард «Зенита» Иван Сергеев может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 29-летний россиянин может вернуться в «Крылья Советов», где выступал до перехода в петербургский клуб.

В минувшем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов, сделал пять результативных передач.

Мартирена переходит в «Краснодар»

Как сообщает журналист Герман Грова, защитник аргентинского «Расинга» Гастон Мартирена близок к переходу в «Краснодар».

Источник утверждает, что с 24-летним уругвайцем будет подписан контракт на три года. Сумма трансфера составит около 4,5 миллиона евро.

Мартирена раньше выступал за уругвайский «Ливерпуль». Он перешел в «Расинг» летом 2023 года. В минувшем сезоне футболист сыграл в 15 матчах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Илья Свинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» подписывает Свинова

Вратарь «Спартака» Илья Свинов в ближайшее время перейдет в «Балтику», сообщает Legalbet. Стороны договорились о трансфере 23-летнего голкипера.

В прошлом Свинов провел три матча, пропустил девять голов. «Балтика» в следующем сезоне выступит в первой лиге.

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«Химки» берут в аренду Сако

Защитник «Монпелье» Фалайе Сако перейдет на правах аренды в «Химки». Об этом сообщает Иван Карпов.

У подмосковной команды будет право выкупа 29-летнего футболиста за определенную сумму. Зарплата малийского футболиста составит 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне Сако сыграл в 19 матчах во всех турнирах за «Монпелье», отметился голевой передачей.

Дан Глазер.
Фото Global Look Press

Глазер — в «Пари НН»

Опорный полузащитник греческого клуба «Крит» Дан Глазер перейдет в «Пари НН». Об этом пишет издание ONE.co.il.

В ближайшее время будет официально объявлено о трансфере израильского футболиста. Сумма сделки составит примерно 80-90 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Глазер 22 раза появился на поле в местном чемпионате, голевыми действиями не отметился.

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Зиркзе — в «МЮ»

Джошуа Зиркзе близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». The Athletic сообщает: манкунианцы завершают трансфер нападающего «Болоньи».

По данным источника, «МЮ» договорился об условиях контракта с 23-летним игроком, а также о комиссии агенту.

В минувшем сезоне нидерландец провел 34 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Майкл Олисе.
Фото Global Look Press

Олисе — в «Баварии»

Пресс-служба «Баварии» объявила о переходе нападающего «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. 22-летний игрок подписал контракт с новым клубом до 2029 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 45 миллионов фунтов. Также предусмотрен бонус в размере 5 миллионов.

В прошлом сезоне Олисе сыграл в 19 матчах АПЛ, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Семен Волков

Иван Сергеев
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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