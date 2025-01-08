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Виллиан Жозе отправится в Турцию? ЦСКА вмешался в борьбу «Спартака» и «Краснодара» за Солари. Араухо может уйти в «Ювентус»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе интересен турецким клубам
Отдел футбола «СЭ»
Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Турецкие клубы интересуются Виллианом Жозе

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе заинтересовал клубы из Турции, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, ни один из турецких клубов пока не делал официальных предложений. Красно-белые готовы расстаться с 33-летним бразильцем бесплатно, но сам футболист не хочет уходить из команды.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт.

В этом сезоне бразильский форвард сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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ЦСКА предложил 6 миллионов долларов за форварда «Ривер Плейта» Солари

ЦСКА хочет оформить переход нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари.

По данным TNT Sports Argentina, армейцы сделали предложение в размере 6 миллионов долларов. Также «Ривер Плейт» сможет получить 10 процентов от следующей продажи 23-летнего аргентинца.

Контракт Солари с клубом действует до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Краснодара».

Солари играет в «Ривер Плейт» с лета 2022 года. За это время он провел 109 матчей, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хлусевич ищет варианты в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.

По информации источника, 23-летний футболист сейчас ищет варианты продолжения карьеры за рубежом. Продажа Хлусевича на данный момент маловероятна, но «Спартак» готов отдать игрока в аренду.

Хлусевич выступает за красно-белых с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Защитник «Барселоны» Араухо может уйти в аренду в «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может на правах аренды перейти в «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-летний уругваец уже дал согласие на переход, чтобы получать больше игровой практики. «Барселона» пока не приняла предложение туринцев, но может согласиться из-за высокой зарплаты защитника.

Араухо перешел в «Барселону» в 2018 году. В текущем сезоне из-за повреждения он провел всего один матч за каталонцев в Кубке Испании, отметившись одной голевой передачей.

Стоимость Араухо оценивается на портале Transfermarkt в 55 миллионов евро. Его контракт с «Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.
Фото Reuters

«Челси» хочет подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну

«Челси» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители 19-летнего англичанина предупредили другие клубы о том, что футболист может покинуть «МЮ» в связи с тяжелыми переговорами по новому контракту. Он хочет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю, что может стать проблемой для манкунианцев.

Основным претендентом на Майну, если он решит покинуть «Манчестер Юнайтед», является «Челси».

Футболист является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 55 миллионов евро.

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«Лейпциг» ведет переговоры с «Миланом» о переходе Окафора

«Лейпциг» намерен оформить переход нападающего «Милана» Ноа Окафора, сообщает журналист Маттео Моретто.

Стороны уже начали переговоры и нашли взаимопонимание по некоторым вопросам.

Окафор в этом сезоне забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи в 16 играх. Контракт 24-летнего швейцарца с «Миланом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Виллиан Жозе
Даниил Хлусевич
Футбол
Кобби Майну
Пабло Солари
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