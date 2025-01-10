Клаудиньо отправится за 20 миллионов евро в Бразилию? Зделар интересен «Рейнджерс», за Кварацхелию борются «ПСЖ» и «МЮ»

«Фламенго» хочет купить Клаудиньо у «Зенита» за 20 миллионов евро

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«Фламенго» может предложить 20 миллионов евро за Клаудиньо

«Фламенго» интересуется полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает бразильский журналист Марко Гевес.

По его словам, клуб из Рио-де-Жанейро может предложить за хавбека 20 миллионов евро. Помимо этого, несколько бразильских клубов заинтересованы в хавбеке сине-бело-голубых Венделе.

«Венделом интересовались «Сан-Паулу», «Ботафого», «Палмейрас» и другие клубы. Здесь говорят, что он не хочет возвращаться в «Зенит», — цитирует Гевеа Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо входит в сферу интересов «Ботафого».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

27-летний Вендел в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», забил два мяча и сделал 11 голевых пасов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Алиссон Сантана. Фото Global Look Press

«Зенит» интересуется нападающим «Атлетико Минейро» Алиссоном

«Зенит» интересуется нападающим «Атлетико Минейро» Алиссоном Сантаной, сообщает бразильский журналист Марко Гевес.

По информации источника, данных об официальных переговорах нет, но скауты петербургского клуба рассматривают кандидатуру футболиста, который в этом году выступит на молодежном чемпионате Южной Америки в составе национальной сборной.

На счету 19-летнего бразильца в этом сезоне 47 матчей, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Алиссона с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Грулев переходит из «Динамо» в «Пари НН»

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев в ближайшее время перейдет в «Пари НН». Стороны согласовали все параметры сделки, идет оформление документов.

Как ранее сообщал «СЭ», 25-летний футболист подпишет контракт на два с половиной года, он отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.

В этом сезоне на его счету восемь матчей и один гол во всех турнирах за бело-голубых.

Саша Зделар. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рейнджерс» интересуется хавбеком ЦСКА Зделаром

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар интересен «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

По данным источника, шотландский клуб уже связывался с российской стороной, чтобы узнать условия потенциального перехода.

Контракт 29-летнего серба с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Зделар сделал один голевой пас в 21 матче за армейцев.

Главное в Европе

«ПСЖ» и «МЮ» пытаются оформить переход Кварацхелии

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб, сообщает L`Equipe.

По данным источника, интерес к 23-летнему грузину возобновили «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Парижане усиливают работу через посредников, чтобы перейти к конкретным действиям. Манкунианцы всерьез рассчитывают подписать Кварацхелию в качестве замены Маркусу Рэшфорду, рассматривая среди вариантов обмен. Отмечается, что неаполитанцы не закрыты к продаже игрока.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил пять голов и сделал три результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Виктор Дьекереш. Фото Global Look Press

«Бавария» хочет подписать Дьекереша летом

«Бавария» намерена усилить линию нападения в летнее трансферное окно.

По информации Record, мюнхенцы рассчитывают оформить переход форварда «Спортинга» Виктора Дьекереша в качестве замены нападающему Харри Кейну.

Отмечается, что у футболиста есть договоренность об уходе за фиксированную сумму в 70-75 миллионов евро.

Контракт 26-летнего шведа с португальским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро. В этом сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» 29 матчей, забил 31 гол и сделал шесть результативных передач.

Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил о назначении английского специалиста Грэма Поттера главным тренером, сообщается на сайте клуба.

49-летний специалист сменил на этом посту Хулена Лопетеги. В среду, 8 января, стало известно, что испанец вместе со своим тренерским штабом покинул «Вест Хэм».

Контракт Поттера с «молотобойцами» рассчитан на два с половиной года.

«Вест Хэм Юнайтед» рад приветствовать Грэма Поттера в качестве нового главного тренера клуба. Будучи весьма уважаемым и востребованным тренером, Поттер ждал подходящей возможности, после того как в апреле 2023 года покинул свой последний пост в «Челси». Он был единогласно выбран советом директоров для продвижения клуба в соответствии с его целями и амбициями», — говорится в заявлении клуба.

Поттер оставался без работы с апреля 2023 года после увольнения с поста главного тренера «Челси». До этого он возглавлял «Брайтон», «Суонси» и «Эстерсунд».

Шон Дайч. Фото Global Look Press

«Эвертон» объявил об отставке Шона Дайча

«Эвертон» объявил об отставке главного тренера Шона Дайча. Вместе со специалистом клуб покинул его тренерский штаб.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Лейтон Бэйнс, который руководил командой «ирисок» в возрасте до 18 лет.

«Процесс назначения нового менеджера уже идет, и обновленная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в заявлении клуба.

53-летний Дайч руководил «Эвертоном» с января 2023 года. Клуб из Ливерпуля за это время провел 83 матча — 26 побед, 24 ничьих и 33 поражения.