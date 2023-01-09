«Барселона» нацелилась на марокканца Унахи, Малиновский переходит в «Марсель», «Крылья Советов» подпишут аргентинца

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Комличенко не перейдет в «Локомотив»

По информации «РБ Спорт», «Локомотив» изучал возможность трансфера нападающего «Ростова» Николая Комличенко. «Локо» общался с представителями 27-летнего игрока на предмет возможного перехода, но получил отказ. Нападающий не намерен менять команду в зимнее трансферное окно. Также к кандидатуре Комличенко проявляют интерес клубы турецкой суперлиги. Прошедшим летом форвард заключил с ростовчанами контракт до лета 2026 года.

Николай Комличенко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гбамбле станет игроком «Ахмата»

Агент нападающего Нене Джуниора Гбамбле Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» о скором переходе игрока из «Целе» в «Ахмат». Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Ахмат» ведет переговоры по переходу нападающего.

«У нас с «Ахматом» очень хорошие взаимоотношения. Если они что-то делают, например, интересуются футболистом, то они это делают. Посмотрим. Я думаю, что переход, скорее всего, произойдет. Если говорят, что ведут переговоры, то они идут. Я думаю, что игрок скоро присоединится к команде. Гбамбле очень талантливый футболист, им интересуются многие клубы, но, учитывая наши взаимоотношения, всегда готов им дать игрока», — сказал Селюк. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

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По крайней мере, позиция нападающего не просядет. Новым нападающим «Крыльев» станет 22-летний аргентинец Бенхамин Гарре. Интересно, что его контракт принадлежит «Расингу» Авельянеда, а сам он выступает в аренде за «Уракан», однако футболист проявил инициативу и настоял, чтобы переезд в Самару был осуществлен.

Бенхамин Гарре. Фото Global Look Press

«Барселона» в поисках опорника

Каталонцы прорабатывают варианты на случай, если летом команду покинет ветеран Серхио Бускетс. Telefoot пишет, что «Барселона» и лично Хави заинтересованы в хавбеке французского «Анже» Аззедина Унахи, который здорово показал себя на чемпионате мира. Sport.es же пишет, что «Барса» близка к закрытию сделки по трансферу португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Ожидается, что он присоединится к команде летом.

Магуайр останется в «МЮ»

Информация о том, что защитник Харри Магуайр может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу», не соответствует действительности, пишет инсайдер Фабрицио Романо. Между клубами не было никаких переговоров относительно трансфера 29-летнего футболиста. Магуайр выступает за «МЮ» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает Магуайра в 30 миллионов евро.

Харри Магуайр. Фото Reuters

Соуто ждут в РПЛ?

Футбольный агент Лусиано Рего сообщил, что конкретных предложений из России по защитнику «Гояса» Яну Соуто не поступало. «Ничего официального пока не было. Но мы ждем предложений из России, имя Яна на слуху», — цитирует «РБ Спорт» агента. Ранее сообщалось, что «Гояс» предлагал ЦСКА купить 21-летнего защитника. Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 450 тысяч евро.

«Марсель» подпишет Малиновского

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель». «Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе, я не знаю, когда сделка может быть закрыта. Он был важен для команды, он сыграл много матчей в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман. Мы не планируем приобретать другого футболиста, если Малиновский покинет клуб», — цитирует Гасперини Football Italia. Руслан стал игроком «Аталанты» в 2019 году. В минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч во всех турнирах за «Аталанту», в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.