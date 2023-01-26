Дзюба нашел новый клуб, Изидор остается в «Локо», российский вратарь уехал в Англию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Хайкин будет играть в чемпионшипе

Российский голкипер Никита Хайкин подписал контракт с клубом «Бристоль Сити». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2022/23. Голкипер перешел в английский клуб в качестве свободного агента.

«Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, и я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле — инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на 100 процентов в «Бристоль Сити», — цитирует пресс-служба клуба Хайкина.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны. Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.

Изидора не будет в Турции

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в турецкий клуб. «Это неправда, мы не заинтересованы в подписании Изидора», — сказал Баки «СЭ». Ранее издание Fotospor сообщило, что «Фенербахче» отправил предложение в «Локомотив» о переходе Изидора.

Вильсон выступает за «Локомотив» с января 2022 года, на его счету 4 гола и 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников в сезоне-2022/23. Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 5 миллионов евро.

Николсон остается в «Спартаке»?

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Салернитаны» к футболисту.

«Салернитана» интересуется Шамаром? Не интересуется. Это неправда", — сказал Портега.

Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Шамар Николсон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Стали известны детали переговоров «Салернитаны» и ЦСКА по Гайчу

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сохраняет шансы на переезд в Италию этой зимой. Однако, по словам спортивного директора «Вероны» Франческо Маррокку, стороны далеки от финального соглашения. Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб может арендовать 23-летнего аргентинца до конца сезона с правом выкупа.

«Переговоры до сих пор тяжелые и долгие. ЦСКА хочет отпустить Гайча только на тех условиях, которые мы не принимаем», — сказал Маррокку «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.

Дзюба перейдет в «Нижний Новгород»?

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Как сообщил Telegram-канал «Инсайды от Карпа», решение принято лично губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который нашел ресурсы на подписание 34-летнего форварда. Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о том, что переговоры с форвардом закрыты.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.