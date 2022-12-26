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Трансферы

Сегодня, 08:30

«Торпедо» отказалось от Дзюбы, Сычевой официально в «Крыльях», Языджи не будет в «Зените»

Матвей Морозов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Дзюба не перейдет в «Торпедо»

«Торпедо» с высокой долей вероятности не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, утверждает «РБ Спорт». Как сообщает источник, клуб приостановил переговоры с 34-летним форвардом. Отмечается, что на данный момент «Торпедо» заинтересовано в других игроках группы атаки.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — цитирует «РБ Спорт» источника, близкого к ситуации.

Напомним, в ноябре россиянин расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

РПЛ-2022/2023: Тин Едвай и&nbsp;Владимир Сычевой. Бердыев возглавил «Сочи», Сычевой ушел в «Крылья», а вернется ли Дзюба? Таблица переходов РПЛ

Шлегель может оказаться в РПЛ

По информации Calciomercato, защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. В частности, возможность подписания аргентинца рассматривают «Динамо» и «Спартак».

Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро. Также за 25-летним футболистом следит «Кремонезе».

Родриго Шлегель. Фото Global Look Press
Родриго Шлегель.
Фото Global Look Press

Малиновски станет игроком «Краснодара»

По информации Sport24, «Краснодар» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски. Источник сообщает, что клубы близки к достижению договоренности. Контракт 26-летнего бразильца с «Карабахом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Кади Боргес Малиновски. Фото Global Look Press
Кади Боргес Малиновски.
Фото Global Look Press

«Зенит» не подпишет Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Трабзонспора» Юсуфу Языджи, который во второй половине прошлого сезона выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее об интересе к турку со стороны «Зенита» и «Динамо» сообщало издание 61Saat.

Юсуф Языджи. Агент Языджи заявил, что игрок не будет рассматривать вариант ухода «Трабзонспора» до лета

Сычевой — в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга». Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером, но будет выступать за «Крылья» под фамилией Писарский (игрок давно решил взять фамилию отчима). В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

Артем Дзюба
Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
Юсуф Языджи
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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