«Торпедо» отказалось от Дзюбы, Сычевой официально в «Крыльях», Языджи не будет в «Зените»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Дзюба не перейдет в «Торпедо»

«Торпедо» с высокой долей вероятности не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, утверждает «РБ Спорт». Как сообщает источник, клуб приостановил переговоры с 34-летним форвардом. Отмечается, что на данный момент «Торпедо» заинтересовано в других игроках группы атаки.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — цитирует «РБ Спорт» источника, близкого к ситуации.

Напомним, в ноябре россиянин расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Шлегель может оказаться в РПЛ

По информации Calciomercato, защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. В частности, возможность подписания аргентинца рассматривают «Динамо» и «Спартак».

Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро. Также за 25-летним футболистом следит «Кремонезе».

Родриго Шлегель. Фото Global Look Press

Малиновски станет игроком «Краснодара»

По информации Sport24, «Краснодар» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски. Источник сообщает, что клубы близки к достижению договоренности. Контракт 26-летнего бразильца с «Карабахом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Кади Боргес Малиновски. Фото Global Look Press

«Зенит» не подпишет Языджи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Трабзонспора» Юсуфу Языджи, который во второй половине прошлого сезона выступал за ЦСКА на правах аренды.

«Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее об интересе к турку со стороны «Зенита» и «Динамо» сообщало издание 61Saat.

Сычевой — в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга». Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером, но будет выступать за «Крылья» под фамилией Писарский (игрок давно решил взять фамилию отчима). В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.