«Торпедо» отказалось от Дзюбы, Сычевой официально в «Крыльях», Языджи не будет в «Зените»

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«Торпедо» с высокой долей вероятности не будет подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой, утверждает «РБ Спорт». Как сообщает источник, клуб приостановил переговоры с 34-летним форвардом. Отмечается, что на данный момент «Торпедо» заинтересовано в других игроках группы атаки.
«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», — цитирует «РБ Спорт» источника, близкого к ситуации.
Напомним, в ноябре россиянин расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.
Шлегель может оказаться в РПЛ
По информации Calciomercato, защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель попал в сферу интересов команд РПЛ. В частности, возможность подписания аргентинца рассматривают «Динамо» и «Спартак».
Речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа. Потенциальная сделка оценивается в 2,5 миллиона евро. Также за 25-летним футболистом следит «Кремонезе».
По информации Sport24, «Краснодар» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски. Источник сообщает, что клубы близки к достижению договоренности. Контракт 26-летнего бразильца с «Карабахом» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Трабзонспора» Юсуфу Языджи, который во второй половине прошлого сезона выступал за ЦСКА на правах аренды.
«Бессмысленные слухи, которые не стоят комментариев», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее об интересе к турку со стороны «Зенита» и «Динамо» сообщало издание 61Saat.
«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга». Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером, но будет выступать за «Крылья» под фамилией Писарский (игрок давно решил взять фамилию отчима). В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.