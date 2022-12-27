«Ливерпуль» перехватил Гакпо, Рамирес уйдет из «Краснодара», «Зенит» обменяет Алберто на двух игроков

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Юри Алберто не вернется в Россию

По информации Goal, «Коринтианс» согласовал условия полноценного трансфера нападающего «Зенита» Юри Алберто. 21-летний форвард подпишет контракт с бразильским клубом до 31 декабря 2027 года. Все документы будут официально оформлены в ближайшие дни.

В обмен на Алберто «Коринтианс» отдаст «Зениту» защитника Роберта Ренана и центрального хавбека Ду Кейроса. Финансовая компенсация не предусмотрена.

Рамирес может уйти из «Краснодара»

По информации «РБ Спорт», защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес попал в сферу интересов «Эспаньола».

Испанский клуб рассматривал возможность подписания Рамиреса еще летом, но до конкретного предложения дело не дошло. Сейчас же «Эспаньол» намерен сделать «Краснодару» предложение по аренде 28-летнего игрока.

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

Кристиан Рамирес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гакпо — в «Ливерпуле»

ПСВ на официальном сайте объявил, что нападающий Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль». В ближайшее время 23-летний футболист отправится в Англию для оформления последних деталей сделки.

По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока является другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 60 миллионов евро.

Осиповым интересуются в РПЛ

Защитник «Балтики» Александр Осипов может продолжить карьеру в премьер-лиге.

«К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Такие футболисты всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счет игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой. По моему мнению, он прибавил в единоборствах и в организации игры, а также добавил физической мощи. Стоит отметить, что в индивидуальном прогрессе Саши важную роль сыграл Сергей Игнашевич. Он сам был лучшим центральным защитником своего поколения и передает Саше свой опыт», — приводит слова агента игрока Полины Лельчук Metaratings.ru.

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 600 тысяч евро. Он выступает за «Балтику» с 2022 года.

Иглесиас попал в сферу интересов «Атлетико»

По информации Marca, «Атлетико» зимой хочет подписать нападающего «Бетиса» Борху Иглесиаса. Клуб уже связывался с окружением 29-летнего форварда и провел предварительные переговоры. Соглашение нападающего с «Бетисом» действует до 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.