«Локомотив» взял Пиняева с Глушенковым и подпишет Лантратова, Фофана — в «Челси», Иван покинет «Зенит»?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Лантратов — в «Локомотиве»?

По информации инсайдера Ивана Карпова, вратарь «Химок» Илья Лантратов продолжит карьеру в «Локомотиве». 29 декабря голкипер должен подписать контракт с железнодорожниками, после чего он отправится в отпуск.

Transfermarkt оценивает голкипера в 1,8 миллиона евро. 27-летний вратарь выступал за «Химки» с 2019 года. Он провел за подмосковный клуб 95 матчей, пропустил 127 мячей и 33 раза отыграл на ноль.

Малиновски не будет в «Краснодаре»?

По данным «РБ Спорт», переход полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса Малиновски в «Краснодар» может не состояться. Как сообщает источник, клубы не могут договориться о сумме перехода из-за высоких требований азербайджанской стороны.

Если «Карабах» не пойдет на компромисс по сумме трансфера, то «Краснодар» откажется от этой сделки.

Transfermarkt оценивает хавбека в 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне Малиновски провел за клуб из Азербайджана 31 матч во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.

Кади Боргес Малиновски. Фото Global Look Press

Иван может остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского вратаря «Зенита» Ивана, в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о том, что 25-летний футболист может покинуть клуб.

«Иван может покинуть «Зенит»? Это неправда. Ничего не решено», — сказал Гарсия. Ранее стало известно, что футболист вернется в Бразилию. А его соотечественник Густаво Мантуан, который также был арендован летом, останется в команде до конца сезона-22/23.

Напомним, что у «Зенита» есть опция выкупа 21-летнего хавбека. Transfermarkt оценивает Ивана в 1,8 миллиона евро.

Фофана стал игроком «Челси»

«Челси» на своем официальном сайте анонсировал переход нападающего «Мольде» и сборной Кот-д'Ивуара Давида Фофана. 20-летний форвард присоединится к лондонскому клубу 1 января 2023 года.

«Мы с нетерпением ждем встречи с Давидом в клубе!» — говорится в сообщении лондонской команды. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив»

В «Локомотиве» официально подтвердили трансферы двух футболистов «Крыльев Советов». Так, нападающий Максим Глушенков подписал с контракт с московским клубом на четыре года, сообщает пресс-служба железнодорожников. 23-летний форвард будет выступать под номером 15. В составе «Крыльев» он провел 60 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач. Ранее футболист выступал за «Химки», «Спартак» и «Чертаново». Transfermarkt оценивает Глушенкова в 2,8 миллиона евро.

Ранее «Локомотив» объявил о переходе Сергея Пиняева. 18-летний хавбек будет выступать под номером 19, его контракт также рассчитан на четыре года.

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.